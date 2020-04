POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Una exempleada de la Delegación Federal de Bienestar Social en Tamaulipas, de nombre Jackeline Briz Guerrero, cuya identidad fue suplantada para cobrar durante 11 meses su sueldo luego de ser despedida en abril de 2019, denunció estos hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas. La susodicha responsabilizó de lo acontecido al titular y representante del conjunto de delegaciones federales en el estado, José Ramón Gómez Leal.

Briz Guerrero se enteró de esta usurpación cuando en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales el despacho contable que lleva su cuenta, encontró que seguían timbrando los supuestos ingresos salariales, después de haber sido despedida.

Como Usted ve, no es cosa menor, porque no sólo alguien cobró el sueldo de todos esos meses, sino que además al timbrarlos utilizando un RFC que no le corresponde burló al fisco. De tal manera que estamos frente a un caso de corrupción, practicado con ineptitud, porque no se les ocurrió que en la declaración anual, hoy que todo está enlazado digitalmente, iba a surgir este renglón de actividades y le aparece a Jackeline Briz una obligación fiscal a pagar por algo que no devengó.

La afectada laboró a lo largo de 5 años en las oficinas de la Delegación en Tampico dentro del programa federal “68 y más”, y fue despedida injustificadamente como ocurrió con muchos otros en las diferentes dependencias por esas fechas. Pero aquí lo raro es que la suspensión de labores en la dependencia le fue comunicado telefónicamente, sin más explicación que por “órdenes superiores”, eso ocurrió en abril de 2019.

JR Gómez Leal puede no ser autor de la sustracción de esos meses de sueldo, pero tiene responsabilidad legal y moral como máxima autoridad federal en el estado. No es esta la primera demanda en contra de él, pero las anteriores fueron por sus actuaciones y desempeño que no pasó de un jalón de orejas, en este caso Jackeline Briz Guerrero está obligada a demandar y exigir la reparación del daño, porque el fisco no perdona.

Lo peor sería un arreglo “ranchero”, que se manejara como un error administrativo, que ahí está el recurso, nadie lo ha tomado, cancelarlo y colorín, colorado.

2.- Cambiando totalmente de tópico, ninguna medida es exagerada cuando se trata de frenar la expansión del Covid-19 con sus efectos de mortandad que ha sacudido al mundo. En esa tesitura y atendiendo a criterios de comportamiento de la pandemia, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca decretará este día, una serie de prescripciones orientadas a disminuir la fase exponencial, cuyas cifras empiezan a despertar alarma, incluso en plazas como la de Cd. Victoria que estaba a la baja y sorpresivamente, en un periodo de una semana se disparó alcanzando 40 casos en 22 colonias.

Usted a estas alturas ya conoce parte de ese Decreto, sabrá que los vehículos dejarán de circular parcialmente atendiendo a una programación que aplicará en los municipios más poblados de Tamaulipas; que se cerrarán los centros comerciales con excepción de los almacenes que venden víveres; y que para obligar al cumplimiento de estas y otras indicaciones se aplicarán sanciones que van, desde infracciones económicas hasta arresto administrativo, mismo que podrá sustituirse por trabajo comunitario cuando no se respeten las disposiciones decretadas.

Todos sabemos que hay mucha gente que no parece dispuesta a portar tapabocas y mucho menos a aislarse, algunos por necesidad pero la inmensa mayoría porque no saben qué hacer encerrados.

Le platico una experiencia personal, ayer tuve que realizar un trámite en la COMAPA, afuera una cola de unas 15 personas, más de la mitad de ellas sin tapabocas, adentro casi todo el personal portaba uno, pero la persona que me atendió estaba sin tapabocas, eso no puede suceder en una dependencia que tiene que ser ejemplo. Por su actitud y forma de conducirse presumo que es un funcionario menor, pero funcionario al fin.

El juez por su casa empieza, y en un adelanto de una parte del contenido del referido Decreto, que ayer fue difundido a través de un video protagonizado por el Jefe del Ejecutivo, indicó como responsables de dar seguimiento a la aplicación a parte de las prescripciones a la Secretaría General de Gobierno y a las autoridades locales, es decir ayuntamientos y la COMAPA en Cd. Victoria es parte de la responsabilidad municipal.

Como Usted ve no será fácil dar cumplimiento a las nuevas disposiciones que se tornan necesarias con carácter de urgente. Cabe mencionar que esta conducta rebelde al cumplimiento de reglas específicas no es privativa de los mexicanos o los tamaulipecos, vimos videos de España e Italia donde elementos uniformados con gritos enérgicos tenían que sacar de la playa a las personas, a otras que deambulaban en calles, obligarlos mediante la fuerza a meterlos a casa porque vivían momentos dramáticos y la gente no entendía.

Finalmente entendió cuando en los hospitales, los cadáveres por el COVID se desbordaron y ya un poco tarde se aislaron, su irresponsabilidad les costó cifras y cifras de muertos por la pandemia. Que no nos pase esto en Tamaulipas, aunque lo veamos lejano.

La zona sur con un registro alto de casos, inició la semana con 76 infectados entre Tampico, Madero y Altamira, pensamos que eran muchos porque los vemos de manera conjunta como punto conurbado, pero hoy Victoria tiene más casos que el Puerto Jaibo con 32 positivos, Madero con 34 y Altamira con 10, esas cifras seguramente ya aumentaron, peor lo importante es que en 3 días de distancia, la capital del estado alcanzó y superó a dos de esos municipios.

Hemos estado entre dos fuegos, la franja fronteriza y el sur, ambos con indicadores que avanzan, poco a poco, pero con números altos con respecto a Victoria. Hoy ya no hay diferencia entre estos municipios y es el momento de asumir con responsabilidad este episodio que nos tocó vivir.

Oficializar disposiciones a través de un Decreto es medida necesaria para su cumplimiento y aun así, no faltará quien diga en redes que es para obtener recursos y no para disciplinar una temática que no tiene discusión, o respetamos las reglas o los que sobrevivan lo harán sobre cientos de cadáveres y eso no es bueno para nuestra salud mental, para nuestra recuperación social, ambos pilares sobre los que se construirá o reconstruirá la economía que da sustento a nuestra ciudad y estado.

3.- Los diferentes planteles de la Universidad Autónoma de Tamaulipas están promocionando las preinscripciones, el COVID no ha detenido las actividades escolares que se dan a distancia y mucho menos los procedimientos de nuevo ingreso que están abiertos en línea.

En esas condiciones la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle Hermoso está ofertando las licenciaturas de Tecnología Educativa y de Mercadotecnia. Toda la información la puede obtener en su portal institucional donde puede llenar solicitud de examen de admisión en el sitio http://registroaspirantes.uat.edu.mx/

El curso propedéutico se desarrollará del 6 al 10 de julio, posteriormente tendrá lugar la evaluación psicométrica el 13 del mismo mes y finalmente la aplicación del examen de CENEVAL el 14 de julio. Superado todos estos pasos las inscripciones tendrán lugar del 10 al 14 de agosto para iniciar clases el 17 del mismo mes.