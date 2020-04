Por: Raúl Terrazas Barraza

*Austeridad ya no es de palabra en la 4T

La austeridad republicana llegó por Decreto y al parecer para quedarse. En el Diario Oficial de la Federación apareció este jueves la publicación en la cual se detallan las acciones que conforman la estrategia, en un escenario en el que se vacunan las acciones de la reducción de gasto de gobierno muchos programas y proyectos que los ciudadanos consideran consentidos del presidente de la República.

El listado de estos últimos es de 38, entre los que están las acciones a favor de la defensa de los derechos humanos, pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, de igual manera para las que tiene discapacidad, el programa sembrando vida, becas para el bienestar Benito Juárez, la construcción de las 100 universidades públicas.

Asimismo, el esquema del Banco para el Bienestar y las tandas, los programas para los jóvenes, para las escuelas, el establecimiento de precios de garantía y desde luego las obras del afamado Tren Maya, el rescate de las refinerías, la prioridad del petróleo, el aeropuerto, la refinería de Tabasco, parques eólicos y el anunciado plan de internet para todos.

La llegada de la austeridad republicana considera un apartado especial para el asunto de la pandemia del Covid19, en el cual señala que se extenderán hasta el primero de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya s encuentran en esta situación debido a la estrategia de contención que tiene en marcha la Secretaria de Salud Federal.

Dice también el Decreto que deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, excepto las que atienen de forma directa al público o aquellas que son esenciales para el bienestar del público.

De aquí a agosto, se llevará a cabo la reubicación de servidores públicos en función, dice el Decreto, de lo prioritario, con el fin de suspender renta de edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, todo ello para ahorrar recursos.

Otras medidas que generarán polémica son las que se refieren a los trabajadores del sector público y al manejo del presupuesto.

En el primer caso, queda garantizado que ningún trabajador será despedido, con la precisión de que no habrá aumento de personal en las dependencias. De forma voluntaria se reducirá el salario a los altos funcionarios públicos hasta en un 25 por ciento progresivo o lo que es lo mismo el que obtenga más ingresos aportará más y el descuento para los que ganan menos será menor el descuento.

El decreto es determinante en el hecho de que, los altos funcionarios públicos, no tendrán aguinaldos ni, ninguna prestación de fin de año, esto es, de subdirector para arriba.

Respecto al presupuesto la austeridad señala que no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto para servicios generales, materiales y suministros, incluido aquello que se considera ya comprometido.

La austeridad le pega a la estructura del Gobierno, porque se cancelarán 10 subsecretarias, pero, se garantiza el empleo del mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. El decreto no dice que se pasarán a otras áreas de la administración pública, algo que es lógico, porque de otra manera tendría que liquidar a todo mundo y eso requiere de muchos millones de pesos que el Gobierno no invertirá, porque eso no genera votos para las elecciones que viene.

Se supone que el Decreto de Austeridad dado a conocer este jueves, es una guía que pueden tomas las administraciones estatales o municipales, si es que, quieren estar en la misma sintonía que el Gobierno de la República, aunque no es una obligación.

Total que la austeridad ya no es de palabra, es de Decreto y quienes forman parte de la administración el Gobierno Lópezobradorista, tendrán que hacer un gran ejercicio de introspección y consultarlo muy bien con las esposas y los esposos, porque de tener un sueldo cuándo llegaron a la chamba, porque así estaba estipulado en la administración anterior, se desprenderán el 25 por ciento, el cual será destinado a los programas asistenciales que forman parte de las prioridades de Don Andrés López Obrador.

Esto no será sencillo ni suena bien, pero, está decretado y todos tienen que sujetarse a ello, por tanto, quienes no lo hagan deberán de despedirse de su chamba y buscarle por otro lado.

Los otros.

Son muchas las muestras de afecto y de apoyo que Javier Terrazas Barraza y su hija Mariana Terrazas Kuri, recibieron durante los últimos dos días y que recibirán en los que están por venir, debido a la irreparable pérdida la contadora María Kuri de Terrazas, quien dejó de existir debido a un padecimiento que le aquejaba. El don de esposa y madre que tuvo será suficiente para que haya la fortaleza, la mesura y la confianza de sus seres queridos a quienes protegerá y cuidará desde su morada con Dios, donde seguramente está ya, debido al comportamiento ejemplar que tuvo con las personas que se cruzaron para bien en su vida.

Este jueves en la ciudad de Monterrey fueron sus exequias y en una reunión de carácter muy familiar, en virtud de las circunstancias generadas en el país por la pandemia de Covid19.

Relativo a esto de la pandemia, el Pleno del Congreso del Estado, dio entrada a un punto de acuerdo, en el que solicita, la intervención de las autoridades del sector salud, para otorgar un sobresueldo a los trabajadores estatales del sector, que atienden en forma directa a los pacientes que deben recibir tratamiento por el coronavirus.

Los diputados en voz de la Legisladora de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, hicieron ver que la bonificación a favor de los valientes médicos debe de provenir de algún fondo de ahorro que sirva para ello, al considerar que la actuación de los profesionales de la salud es de gran riesgo, ante las posibilidades de contagio, pero, también las horas y horas dedicadas a resolver la condición de salud de las personas infectadas por el virus de la pandemia.

Durante todo este jueves estuvieron en redes sociales y en medios de comunicación las medidas dictadas por el Gobierno del estado con el propósito de alentar el contagio de Covid19, entre las que destacan, menor uso de los automóviles, para lo cual se dio a conocer una relación de las terminaciones numéricas de las placas de circulación con los días de la semana, para que haya menos personas en las calles y desde luego movimiento, porque se trata del tiempo prudente para reducir los contagios.

También corrió la versión de que, la circulación de personas y automóviles entre los tres estados que conforman el Noreste de México, ello para evitar la transmisión y que los Hospitales vayan a saturarse y las cosas se salgan de control.