EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el presidente AMLO ha sabido dar muestras y enviar señales de que sabe ser amigo de los amigos…Sigue defendiendo el Director de la CFE, MANUEL BARTLET DÍAZ…Primero cuando no declaró millones de dólares que tiene en propiedades a nombre de algunos de sus familiares…Ahora con la venta de respiradores que hizo el hijo de BARTLET de nombre LEÓN, y en lugar de aclarar como estuvo lo de los sobre precios criminales, endereza una campaña contra los medios que se atrevieron a publicar tan fraudulenta compra…Pero jamás negó que haya existido, ese mega negocio del junior de tan corrupto funcionario en este caso con el IMMS…Pues creo que al Subsecretario de Salud federal HUGO LÓPEZ GATTEL lo están sobre valorando los medios de comunicación de la capital del país…Una cosa es que cada día salga a dar números y acciones a realizar contra el COVID…Y otra cosa es que esté dando buenos resultados a este respecto…México ya casi se trepa al primer lugar en muertes por COVID 19 en América Latina…Entonces no tiene sentido que algunas empresas de televisión lo estén poniendo en un punto tan alto, casi rayando en la santificación…Los números con su pasmosa realidad, más allá de los motivos o las causas ponen a México ya casi en el deshonroso primer lugar en América Latina en muertos por el Coronavirus…Es tal la popularidad del tan inepto Subsecretario de Salud que en momentos le roba cámara a lo grande a “San Peje”…Pero creo que en el caso de GATTEL como dice un viejo dicho de rancho, hay algunos que “se ahogan en un buche de agua”…Por cierto GATTEL fue despedido por el presidente CALDERÓN cuando lo puso en la primera fase de la Influenza y resultaron sus estrategias en todo un fracaso…Hasta el momento la estrategia GATTEL contra el Coronavirus está muy lejos de ser la mejor y es que suman cerca de 3 mil 500 los fallecidos hasta el momento de cerrar la presente edición…Y se dice que el gobierno federal esconde de manera permanente el número de fallecidos…Entonces cual “Súper Gattel” ni que ocho cuartos!…Pero bien dicen que en un gobierno de ciegos, el tuerto es rey!…En terrenos locales en verdad que es inaceptable que muchas personas que no creen en la existencia del Coronavirus se atrevan a exhortar a los demás a que no se cuiden y que no tomen las medidas preventivas…Cada persona es libre de decidir si se cuida o no…La autoridad establecida cumple con dar las indicaciones necesarias a la sociedad…Y de aplicar la ley de acuerdo a los protocolos implementados…Pero en esto es como la biblia…Cada quien tiene el derecho de creer o no lo que ahí viene escrito…Pero si las personas que no creen en el COVID piden respeto para sus creencias…Lo justo es que ellos también respeten a los que sí creen…Porque algunos cibernautas de aquí de Soto la Marina hasta descargan su rabia contra la gente que sí se está tomando en serio esta contingencia sanitaria…Pues que salió negativo el examen del COVID que se le realizó a una menor de edad del Ejido La Piedra de acuerdo al resultado que un laboratorio particular le realizó la semana pasada…A esta menor en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria en un primer examen la diagnosticaron como positivo de COVID en su caso…Los familiares no convencidos de la veracidad del resultado la llevaron con un laboratorio particular cuyo resultado arrojó negativo…Pero en el Hospital Infantil la menor sigue registrada como positiva…Este caso es una “papa caliente” para la Secretaria de Salud en Tamaulipas GLORIA MOLINA GAMBOA, así como para el personal del Hospital Infantil…En Soto la Marina había zozobra por el primer resultado de la prueba a la menor de esta comunidad del sur de nuestro municipio…Felicidades para el primo JORGE CARDENAS GARCIA quien el pasado viernes cumplió un año más de feliz existencia…Lo felicitaron en tan especial fecha su esposa ANGELITA HINOJOSA, así como sus hijos su mami y toda su familia…En el ITEA están trabajando solamente con guardias con motivo del COVID 19 según me lo comentó en días pasados el delegado para Abasolo y Soto la Marina JUAN LUIS MENDOZA NARVAEZ…Hablando de funcionarios estatales, el que sigue con excelente ritmo de trabajo es RENÉ GALVÁN CASTILLO en su calidad de Oficial del Registro Civil en nuestro municipio…RENÉ aparte de ser un muy buen funcionario público es miembro activo de su partido el PAN en donde ha tenido no pocas responsabilidades a lo largo de su trayectoria…Por cierto RENÉ GALVÁN tiene y además mantiene una óptima relación tanto política como personal con la Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PAN, MARIELA LOPEZ SOSA quien fue su jefa anteriormente cuando fungió como Directora del Registro Civil en Tamaulipas en el primer tramo de este sexenio de los Vientos…Pues la institución bancaria de SANTANDER SERFIN de Soto la Marina sigue brindando servicio a medias a