EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

ENRIQUE VARGAS alcalde de Huixquilucan, Estado de México, declaró la semana pasada que anhela un gobierno neo liberal…Recuerda en un mensaje, que cuando los gobiernos neo liberales había bastantes medicinas, seguro popular, refugios para mujeres y seguro popular y que se respetaba a las fuerzas armadas, entre otras ventajas de ese sistema económico y de gobierno…Y la verdad es que tiene razón!…En verdad que muchos simpatizantes de la cuarta transformación de Tamaulipas y algunos de Soto la Marina parecen estar obstinados en tener y mantener dos caras a la vez…Por un lado “encienden” las redes sociales contra el préstamo solicitado por el gobernador CABEZA DE VACA para combatir el COVID…Y por otra parte, guardan sepulcral silencio ante el crédito que se le acaba de autorizar al presidente AMLO por 16 mil millones de pesos pagaderos a 31 años como máximo…Es decir, el mundo chairo está en contra del endeudamiento del gobierno de Tamaulipas para equipar y construir hospitales para que atiendan a la gente infectada por el COVID…Pero por otro lado, les parece bien que el Mesías tropical se haya echado tan enorme préstamo como el que les estamos mencionando…Pues por la contingencia sanitaria en la que nos tiene el COVID no fue posible la tradicional celebración del Día del Niño…Y al parecer tampoco se va a festejar masivamente a nuestras madrecitas el próximo diez de mayo…Más vale cuidar a nuestros niños en casa así como en el caso de nuestras madrecitas y nuestras esposas…Siete cámaras de seguridad son las que se instalaron la semana pasada en la zona urbana de Soto la Marina…Con esto se pretende por parte del gobierno del estado contribuir a la seguridad de las familias de esta localidad…Los taxistas de Soto la Marina en voz de su dirigente RICARDO CASTILLO agradecen al alcalde ABEL GÁMEZ por las 22 despensas que les entregó en beneficio de quienes forman parte de este gremio que también incluye a los propietarios de micros y peseras, que van a las comunidades rurales…En días pasados falleció el buen amigo profesor BENITO YÁÑEZ en un hospital de Ciudad Victoria…Venía batallando con enfermedades que se le complicaron…Tenía diabetes desde hace algunos años…Primero perdió una pierna…Y al poco tiempo la otra…Pero fue ante todo un firme creyente de la palabra de DIOS…Creo que esa fe en el creador es la que le generó en una enorme fuerza que le permitió encarar las adversidades que también sufrió en este plano terrenal…Y que no fueron adversidades menores…Mi saludo fraterno para su esposa CHELITA y su nuera la Lic. MÓNICA JIMÉNEZ así como para su nieta y su nieto…Por cierto tuve la satisfacción de compartir espacio y cubículo, durante tres años, con el Profe BENITO en el gobierno municipal que presidió MIRO GÓMEZ…El como Jefe de Educación…Y un servidor como Director de Prensa…Descanse en paz!…En otro orden de cosas, EDGAR VALDÉZ no se raja y es que en su calidad de chofer del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ lo acompaña a cuantas entregas de apoyos y despensas se refiere…Cumple el famoso “topo” a cabalidad con su encomienda como empleado que es de todas las confianzas del presidente municipal…A EDGAR no le importa en lo más mínimo el horario que sea…Y así debe de ser…Los choferes de los gobernantes del nivel que sean son personas del más alto nivel de confianza…El gobernante puede ir en carretera descansando e incluso durmiendo…Pues sabe que al volante va a alguien de extrema confianza que lo conduce con precaución rumbo a su destino…Exactamente como me estoy refiriendo a mi amigo el “topo”…La gente de MORENA puso el grito en el cielo asegurando que el gobierno del estado les había retenido unas despensas que su Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA había mandado para algunos municipios de la frontera…Politiquería pura y es que fue la Guardia Nacional la que les había retenido el camión con esas despensas al no comprobar el chofer la procedencia legal de esa mercancía…Pero en cuanto se dio la comprobación las despensas les fueron regresadas…Es decir, esas despenas había sido precisamente la autoridad federal quien las había retenido…En otro orden de ideas, los aseadores de calzado de la plaza principal ya tienen su techumbre metálica y toda la cosa…El alcalde ABEL GÁMEZ les mandó construir un funcional y confortable techo para que ya no sufran con los rayos del sol en esta temporada ya de intenso calor…Por cierto los amigos boleros de Soto la Marina pasan por los peores momentos de la historia y es que me comentó el cuate ALMAZÁN que hay poca gente en la calle y por lo tanto, los clientes escasean…Todo esto por el confinamiento social que ha provocado el asesino COVID 19…Hablando de los complicados tiempos que estamos pasando por la contingencia sanitaria, en verdad que dan pena ajena algunos usuarios de la red social que echan pestes porque la administración local está apoyando con miles