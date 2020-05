﻿Dan seguimiento a sus alumnos los Teachers de Soto la Marina

“La mayor parte de los Teachers de nuestro municipio le siguen dando el seguimiento al desarrollo de sus alumnos, a través del sistema digital, de acuerdo a lo que hace saber la Lic. Lorena Castro Soto, en su calidad de Coordinadora de los Maestros de Ingles en el municipio.

En Soto la Marina la planta de maestros de Inglés es de aproximadamente 22 y los que residen en el municipio han estado entregando material físico a sus alumnos en las comunidades donde no se cuenta con señal de Internet, mientras que el resto que radica en Ciudad Victoria por la situación del Covid-19, no se les pide que vengan para que no se tengan que desplazar en estas circunstancias, indicó.

Expresa la Teacher Lorena Castro Soto, su reconocimiento al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por el total apoyo que les ha hecho llegar a través de la SET para que los Maestros de Inglés de Soto la Marina puedan seguir desarrollando su trabajo y confió que habrán de cumplir con las metas establecidas en el presente ciclo escolar.