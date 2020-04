EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

En La Pesca instalaron un filtro que restringe el acceso a esa comunidad, por parte de personas foráneas…Solamente están dejando entrar a familias de esa localidad y de la Colonia Miguel de la Madrid, así como a proveedores de insumos esenciales…Tienen temor de que la gente foránea los contagie de Coronavirus…No quieren ni que la gente de Soto la Marina les “invada” su población…Está bien que protejan o en este caso prevengan su territorio de un posible contagio de Covid-19…Pues la cosa está que arde en el planeta…El riesgo de contagio en cada comunidad es latente…Presentándose el primer caso en alguna población es claro que se dispararán muchos más…Esta bien que los pesqueños busquen protegerse y que restrinjan la entrada como medida precautoria…Ahora quiero hacer la siguiente pregunta…Si en verdad no quieren tener el mínimo riesgo de contagiarse, entonces ellos tampoco van a venir a Soto la Marina?…Tampoco van a salir a otras ciudades por mucha que sea la urgencia y la necesidad?…Digo porque hasta ahora a los habitantes de La Pesca, no se les ha restringido la entrada a esta cabecera municipal…Ya no van a venir los de La Pesca a vender sus productos a la cabecera municipal?…Ya no van a venir los de La Pesca a realizar algún trámite a las dependencias o al hospital o bien a realizar algunas compras a la zona urbana?…Estaría bien por medida propia de prevención de ellos…No vayan a contagiarse en una de esas salidas que siguen teniendo y es que a diario podemos ver gentes de La Pesca aquí en nuestra zona urbana…Digo…Sabemos que algunas gentes de La Pesca le levantaron la voz a algunos abuelitos de la cabecera municipal y hasta al encargado de TELECOMM de ese lugar…Y eso ni aquí ni en China tiene justificación…Para nada sería saludable que se volviera a reiniciar ese pleito que se tenía allá por los ochentas entre la gente de Soto la Marina y de La Pesca que incluso fue la causa de que los juegos de futbol durante muchos años no se llevaran a cabo en esa comunidad por parte de la Liga Municipal…Los familiares de los ancianitos que fueron maltratados así como de quienes iban a realizar algunos otros trámites ante TELECOMM La Pesca, andan muy enojados y sentidos…A nadie le gusta que le humillen a sus viejitos o sus parientes…La pandemia por el Covid-19 que se vive en todo nuestro planeta tiene atorados hasta ahora los conocimientos de ciencia médica…No hay país en el mundo que pueda darnos hasta ahora la noticia de que han encontrado la vacuna contra este mortífero virus…Y aunque se llegara a descubrir en estos días, tardaría meses para ser distribuida en todo el mundo…Esperamos que la fe de la mano con la comunidad científica mundial nos puedan dar una mejor noticia en corto plazo…Mientras tanto nuestro país sigue profundamente polarizado entre quienes aplauden la manera como el presidente AMLO está manejando esta crisis de salud…Y los que están en contra de la forma en que está dirigiendo la lucha contra esta pandemia…El tema está radicalizado…El presidente no es persona que genere medias tintas…O están con él a muerte…O lo detestas…Es su personalidad…Aparte sus discursos duros y en ocasiones de calumnia no abonan en lo más mínimo a la unidad nacional…En fin…Chairos o Conservadores…Todos esperamos superar más rápido que tarde este infierno letal del Covid-19…El COVID va a marcar la historia de nuestra especie…En Soto la Marina tenemos informes dignos de todo crédito en cuanto a que algunos comerciantes que registraron a trabajadores dentro del programa de Capacitación para el Empleo, del gobierno federal, pero que en los hechos lo que hacen es cobrarles una comisión por aparentar que los tienen laborando…Cada que les llega el pago a los que supuestamente están capacitando para el trabajo les “mochan” hasta 600 pesos…Dicen que una comerciante de ropa de la zona centro es una de estas comerciantes que realiza tan mañosas, fraudulentas y corruptas prácticas…Aunque claro que los que supuestamente se están capacitando también tienen la culpa y es que aceptan que se aplique este tipo de operandi…Cuando la dueña es avisada de que viene una supervisión les manda llamar y los funcionarios encuentran a todos laborando…Se van los supervisores y en ese mismo momento también se van los “trabajadores” a sus casas…A descansar!