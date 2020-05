﻿PRESENCIA

POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Reforma hacendaria, un harakiri para diputados

< Ejecutarán a deudores morosos de predial

< A tambor batiente concluyen primeros hospitales

1.- La iniciativa del Presidente de México, que propone reformar la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, y que en caso de aprobarse delegará total capacidad al Ejecutivo a modificar sin restricciones el Presupuesto de la Federación, es un harakiri que se estarían auto-aplicando los diputados federales en caso de aprobar la propuesta del Presidente López Obrador.

El diputado Erasmo González Robledo recién nombrado Presidente de la Comisión de Presupuesto, sería un cero a la izquierda de aprobarse dicha iniciativa, quizá por eso se negó a emitir opinión ninguna al respecto, argumentando que aún no tenía la información al respecto.

Aducir que carece de información sobre la iniciativa es penoso, porque precisamente en su calidad de Presidente de la Comisión de Presupuesto tiene el encargo de sesionar y obtener la aprobación de la iniciativa del Presidente López Obrador. Sin duda un papel estelar para Erasmo en el escenario de la 4ª T, y por otra parte pasará a la historia como el operador de la gran traición al Poder Legislativo, eso sin contar la inconstitucionalidad de la medida.

Luego de aprobarse la iniciativa dentro de la Comisión de Presupuesto, la aprobará el pleno el próximo 5 de mayo, es el plan morenista y seguramente lo lograrán, mientras que los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano rechazaban ir a un periodo extraordinario de sesiones, donde Morena tiene mayoría y ahí lograrían aprobarla irremisiblemente.

La Presidencia de la Comisión de Presupuesto asumida por Erasmo González Robledo, siempre ha sido la más codiciada, representa hasta ahora un enorme poder, es la influencia a la hora de repartir el pastel entre los estados y las diferentes secretarías, tiene que ver con los principales proyectos de infraestructura que estuvieran aprobados, pero que sin la asignación suficiente de recursos no tendrían avance.

Esa comisión la presidió en algún momento otro tamaulipeco, Baltazar Hinojosa y fue cuando en el trienio de Oscar Almaraz se lograron recursos extraordinarios para obras en Tamaulipas, particularmente en esta capital.

No sabemos si la reforma que daría tanto poder al Presidente en detrimento del Poder Legislativo, es únicamente en situación de emergencia como la que vivimos o es por tiempo indefinido, de tal manera que estaríamos frente a una medida preventiva con miras futuristas, es decir si en los resultados electorales de 2021 Morena no logra una mayoría holgada, estaría sometido el presupuesto a la voluntad de la oposición.

2.- En otro tema, los convenios que podrán celebrar los ayuntamientos con el Gobierno del Estado, para que sea este el que realice el cobro del impuesto predial, es una estrategia que tendrá que dar resultados positivos en el caso de los contribuyentes morosos. Está visto que la mayor parte los adeudos de predial surge por la cercanía entre la figura municipal y los propietarios de los predios, eso ocurre significativamente en los municipios menores, donde todos se conocen y amparados por el amiguismo y el compadrazgo soslayan esa responsabilidad.

También ocurre lo mismo en los municipios grandes de Tamaulipas, porque ningún alcalde quiere ser impopular, todos tiene su corazoncito puesto en las próximas elecciones, y eso los limita a aplicar los mecanismos legales disponibles que contempla la enajenación de bienes, que estén asentados como garantía ante la falta de pago de impuestos.

Paradójicamente las clases populares son las más responsables con sus pagos de predial en las ciudades grandes y por el contrario, la clase acomodada es la que deja acumular por 5, 10 o más años el pago del predial, luego tras alguna presión llegan a firmar convenios donde les rasuran varios años de deuda, usualmente sólo cubre los últimos 5 años y los restantes son condonados.

El Decreto publicado el martes 28 de abril deja asentado que también los ayuntamientos cuentan con la facultad de recaudar el impuesto predial, además de los costos extras que se generen por el retraso en el pago, asimismo deberán dar atención a las dudas que tengan los contribuyentes y determinar la tarifa que se pagará cada año.

La autoridad municipal conserva la facultad de condonar total o parcialmente las multas, así como emitir cartas de invitación a pagar y de requerimiento por incumplimiento de pago.

Ojo condonar recargos, más no el capital adeudado.

La ineficiente cobranza del predial es un problema nacional que viene arrastrando México desde hace varias décadas, uno de los casos más sonados es el del Jefe Diego, al que obviamente le sobra con que liquidar sus adeudos de impuestos, pero como él, suman cientos o quizá miles de casos en el país, lo cual ha originado parte de la descapitalización de los municipios.

El referido Decreto incluye los municipios donde actuará el Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de Ingresos y en el que se incluyen ciudades grandes como Nuevo Laredo, Victoria, Tampico, son 25 de los 43 municipios aunque podíamos pensar que el acuerdo incluye a todos los que son gobernados por el PAN, no es así, no figura Altamira ni Reynosa.

Acción Nacional gobierna en 31 estarían faltando 6 territorios azules, desde luego los 12 restantes que están bajo la bandera de Morena y del PRI. Claro que el Decreto no menciona la cuestión partidista y podrán sumarse a este proyecto de cobranza quienes así lo decidan.

Para quienes no ven con simpatía esta medida, permítame comentarle que si el Gobierno Estatal no entra al rescate de esa cobranza, existe una iniciativa en la Cámara de Senadores desde la anterior legislatura que contempla un mecanismo similar pero a cargo de ese Poder, porque los municipios están quebrados en su mayoría, excepto los de ciudades prósperas, todos con una cartera enorme de deudores y no están en capacidad de aportar un porcentaje decoroso para hacer obras con los otros dos niveles de gobierno.

A finales del siglo pasado todavía estaban en condiciones de contribuir hasta con el 20 % de la inversión, después fue el 15 % lo cual ya es muy poco, y algunos ayuntamientos ni siquiera el 10 %. Con este esquema que sólo propicia estancamiento en los servicios y con un gobierno federal que escatima cada vez más los recursos y que está resultando muy bueno para cobrar cuentas del pasado, no dude Usted, de que si no resolvemos esa problemática aquí, con instancias locales de Tamaulipas, vendrán desde afuera a cobrar esos adeudos, aunque el seudónimo sean nuestros representantes populares de ambas cámaras que conforman el Congreso de la Unión.

TERMINAN 2º HOSPITAL PARA COVID.- A tambor batiente avanza la construcción de los hospitales temporales de los cuales el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ya entregó dos totalmente amueblados y equipados, listos para recibir a los pacientes en las mejores condiciones sanitarias y con los requerimientos para asistir a enfermos de COVID 19, graves y muy graves.

Estos espacios corresponden a Nuevo Laredo y Tampico, dos puntos geográficos donde se presentaron los indicadores más altos cuando iniciaron la construcción de estos pabellones, luego vendría el aceleramiento en Matamoros y Victoria.

Los hospitales móviles por concluir, presentan avances importantes y calculan que estarán terminados aproximadamente en una semana. Son los 2 de Reynosa, uno en las siguientes ciudades, Matamoros, Victoria, Mante y Altamira, que hacen un total de 8 unidades con capacidad conjunta de 320 camas en el estado.

Asimismo el Gobierno del Estado ha instalado módulos de detección del COVID 19 en hospitales del sistema estatal, así como del IMSS e ISSSTE, son 18 en diferentes aras de atención cercanas a los hospitales, los atiende personal médico especializado, que realiza tomas y signos a pacientes, con el propósito de detectar casos y una vez confirmados canalizarlos a las unidades médicas para su atención.