de despensas a la gente…Echan como se dice, “espuma por la boca” cuando le damos publicidad a la entrega de las despensas que se entregan por parte del gobernador y las que compró la administración local…De verdad, que hay gente que quisiera que el gobierno municipal y el estatal no apoyaran a las familias de Soto la Marina…Qué triste…Pero triste por estas gentes poco solidarias e inhumanas que desearían que por ejemplo el alcalde no hubiera comprado despensas, para así tener el pretexto de echarle lumbre al gobierno local…Lo bueno es que el veneno que echan en el face se les regresa a ellos mismos y es que la gente agradecida con la administración se encarga de ponerlos en su lugar…Con decirle que incluso se pudo ver que un cibernauta se atrevió a poner en su red social que estas despensas las mandaba AMLO!…Con todo el conocimiento de causa, mienten con tal de destilar su odio y resentimiento…En otro orden de cosas, los elementos de diferentes fuerzas de seguridad asignadas a este municipio realizan fuertes operativos en los que exhortan a los automovilistas a usar cubre bocas y no traer más de un acompañante…Lo que pasa es que el confinamiento social que gran parte de nuestra población sigue llevando a cabo es el que nos puede seguir dando los mejores resultados preventivos en la lucha permanente que estamos lidiando con el COVID 19…Bien por nuestras fuerzas de seguridad…El alcalde ABEL GÁMEZ se metió hasta el barrio conocido como “Dren de los Borregos” donde hizo entrega de despensas a las familias de ese vulnerable sector de la zona urbana de Soto la Marina…”Laboratorio Del Centro” del prestigiado Químico ROSENDO CANCHOLA GONZÁLEZ sigue trabajando con las medidas de higiene pertinentes en su ubicación de Calle Díaz Mirón entre Juárez y Manuel Acuña en pleno centro de esta cabecera municipal…Pero también tiene el servicio a domicilio para la toma de muestras y análisis con solamente llamar al número 835-101-2284… .Me comentó el líder de los pensionados y jubilados del sector educativo del municipio APOLONIO VERDÍN SÁNCHEZ que se está teniendo todo el apoyo del dirigente de la Sección XXX del SNTE, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ en cuanto a las solicitudes de algunos créditos para sus compañeros de aquí de Soto la Marina…Todo un cruce de información es el que tenemos hasta ahora por parte de las autoridades del sector educativo por lo tanto es mejor no adelantar fechas, respecto al retorno presencial de clases por parte de los alumnos de los diversos niveles educativos…Estamos realmente en las manos del maldito COVID, que en cuanto a su descenso o a su aumento es el que realmente le va a dar la pauta a las autoridades sobre el regreso de nuestros jóvenes y nuestros niños a las aulas del saber…El tema de las clases virtuales no está aplicándose al cien por ciento…Y es que es verdad que en un muy alto porcentaje los niños no cuentan con Internet en sus casas…Y así se complican los buenos resultados…Por otra parte me comentan que algunas supervisiones escolares de educación básica de Soto la Marina han estado trabajando de manera virtual con sus maestros…El Secretario del Ayuntamiento, ALBERTO JOAQUIN CASTILLO GARCIA, así como el Director del COPLADEM local CARLOS VELAZCO RAMIREZ y el Director de Bienestar Social PEDRO MARES JUAREZ, recibieron la consigna por parte del alcalde ABEL GÁMEZ para que coordinaran el trabajo de la entrega de despensas que realizaron los enlaces en las comunidades rurales y en la zona urbana de Soto la Marina…Esto en virtud a que el presidente municipal adquirió con recursos del Ayuntamiento miles de despensas como apoyo por el COVID 19…En las oficinas de COMAPA Soto la Marina a la hora de aplicar los cobros se aplican los protocolos que marca el sector salud y es que los usuarios solamente pueden acceder de una sola persona a la vez…Uno de los hijos de MANUEL BARTLET le vendió 20 ventiladores COVID al gobierno federal…Y eso que la ley impide que los familiares directos de los funcionarios realicen contratos con el gobierno…Le vendió BARTLET hijo, al IMSS un total de 20 ventiladores respiratorios a un costo de 31 millones de pesos…Se entiende por parte de expertos que en esta venta se tiene un sobre precio extraordinario…Es decir, están “infladas” las facturas…Y la gente que pensaba que con la “honestidad” de AMLO esas cosas de corrupción ya estaban desterradas…Estimados lectores, les pedimos de manera encarecida que no hagan caso de lo que se publica en las redes sociales, respecto al tema del COVID…Hay gente que le gusta alarmar, por el puro placer de hacerlo…La Secretaría de Salud de Tamaulipas es la única fuente oficial de información en lo que tiene que ver con el número de contagios así como de casos confirmados o sospechosos…No se vale espantar a la gente…Afortunadamente, hasta el momento de cerrar esta colaboración en Soto la Marina seguimos en cero casos…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…