…El viernes próximo será el único día que se atenderá en la oficina del Registro Civil aquí en Soto la Marina de acuerdo a lo que dio a conocer el titular RENÉ GALVÁN CASTILLO…Se deberá antes de agendar una cita…La semana pasada se realizaron 15 trámites a través de este nuevo operativo de atención por la situación del Covid-19…Maquinaria de obras públicas de Soto la Marina a cargo de SILVERIO FRAGOSO realizó acciones de rehabilitación de algunas calles en la colonia tres de septiembre en días pasados…SILVERIO se ha convertido en uno de los funcionarios más allegados al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Se ha ganado la confianza del jefe de la comuna por medio de acciones y trabajo diario como responsable de una de las direcciones con mayor movimiento dentro del organigrama municipal…Felicidades para el estimado matrimonio formado por el profesor HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ GARCIA y la maestra BLANCA ROSA DE LEON MÉNDEZ y es que el pasado miércoles cumplieron 34 años de feliz vida matrimonial…El ya jubilado y ella se desempeña como titular del CATET Soto la Marina…Los dos se prepararon dentro de sus respectivas trayectorias profesionales como docentes…En la Notaría 303 de Soto la Marina cuyo titular es el Lic. GASPAR ARELLANO GALVÁN se sigue trabajando solamente que con algunos protocolos de prevención del Covid y de higiene…Se trabaja bajo la modalidad de citas…Es decir, él o los interesados deben de pedir cita previamente…Por eso de la no conglomeración de personas en espacios, que es exigida, por el sector salud…En medio de la pandemia por el Covid el gobierno federal de AMLO acaba de comprar el estadio de beisbol de los naranjeros de Hermosillo de la Liga Mexicana del Pacífico…En serio!..Y no crean que le quita el sueño lo del combate al Coronavirus…AMLO anda pensando ahora en la elección para su revocación de mandato…Su cabeza anda por otros lados…Menos en el tema del Covid por el que ya fallecieron cerca de 600 mexicanos…Más los cerca de mil que murieron ya por “Neumonía Atípica” que es lo mismo…Solamente que como en Similares…Lo mismo, pero más barato!…El Comisariado del Ejido San Felipe JUAN DIEGO CASTILLO RODRÍGUEZ agradece al presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ por haberlos apoyado con la rehabilitación de la bomba del agua…Por lo que este servicio vital se ha restablecido en beneficio de cerca de treinta familias que integran la comunidad rural en mención…Las contadoras ARACELI UREÑO CASAS y CLARITA GONZÁLEZ GOMEZ se siguen desempeñando de manera eficiente dentro del Consorcio Comercial JISA y AME en el apartado de combustibles y lubricantes…Un saludo y nuestro reconocimiento para ambas!…El buen amigo MILTON CASTILLO sigue al pie del cañón con su negocio de comidas, “Los Compadres” en plena zona centro de Soto la Marina…Solamente que está trabajando bajo el esquema de “comida para llevar”…Respetando con esto las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud…Su negocio está ubicado en la calle Matamoros casi con carretera nacional, frente a la frutería “Económica”…Bien atentos como siempre los dos guardias de seguridad del Hospital Rural IMSS Bienestar de Soto la Marina como lo son mis estimados amigos DEMETRIO CASTILLO y ALBERTO DEL ÁNGEL, el famoso “Charal”…Son los responsables del filtro de acceso al espacio de salud en mención…Una de las tareas más complicadas en ocasiones es hacer entender a algunas personas sobre los protocolos de acceso y que más que nada son pensando en el beneficio de quienes acuden a consulta o a las diferentes áreas de atención…Siempre con sus cubre bocas puestos y los recipientes con gel anti bacterial para recibir a quienes acceden al interior del también llamado Hospital “Coplamar”…”El Gordo” CARMELO JILOTE CORTÉS la verdad es que es todo un guerrero en esta vida…Pese a la contingencia por el Covid-19 sigue al pie del cañón con su negocio de jugos de frutas y verduras…CARMELO es de esa raza que no se intimida ante las adversidades propias de la vida…El negocio de CARMELO no está considerado como ambulante y aparte expende en la modalidad “para llevar” por lo que lo podemos encontrar en la calle Juárez casi esquina con Felipe de la Garza…En pleno corazón de Soto la Marina!…Pues la sucursal local del Banco SANTANDER sigue sin ofrecer servicio en cajas…Solamente en los cajeros…Aunque bueno…Esto es ya una ganancia…Si recordamos que hasta hace relativamente poco tiempo no teníamos en Soto la Marina el servicio de ninguna institución bancaria desde que se fue BANAMEX…Por cierto en el espacio que ocupaba BANAMEX ahora trabaja BANORTE y al parecer este banco sí está ofreciendo atención tanto en cajeros como hacia el interior…Pues el presidente AMLO dice que ni por la contingencia del COVID va a bajar las tarifas de la CFE…Al contrario aumentaron un cuatro por ciento para el presente Bimestre…El presidente municipal ABEL GAMEZ entregó una ambulancia de paquete al Centro de Salud de La Pesca el pasado viernes…Aparte de la ambulancia hizo entrega de equipo para la atención a los pacientes de esa localidad…Igual de cierto es que esta ambulancia el alcalde se la solicitó en su momento al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA quien sigue cumpliendo y de lo mejor con la gente de Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…