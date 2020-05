Por: Raúl Terrazas Barraza

*Evolución Covid19

El concepto de la nueva normalidad que fue anunciado por el Gobierno de la República, tiene jiribilla porque lo conectan con sus afanes de acabar con el pasado neoliberal y que todo marche en una sola dirección, la transformación anunciada desde el arribo del nuevo partido político a la presidencia del país.

La nueva normalidad es la que señala, dicta y procurará el presidente Don Andrés López Obrador, por ello se definirán nuevas estrategias y habrá intervención de los más cercaos colaboradores que tiene, para aprovechar la oportunidad y hacer esa conexión con los nuevos tiempos que se vivirán después del Covid19 dado que, el país será otro después de superada la pandemia.

El asunto es que, la nueva normalidad no se vivirá solo porque el Gobierno Federal haya decidido, se dará en todos lados, sea gobierno o no, porque, en el caso de las empresas y los negocios chicos, tienen que reinventarse para mejorar y desde luego trazar se metas a corto, mediano y largo plazo, para que, cuándo las cosas no salgan conforme al plan, se busquen nuevas alternativas.

El futuro del país está en mayor proporción en manos de los Gobiernos estatales debido a su cercanía con el sector productivo, incluso a lo mejor hasta de las administraciones municipales, aunque a este nivel del ejercicio del poder, las cosas andan muy críticas, porque lo porque los presupuestos que tienen para atender las necesidades y demandas de la población, no dan el ancho y tratar de buscar inversiones o respaldar a las empresas sería el acabose de los municipios.

Quizá haya que tener más fe en la intervención que pueda llevar a cabo el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la entidad, el exdiputado local, Carlos García González, quien de acuerdo a la responsabilidad que tiene, es el responsable número uno de que haya inversiones y desde luego que el Gobierno de la entidad apoye a los emprendedores.

Estar de nuevo en la normalidad, es una situación que emociona a cualquiera, porque la gente está ávida de andar en la calle, quiere retomar su vida social y productiva, que lo vean en todas partes y dejar de lado las restricciones impuestas por las autoridades de salud en razón del peligro que representa el contagio por el virus corona.

La gente quiere que las cosas que la agradan estén de nuevo en los anaqueles de las tiendas de conveniencia o los depósitos, cosa que puede comprobarse con el acontecimiento de este jueves que fue la supuesta llegada de un tráiler con doble remolque lleno de cerveza y que, de inmediato se comenzaría a vender en los expendios de la misma marca que el virus.

Incluso, en cuánto la versión tomó fuera en las redes sociales, la gente que quiere volver a las cosas del antes del Covid19, comenzó a remolinearse en torno a la distribuidora de cerveza, primero para ver si era cierto y después para agarrar un buen lugar en la cola, por sí había que esperar para el abastecimiento de ese producto tan demandado.

Por otro lado y en el mismo tenor de retirar medidas restrictivas por el Covid19, es probable que en varios municipios de la entidad, haya las condiciones de regreso a clases y a los negocios de manera normal conforme los criterios que maneja la Federación y que, entrarán en vigor a partir del lunes venidero.

Sin embargo, en el caso particular de las escuelas de educación básica de esos mismos municipios ente los que se cuentan Mier, Cruillas, Villagrán, Burgos, San Nicolás, Mainero, Miquihuana y Nuevo Morelos, aquello que no existe son los materiales e insumos para establecer una estrategia de sanitización y filtros para que los niños sean revisados cada vez que ingresen a las escuelas.

Y no podrán contar con ese tipo de medidas, porque las Escuelas no tienen recursos financieros para ello, ya que, al suspenderse las clases en la tercera semana de marzo pasado, los Directivos no dejaron guardadito, ni los padres de familia lo tienen para comprar los insumos requeridos en la estrategia de sanitización que debe ser obligatoria para reducir las posibilidades de contagio.

El otro asunto respecto a la determinación del Gobierno de la República para que las cosas comiencen a funcionar dentro de la normalidad en los municipios que no registraron casos de Covid19, es que, los Gobernadores de las entidades del país, ya había anunciado que el ciclo escolar se concluirá en línea, por tanto, el mes y días que falta para ello a nadie le quita el sueño, es más, en principio de cuentas, los profesores podrían ser los primeros en avalar el acuerdo de los Gobernadores sobre este tema.

Además, esto de que las escuelas en las entidades del país ya no abran sus puertas para concluir el semestre, es un acuerdo de voluntades, es decir, la Federación da la pauta, pero, son los Gobiernos locales quienes definirán y, al menos en el caso de Tamaulipas, desde hace varios días quedó claro que el semestre en el caso de las escuelas e educación media superior y superior, se terminará con clases en línea y las secundarias, primarias y de preescolar cerrarán su ciclo de la misma manera, estén pintados de verde por el Gobierno de la República de verde o no.

Los otros.

A los militares de la zona norte de Tamaulipas que tiene a su cargo el General Carlos Arturo Pancardo Escudero, recibieron seis toneladas de insumos médicos, medicinas y material de curación, este jueves. Los artículos procedieron de la ciudad de México y serán distribuidos a las unidades que tienen activadas para atender a pacientes de Covid19.

El gobierno municipal de Ciudad Victoria que tiene a su cargo Xicoténcatl González Uresti, llevó a cabo el Primer Foro denominado Salud Mental y Bienestar del Vínculo Social, como una herramienta de comprensión para los efectos que tiene en la sociedad el distanciamiento social.

Las panelistas fueron doctora Silvia Vázquez González, quien es licenciada en Trabajo Social y Doctorados en asuntos de Salud, Doctora María del Socorro Ramírez Porras del Instituto Politécnico Nacional experta en psicoterapia, licenciada Marcela Mayoral García, especialista en Desarrollo Socioemocional.

Los temas tuvieron que ver un poco con el futuro después de la pandemia de coronavirus, porque se cree que habrá mucho que hacer ene l campo del tratamiento de personas, cosa que el municipio impulsará como aportación a las necesidades de atención a la población.

También estuvo el Cronista de la ciudad, Francisco Ramos Aguirre, quién hizo una reseña de las epidemias que se registraron en Victoria y la entidad y que, en todos los tiempos ocasionar temor de la población.