sus cuenta habientes…Solamente funciona el área de cajeros…Hacia el interior, en el área de atención personalizada, no hay servicio…Saludamos en días pasados en la zona centro de la localidad al ex alcalde MIRO GÓMEZ…MIRO se ve contento…Feliz con la vida…Siempre sonriendo y con la broma a flor de piel…MIRO tiene muchos amigos en Soto la Marina que lo siguen apreciando y lo saludan de manera afectuosa…Qué bueno por él…En otro orden de ideas, la gente de La Pesca sigue viniendo diariamente a Soto la Marina…Como si nada…Es más la mayor parte de ellos ni cubre bocas traen…Me imagino que ya levantaron el operativo que tenían instalado en la entrada a su comunidad…Y es que hace un par de semanas no querían que ningún foráneo entrara a su comunidad por miedo a un contagio por el COVID 19…Pero igual, Dios no lo quiera el contagio lo podrían levantar en una de las tantas vueltas que se echan a Soto la Marina y regresar y generar una epidemia en su propia comunidad…Esperamos por el bien de todos que ni en La Pesca ni en la cabecera municipal o en cualquier ejido no se nos presente un caso confirmado de COVID…Me dicen unos buenos amigos del Ejido La Chona que una ocasión en un juego de beisbol que se desarrollaba en esa comunidad el duelo de porras estaba a todo lo que daba…Cada afición apoyando a su equipo…Por el lado visitante una fanática de esas que gritan pero en serio sostenía un “duelo” de gritos con el finado CANDELO CASTILLO…Ya la dama traía a CANDELO algo “cansado” en la sarta de dimes y diretes que se traían y cuando ya éste, sentía que podría perder la partida le gritó, “ ya cállate vieja viuda!” expresión que generó en un silencio total por parte de la referida dama a quien su esposo que lo tenía a un lado le dijo, “ya ves por hocicona, CANDELO piensa que no tienes rienda de marido”… En ese momento la discusión de la dama con CANDELO se terminó!…Hablar de CANDELO CASTILLO de La Chona es hablar de un ícono de la zona sur de Soto la Marina…Trovador y compositor de versos de los buenos…Me cuentan que cuando estaba por decidirse la candidatura del PRI al gobierno de Tamaulipas entre MANUEL CAVAZOS LERMA y HUGO ANDRÉS ARAUJO DE LA TORRE, el entonces alcalde PEPE ELÍAS FLORES HERRERA para jugar a la segura, cierto domingo se llevó a CANDELO para que le cantara unos versos a CAVAZOS en Matamoros por la mañana…Y ese mismo día se volvió a llevar a CANDELO a Llera, para que le cantara unos versos, pero a HUGO ANDRES!…PEPE ELÍAS fue Director de Tránsito en Tamaulipas con CAVAZOS quien resultó ser el abanderado y posterior gobernador…Hombre al que ya poco he visto en la calle es al estimado RUPERTO VÁZQUEZ…Hay personajes en cada pueblo que sin ser precisamente “letrados” como decía PANCHO VILLA o sin ser necesariamente destacados en la política, en lo económico o en lo social, al paso de los años y de su vida, por su comportamiento o su manera natural de ser, se van convirtiendo en leyendas de las comunidades…Este él es caso de RUPERTO VÁZQUEZ aquí en Soto la Marina….Conocido es aquel pasaje de RUPERTO cierto día que andaba en plena adoración de Dios BACO o sea bebiendo elixir de la vida se agarró gritando a todo lo que da “Sáquenme cría, porque mañana me Capan”!…Un saludo con todo respeto para tan estimado miembro de nuestra comunidad marinense…”Cuentas claras amistades largas,” una frase que sin ser propiamente suya, no se cansaba de repetir ARNOLDO TAVARES DE LA GARZA cuando atendía su tradicional negocio de vinos y licores La Jarrita y anteriormente El Aguaje…Me dicen que cierto día un cliente le pidió un gato hidráulico a ARNOLDO para cambiar una llanta frente a su negocio donde se le ponchó…Le pregunta el jovencito, “ARNOLDO no tendrás de casualidad un gato que me prestes para cambiar mi llanta?…A lo que el popular comerciante le responde, “si joven, si tengo un gato y se lo voy a prestar, pero no lo tengo por casualidad, lo tengo porque soy hombre prevenido y responsable”!…”No lo tengo por casualidad” le repitió…Decía el profesor FIDEL MARTINEZ LUMBRERAS cuando alguien le preguntaba algo y no se quería meter en problemas, “yo no sé nada, Cuca es la que cose”!…Cuando el amigo MANRIQUEZ ofrece sus elotes le dice al cliente para que se anime a comprarle, “estos elotes no solamente están buenos, están criminales”!…Hay expresiones de la gente común que sin saberlo ni proponérselo ellos mismos, se van haciendo populares entre la comunidad…Excelente el corrido que ya compuso y tiene listo mi amigo EFRAÍN HERNÁNDEZ en memoria de mi abuelo LUIS INFANTE RODRÍGUEZ quien fuera el fundador del Ejido La Peñita…Mi abuelo recibió miles de hectáreas del español que era dueño de la Hacienda Buena Vista por los muchos años de trabajo…Y decidió donarlas para que muchas personas que no tenían un pedazo de tierra pudieran mantener a sus familias…Ya no hay de esa estirpe!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…