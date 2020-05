POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Error llevar prácticas sanitarias con sentido político

Al presidente le falta acompañamiento de Morena

Municipios de la esperanza de Tamaulipas

1.-Hace unos días fue presentado en el escenario nacional un semáforo (por el uso de colores) que nos estará marcando que zonas del país puede reactivar labores y en qué clase de actividades.Sabemos que hay una demanda generalizada de reapertura de fuentes de trabajo, la inhabilidad nos afecta a todos los niveles económicos del país. Sin embargo será un grave riesgo cambiar caminos por veredas, más vale pisar terreno firme, y en esas estamos esperando las mediciones que nos marque nuestro propio semáforo local.

Lo peor que podemos hacer es llevar la práctica sanitaria al terreno político, y seguir al Presidente Trump en sus lineamientos fundamentados en sus propósitos reeleccionistas. Las actividades propuestas por el Gobierno de EU estarán entrando en vigor la semana próxima, son actividades sustanciales para levantar la economía norteamericana sin importar el costo en vidas.

Al respecto el presidente nacional del partido Morena, Alfonso Ramírez Cuellar denunció presiones del embajador de Estados Unidos en México Cristopher Landdau y de senadores norteamericanos, para que México reabra las actividades productivas antes de tiempo.

Ramírez Cuellar ha sugerido un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis económica y sanitaria, observa el deterioro político en su partido, y ha propuesto medidas como otorgar apoyos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresa, también ve necesario contratar deuda para enfrentar todo lo que viene.

Desde luego las expresiones del dirigente del partido en el poder, no son precisamente de acompañamiento al Presidente López Obrador, algo inusual que no deja de sorprender, porque es mal síntoma que un Jefe de Estado no goce del respaldo de su partido, sobre todo en un horizonte de incertidumbre como el que vivimos.

Algunos dirán que lo que ocurre es que Morena, como movimiento social no ha logrado convertirse en partido político. La realidad es que también morenistas prominentes no están de acuerdo con las políticas presidenciales, caso específico la falta de apoyos para la reactivación económica, porque ven en ello la tumba política del partido, tema que preocupa cuando se conjuga con el decrecimiento de aprobación del Jefe del Ejecutivo.

2.- Retomando el tema del semáforo Covid, hay oposición de diferentes sectores sociales a ciertos acuerdos que emanan del plan federal para el retorno paulatino a las actividades de la práctica laboral y social, en la cuestión escolar ya dieron marcha atrás. Pero además no va con los criterios de una decena de gobernadores, y aunque es un tema importante y deseado por todos los habitantes de este país, que espera con ansiedad recuperar sus espacios, nadie quiere reaperturas a costa de incentivar la epidemia.

A este anuncio de reabrir ciertos sectores productivos, el Gobierno de la 4ª T. le llama “nueva normalidad”, pero más que nueva, se trata de una <realidad diferente>, estamos muy lejos de la normalidad.

Reabrir algunas fuentes laborales y tener acceso a ciertos servicios, se nos estará ofreciendo de manera escalonada, y regida por colores que representan determinadas circunstancias, por eso le llamaron semáforo, para pintarnos en diferentes tonos, un horizonte que aún está pintado de gris.

Un Horizonte que tiene sus riesgos y por eso el Presidente López Obrador declaró que los estados del país están en libertad de asumir o no lo que vaya marcando este semáforo.

Sea dicho de paso, el centralismo terminó a partir de que gobernadores panistas, se apartaron del nuevo modelo de salud instituido en el INSABI. Desde ahí, varios mandatarios empezaron a construir sus propios caminos, algunos diferentes a las políticas públicas del Gobierno Federal, y lo mismo hicieron en los primeros días de la pandemia adelantando medidas que aún no eran decretadas por el órgano nacional.

3.- Sobre este tema la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional declaró, con antelación a lo expresado por el Presidente López Obrador, que no es posible reabrir actividades económicas hasta que el descenso en el nivel de contagios de COVID-19 lo permita, y se aseguren los protocolos sanitarios para hacerlo con seguridad.

Esta declaración es importante en toda su extensión, particularmente en la última parte, porque no todos han asumido con responsabilidad la portación del tapabocas, ni el suministro de gel antibacterial es proporcionado oportunamente a la entrada de los comercios que están obligados a hacerlo y que por ser actividad prioritaria han permanecido abiertos todo el tiempo.

Con esa declaración los mandatarios estatales están remarcando, que en el caso de reabrir comercios, tendrán que hacerlo bajo estrictas medidas de higiene.

Reanudar actividades no quiere decir que concluyó la pandemia, el virus llegó para quedarse y hay que aprender a vivir con él.

Nadie mejor que las autoridades estatales, no sólo de Tamaulipas, sino de la entidad que Usted quiera, para conocer sus circunstancias y posibilidades de incorporación a la nueva realidad.

En este caso la Secretaría de Salud de Tamaulipas, deberá analizar y adoptar de ese plan, lo que sea de provecho y rechazar lo que no es aplicable en los municipios de nuestra entidad. También estamos conscientes, que depende de cada uno de los habitantes, el adoptar y respetar o ignorar las recomendaciones de higiene y sana distancia, que son hoy el único recurso que tenemos para contener la ola de esta enfermedad.

4.- El plan federal de reapertura inicia a partir del 1 de junio, un día antes termina la jornada de Sana Distancia, asimismo el próximo lunes 18 de mayo comienzan actividades laborales esenciales como construcción, minería y fabricación de transporte en municipios que no tengan casos de Covid-19.

En esa misma prospectiva federal, la primera de tres etapas inicia el 18 de mayo en municipios sin contagios de los que Tamaulipas tiene 17 hasta el miércoles 14, pero únicamente recuperar sus actividades 8 de ellos, al reunir la 2ª. condición de estar rodeados por municipios que no tienen contagio y que son la barrera de protección frente al resto de la geografía.

Estos municipios que re-aperturan actividades se las ha denominado “los municipios de la esperanza”

Son únicamente 15 entidades federativas del país las que tienen municipios libres de contagio, entre ellas Tamaulipas.

En ese mismo mapa en el portal del Estado, Tamaulipas presenta 26 municipios con presencia de Covid en diferentes grados. Con zonas de alto riesgo (en rojo) como es el caso de la conurbada de Tampico-Madero-Altamira que están circundados por una parte con González y Aldama que tienen presencia de cononavirus 2019 y estos a su vez, tiene vecinos infectados, ellos son Soto la Marina, Xicoténcatl y Mante.

Por lo que se refiere a la 2 etapa ya está corriendo, y concluye el 31 de mayo. Victoria, la zona conurbada del sur, en la frontera Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo como en el resto de los puntos marcados con rojo, estamos esperando que termine el pico de contagio más alto, lo cual puede ocurrir entre el 20 de mayo y el 31 del mismo mes.

La 3ª etapa del plan federal es a partir del 1º de junio, será cuando podamos ver, en qué región y en qué color nos incluye el semáforo implementado por el Consejo Nacional de Salubridad y por otra parte, las observaciones que dicte la voz local, que es la Secretaría de Salud de Tamaulipas