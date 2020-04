Por: Raúl Terrazas Barraza

*La tierra y sus miles de millones de habitantes

En el Día de la Tierra celebrado este 22 de abril, el regalo para los habitantes del centro de Tamaulipas, fueron casi 40 grados de temperatura, para una sensación térmica de 43 grados.

En 1970, es decir, hace 50 años, al celebrarse por primera vez el Día de la Tierra, había en ella unos tres mil 700 millones de personas, que, 10 años después ya era superior a los cuatro mil 500 millones y el tránsito de estas dos fecha, se dedicaron infinidad de acciones para la limpieza el medio ambiente, los ríos en 1972, año en el cual se prohibió el uso de pesticidas que ocasionaban contaminación grave y también se hizo una férrea defensa de los mamíferos marinos.

En el año de 1990 se realizó la primera incursión en los asuntos relacionados con el cambio climático, que se puso en la agenda de las naciones con la apertura de un panel intergubernamental del cual surgieron acuerdos como el de la lucha contra la lluvia ácida y en 1996 prohibieron el uso de gas plomo en naciones como los Estados Unidos, por tanto, desaparecieron las gasolinas con este elemento y un año después se firmó el renombrado Protocolo de Kyoto en el que cual cerca de 40 naciones y la comunidad Europea se comprometieron a reducir las emisiones de Bióxido de Carbono.

En la tierra que se festejó este 22 de abril, al iniciar el milenio ya tenía seis mil 100 millones de personas, pero, proceso de contaminación que se pensaban difíciles de erradicar, comenzaron a ceder, porque se incorporaron nuevas tecnologías a las necesidades de los humano, como mayor uso de la electricidad, incluso en los vehículos particulares de manera que, para este 2020, este tipo de unidades son cada vez más populares, reducen su costo y parece que se avanza de manera vertiginosa a la sustitución de combustibles fósiles.

La tierra es el refugio de los seres vivos, es el hogar de las especies, es el punto de convivencia entre flora y fauna, trátese de quien se trate, por ello, es indispensable mejorar los cuidados del medio ambiente, entendido este como tierra, agua y aire, que son básicos para la existencia de las especies.

En la lucha a favor de la tierra, se han dado batallas con las que se logro rescatar especies en extinción, mejorar grande cuerpos de agua que se contaminaron y con la adopción de medidas radicales como el hoy no circula en la Ciudad de México y otras grandes ciudades del mundo, se ha logrado revertir la contaminación del aire y con ello evitar que miles de personas mueran por este motivo.

En repetidas ocasiones, la capital del país ha entrado en contingencia ambiental por la recarga de contaminantes y al reducirse la carga vehicular y la emisión de gases de las fábricas, se logra estabilizar el aire y con ello se evitan enfermedades que pueden ser mortales para los habitantes.

Ya pa el 2018, la tierra carga con siete mil 600 millones de personas, el año pasado ocurrieron los peores incendios de la historia y con ello se estrujo la tierra y, algo que, aunque predicho en algunos textos y conceptualizado como una probabilidad en estudios epidemiológicos, se esbozó la llegada de una pandemia que afectaría a muchos países del mundo y, esa es la del Covid19 que tiene a los gobiernos de las naciones en sendas dificultades, porque se trata de un virus que ocasiona problemas respiratorios y genera una mortalidad en poco tiempo a las personas que no tienen la atención médica adecuada.

En este 2020, el Día de la Tierra tiene que celebrarse son eventos tumultuarios, porque la pandemia del Covid19 obliga a ello, eso sí, con la esperanza de superarla en pocas semanas si el comportamiento de los ciudadanos es de ejemplar para arriba con eso de quedarse en casa y evitar de todas formas el contagio con el coronavirus, sin dejar de lado la adopción de medidas higiénicas extremas.

Para esta fecha, la Tierra tiene ya cerca de los nueve mil millones de habitantes y contando, porque existen naciones en las que prevalecen altas tasas de natalidad.

Los otros.

Corrió la versión en esta capital de un desaguisado que tuvieron los Legisladores del Partido Regeneración Nacional, luego de un intento de hacer causa común para restregar ante la ciudadanía la reprobación de la autorización que dio el Congreso del Estado, al Poder Ejecutivo para que puedan contratarse créditos con instituciones privadas o públicas hasta por cuatro mil 600 millones de pesos, en caso de que sean necesarios para atender la contingencia generada por la pandemia de Covid19.

Al parecer la idea de hacer montón y reprobar la acción, no funcionó, ya que, en aras de la congruencia, los diputados locales de Regeneración Nacional que lidera la Legisladora Edna Rivera López, no cayó en la jugada del grupo que trabaja junto con el Senador Américo Villarreal Anaya, para elevar el tono del cuestionamiento, por cierto algo ilógico, ya que, ni se ha pedido crédito alguno y si no se necesita ni se pedirá, pero, ante la emergencia y por aquello de que fuera necesario, debe de contarse con la aprobación del Poder Legislativo, de manera que, la acción previsora está bien fundamentada y es válida.

Insistir en que, con la autorización del Congreso del Estado, en ningún momento quiere decir que los cuatro mil 600 millones de pesos ya están depositados en las cuentas de la Secretaria de Finanzas o que, los Banco privados están en los pasillos del Palacio de Gobierno con chequeras listas para que usen los recursos en el momento que quieran.

La aprobación del Congreso del estado se refiere de contratar créditos hasta por cuatro mil 600 millones de pesos, sin que ello quiera decir que sea esa cantidad, porque a lo mejor solo ocupan los 600 millones o mil, o mil 500 y con ello se reducen tanto lo años a pagar como, como la cantidad que tiene mensual con la que se mantiene cubierto el compromiso crediticio.

También en el Congreso de la entidad hubo dimes y diretes entre Diputados, cuándo la Legisladora del PAN de Reynosa, Juana Sánchez del PAN reclamó al Rigoberto Ramos del Partido Regeneración Nacional, que reuniera personas en lagunas colonias de aquella fronteriza ciudad para entregar productos sanitizantes, sin tomar en cuenta el riesgo al que exponía a las personas, porque se trataba de decenas de ellos en sitios reducidos.

Incluso, la Legisladora hizo ver a su compañero que hasta faltaba a las sesiones para irse a tener reuniones que, en virtud de la pandemia no deben de llevarse a cabo.

Desde luego, el pleito entre reynosenses es de tono subido, porque las confrontaciones que tuvieron los dos partidos puso la situación muy tirante.