Por: Raúl Terrazas Barraza

*Día del Trabajo en medio de la pandemia

Por la cercanía de la fecha, el Día del Trabajo es para la celebración de la lucha que dieron los líderes obreros del mundo para lograr mejores condiciones en el desempeño de sus actividades laborales.

Ello dio resultados positivos durante mucho tiempo, al grado tal que, las Centrales obreras mexicanas, era sinónimo de poder social, político y hasta económico, aunque, con el paso del tiempo demeritaron en los tres factores, de ahí que, en lo social, ya los sindicatos no junta personas ni para hacer el desfile, de ahí que los festejos del Día del Trabajo hayan perdido notoriedad en los últimos años.

Obvio, por la emergencia sanitaria del Covid19, este primero de mayo no habrá desfiles en ninguna ciudad y menos en la capital del país, porque allá está declarada la guerra del Gobierno Federal contra los líderes obreros, a los cuales buscan desintegrar mediante cualquier esquema, comenzando con el hecho de que, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, es una joven que no entiende ni habla el lenguaje de los líderes obreros que todavía existen en el país y tan no se entendieron, que los dirigentes sindicales no volvieron a pararse en esa dependencia que ahora está lleno de jóvenes que buscan oportunidades de becas y de trabajo.

Por este tipo de factores, la celebración del Día del Trabajo se vivirá ahora como una fecha inhábil, con la posibilidad de que, en el tiempo al menos se recuerde que hubo luchas muy puntuales para lograr cada conquista y meterlas en los contratos colectivos de trabajo, sus garantías y los derechos que se obtienen por el solo hecho de formar parte de una empresa o una institución.

Qué el Día del Trabajo se sitúe solo en los recuerdos, es un hecho, sin embargo, los resultados referidos son tangibles y los disfrutan ya quienes menos conocen de las grandes luchas obreras, de ahí que, el primero de mayo tiene que meterse con más énfasis en los textos educativos, porque debe de comprenderse dónde están parados y porque celebrar acontecimientos históricos.

No habrá desfile, tampoco habrá trabajo y por la baja la actividad debido a la importancia que tiene para la las autoridades de salud que la gente esté en su casa para reducir el índice de contagio del Covid19, quizá pase como un día más de la pandemia, por ello insistiremos que se trata del Día del Trabajo.

Los otros

En un documento firmado por el licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, queda establecido que el acuerdo del Pleno realizado este lunes 27 de abril, que se prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales y por ende se declaran inhábiles los días comprendidos en el período del seis al 31 de mayo venideros, de manera que, reiniciará labores hasta el primero de junio.

Es el período más largo de inactividad que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se debe a la emergencia sanitaria que fue declarada por el Gobierno de la República desde el pasado mes de marzo, con la finalidad de hacer efectiva las medidas preventivas con las cuales se evitaría que la transmisión del coronavirus fuera mínima.

De acuerdo con los abogados que litigan casos ante las instancias judiciales de la Federación, esto complica sus proyectos de trabajo, sin embargo, al tratarse de acuerdos de los responsables del Poder Judicial de la Federación, debe de acatarse, en el entendido de que, los tiempos para la revisión de los casos no serán alterados, solo se prorrogarán en la misma proporción en que fueron suspendidas las actividades por el Covid19.

De la misma manera que en el Poder Judicial de la Federación, en instituciones como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para mantener las medidas de asilamiento social debido a que, la emergencia sanitaria se ha intensificado, de manera tal que, el retorno a clases no se dará después del 30 de abril, sino hasta después del 31 de mayo.

La UAT que tiene a su cargo el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, mantiene sus actividades académicas a través de las plataformas de la Internet, para que los alumnos cumplan con el programa de trabajo para cada una de las materia que componen su semestre, ya que, lo básico es proteger la salud de los estudiantes y de los docentes que laboran en todas las Unidades Académicas.

Según un comunicado de la Universidad, los servicios de las áreas que compone a la Máxima Casa de Estudios, dan sus servicios a través de plataformas y redes, sobre todo para que las actividades que tienen que ver con el ingreso de alumnos para el próximo semestre, para que cuenten con toda la información y los esquemas que deben de cumplir para comenzar las clases en agosto próximo.

Tuvo que llegarse a la exigencia de denuncias por parte de los ciudadano para eliminar la presunta práctica de los agentes de tránsito, que paraban a los automovilistas por la aplicación del doble no circula y que derivó en molestias ya que, no se les multaba, sino que, se exigía otro tipo de cosas a cambio de no decomisar las unidades que no deben de circular de acuerdo a la determinación oficial.

Se ha dicho hasta el cansancio que no se trata de incomodar a las personas, sino de hacer que comprendan el riesgo que representa el hecho de que andan en la calle para la transmisión del Covid19.

La capital de Tamaulipas vive momentos difíciles, por ser la parte de Tamaulipas en la cual se han confirmado más casos y ya hay quienes, señalan que una de las causas es la escasez de agua que hay en todos los sectores debido a la deficiencia del servicio otorgado por la COMAPA.

El Diputado plurinominal, Florentino Sáenz Cobos, comentó que las medidas son buenas, porque debe de llegarse a un grado de movilidad tan baja que pueda hacer lenta la transmisión, acción que se comprende bien desde la parte epidemiológica y médica, pero, no desde la parte social, porque, como no pasa nada y nadie tiene conocidos o personas que se han infectado y que tienen en riesgo su vida, se mantienen en la calles, al fin y al cabo nadie puede obligarlos a quedarse en casa.

Los operativos dice el Diputado, tienen que dar bueno resultados y poner fin a los rumores de que el doble no circula les cayó como añillo al dedo a los agentes de tránsito, porque les llevó un buen pretexto para que las personas en lugar de ser multadas, soliciten un arreglo colateral.