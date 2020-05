POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- La actividad laboral de los petroleros en plataformas marinas se ha convertido en una ocupación de alto riesgo al consignar hasta el fin de semana 70 muertos y 620 casos de COVID-19 en el país. Hay protestas en la zona sur, un punto geográfico donde impactan estas cifras y familiares y amigos están consternados ante la ola mortuoria inesperada, además de la amenaza de contagios que ya han ganado espacios en el Hospital Regional de Pemex de Cd. Madero, a grado tal que se han canalizado pacientes a otras unidades hospitalarias como es el caso del ISSSTE.

Un tema que no se ha puesto en la mesa de discusión, es la responsabilidad patronal en estos casos, por ser actividad que no se puede interrumpir, los trabajadores son obligados a laborar. El malestar de los familiares es porque personas con diabetes, hipertensión y sobre peso, no fueron exentados como fue la instrucción del Consejo General de Salubridad y que hizo público el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

En las plataformas hay servicio médico y teniendo conocimiento de los trabajadores enfermos no se explican porque no fueron reportados, o bien la superioridad no dio la orden de ir por ellos para aislarlos y evitar contagios, además de proporcionarles la atención hospitalaria que requerían, situación que es vista como negligencia, o incapacidad para cumplir sus responsabilidades ya conocidas, pero quizá limitadas por una voz superior, la voz de la austeridad, de acuerdo a presunciones de los propios petroleros que conocen el ambiente que priva en la otrora próspera empresa del Estado.

Pemex cuenta con naves aéreas que en ocasiones son utilizadas para el transporte de quienes trabajan en las plataformas, y pudo haberse utilizado ese transporte para socorrer al enfermo y sustituirlo por otro.

Cada catorcena los “plataformeros” son relevados de sus labores y en ese intercambio, entre los obreros que bajaron iba uno en estado crítico que fue trasladado inmediatamente al Hospital Regional de Madero, aquí lo grave es el contacto que tuvo con sus compañeros y las condiciones en que están las plataformas, que hasta ahora se ignora si fueron desinfectadas ante este panorama.

El Artículo 473 establece: “Riesgos de trabajo con los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo”.

Mientras que el Artículo 474 señala: “Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.

El tema estará dando mucho de qué hablar ante la ola creciente de casos de COVID y los contagios que generen en las zona petroleras como es Cd. Madero en Tamaulipas.

2.- En la última mesa de trabajo celebrada en Durango con la participación de varios gobernadores, entre ellos el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, los mandatarios acordaron buscar una ruta legal, para evitar que sus estados sean castigados con más recortes al presupuesto que les asignen. En esa redistribución de la riqueza, que en un acto salomónico dejaron con insuficiente soporte a nuestra entidad durante el presente ejercicio.

En 2019 el presupuesto autorizado para 2020 para Tamaulipas, fue “castigado” al compararlo con el del año anterior, hoy con el argumento de la gestión frente al COVID y el impacto del derrumbe económico nacional, la prospectiva es que la captación fiscal disminuirá, porque las gotas de misericordia que la Federación está derramando no llegan a las empresas generadoras de empleo y de impuestos, no por lo menos a las que tienen entre 5 y 10 o más empleados.

El ejemplo lo tenemos en Matamoros donde los famosos créditos a la palabra sólo llegó al 27 por ciento de los solicitantes, una quinta parte de quienes cifraron sus esperanzas en este modelo, el cual está encaminado hacia el sector informal.

Retomando el tema de la reunión de Durango, se puso sobre la mesa el acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que suspende de forma indefinida proyectos de energías renovables, con lo cual nuestra entidad pierde un mil 229 millones de dólares de inversión en proyectos eólicos, pero también pierde México en sustentabilidad, porque dejarán de aportarse 848 MW a la red nacional.

Los esfuerzos de los tamaulipecos y del gobierno estatal por generar confianza, traer inversión se vienen abajo, pareciera que la Federación navega contracorriente, y así lo expuso el mandatario estatal.

Por otra parte estas mesas de trabajo en la que participan los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Durango y Tamaulipas han propiciado el intercambio de ideas y toma de acuerdos entre los estados vecinos en lo que se refiere al problema de la pandemia. Entre los temas abordados están el regreso a actividades del sector productivo y las clases presenciales, tópicos que son examinados con responsabilidad y en el análisis de las condiciones locales y regionales.

El presidente de la Comisión de Presupuesto es un tamaulipeco de extracción morenista, Erasmo González Robledo, pero pesará más en él, su amor a Morena que a Tamaulipas. En otros tiempos tener a un paisano en ese puesto hubiera sido una ventaja, siendo del PRI o del PAN, hoy las directrices superiores parecen más interesadas en hacer naufragar los navíos estatales, que rescatarlo en medio de la tormenta económica que se avecina.

3.- En otro tema, referente a los 25 mil pesos de crédito solidario, que serán restituidos con intereses, le costarán 7 mil pesos de réditos en números redondos a los beneficiarios al término del plazo de tres años para su liquidación.

Para muestra basta con un botón. Esa suma representa 3 meses de renta de la estética donde su servidora se atiende, y seguramente ayudará en ciertos negocios a sobrevivir, los salarios de un par de estilistas ese es otro problema que tendría que solucionarse de otra manera. En este ejemplo se trata de una micro empresa donde participan propietaria y dos empleadas. Pero hay muchos otros en circunstancias similares.

Eso sin contar lo insuficiente del número de apoyos suministrados por estado, por ejemplo para el caso de Matamoros, uno de los dos municipios de Tamaulipas (el otro fue Reynosa), se enlistaron 18 mil personas y de esas solicitudes se otorgaron únicamente 5 mil créditos de 25 mil pesos, esto significa que un 73 % de personas necesitadas quedaron sin ayuda.

Estas personas pertenecen al sector informal, porque quienes tienen trabajadores dados de alta en el IMSS, podrán gestionar créditos solidarios también por 25 mil pesos.

En nuestro país el 50 % de la actividad productiva pertenecen al sector informal, es ahí donde está el mayor problema y sobre todo sin solución, porque son clases modestas que no tienen capacidad de crédito y su única esperanza estaba en esta derrama que debió ser más abundante.