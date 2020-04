POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En medio de la tormenta provocada por el COVID-19 y el estado de emergencia que esto ha provocado, integrantes de Morena cuyas aspiraciones políticas son ampliamente conocidas, han rebasado la línea de la prudencia y respeto que demanda el momento que vivimos, y toman banderas de lucha que están muy lejos del interés social y muy cerca de sus ambiciones personales. Estos políticos tamaulipecos sólo repiten conductas dictadas desde el centro de poder al cual no les conmueve los momentos difíciles por los que atraviesan la mayor parte de los mexicanos. Hace unos días lanzaron unos spots televisivos con tema electoral de Morena, que por cierto en seguida lo cancelaron alguien se dio cuenta de la poca sensibilidad social que reflejaban con esto. No estamos para promocionales de partido cuando se nos está muriendo la gente y deshaciendo el país por el tema económico.

En el tema legislativo en la Cámara de Diputados están más preocupados por instrumentar la manera de desarmar económicamente a los partidos de oposición que en buscar mecanismos para el rescate de la economía nacional. Y siguiendo el estilo del maestro, justifican el recorte de recursos a los partidos, porque lo recaudado sería dedicado a la contingencia.

Se trasluce que el objetivo no es precisamente la austeridad, ni recaudar fondos de ayuda humanitaria, sino desactivar a los adversarios que en 2021 darán la batalla frente a una clase política muy debilitada, así como en 2018 los impulsó al triunfo, ahora será la miseria, el hambre, el colapso económico de la clase media quien le pase la factura el año próximo en las urnas electorales a los responsables de las grandes decisiones en este país.

2.- Retomando el tema local, Américo Villarreal por un lado y Rodolfo González Valderrama por otro, el primero senador y el segundo Director de Radio, Televisión y Cinematografía habían permanecido en el anonimato, la verdad es que se tardaron en salir a la luz pública en el escenario de la pandemia, y cuando esperábamos que arribaran repartiendo tapabocas o botellitas de gel, de perdido, resultó que la inversión a su proyecto es de saliva, pura saliva y más saliva, en esas condiciones lanzaron sendos mensajes.

Para mala suerte de ambos, no ayuda a sus respectivas pretensiones políticas el mensaje de no endeudamiento del Gobierno de la 4ª T., cuando es acosta de regatear el suministro de equipo de protección y materiales profesionales para desinfectar hospitales, circunstancias que ha cobrado hasta hoy muchas vidas de médicos y enfermeras. Quizá en los próximos días cambie la realidad, pero por ahora la historia que se está escribiendo no le favorece a la Federación, ni al partido en el poder.

Este lunes 13 estaban reportados 535 trabajadores del sector salud de las diferentes instituciones que dieron positivo al COVID-19, además de nueve defunciones oficialmente, aunque si revisamos constancias mediáticas supera el número. También anotan 4,140 elementos en cuarentena del sector salud, cifra demasiado alta que no existirían si se les hubiera proporcionado equipo de protección oportunamente.

Al respecto el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell en una entrevista con López Dóriga sobre este tema de defunciones y contagios en personal de hospitales, declaró que los médicos y enfermeras no han sabido protegerse, no entendieron las medidas, es decir la capacitación. Pues que poco…profesionalismo de quien es titular del área de medicina preventiva del país porque es su responsabilidad haber asistido adecuadamente a estos soldados que están en el campo de batalla.

3.- Las grandes tragedias del mundo han dado la oportunidad a los gobernantes en turno de demostrar de que están hechos. Y en ese escenario el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está dictando acuerdos que atienden a los reclamos de emergencia que vivimos, no sólo en el sector salud, sino también en las actividades económicas que representan sobrevivencia de la sociedad. Fue así como sostuvo a través de una video conferencia con los sectores productivos del estado a los que informó sobre las acciones que serán implementadas en apoyo de sus actividades.

Dialogaron con el mandatario los representantes de la Concanaco, Coparmex, Canacintra, Canirac e Index, a los que García Cabeza de Vaca les informó sobre las acciones serán implementadas, para apoyar a los sectores productivos, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre las medidas anunciadas está el diferimiento del pago del impuesto del tres por ciento sobre nómina correspondiente a abril y mayo a las empresas tamaulipecas que hasta el primer trimestre del año tengan registrados menos de 20 trabajadores. Asimismo la activación de un fondo de 300 millones de pesos para créditos de fácil acceso, con tasas de interés mínimas, para que puedan enfrentar la contingencia económica originada por la pandemia.

A los microempresarios tamaulipecos que han sido beneficiados a través de los programas de Inversión Tamaulipas,

También se van a postergar los pagos de créditos contraídos con los programas de inversión del Gobierno de Tamaulipas, en un lapso de 90 días naturales, sin que esto genere recargos e intereses moratorios.

En el mapa nacional Tamaulipas este martes 14 se mantenía en lugar número 23, contribuirán a mantenerse en ese nivel las últimas decisiones adoptadas por el gobernador, como son la construcción de los módulos de recepción para enfermos sospechosos por el coronavirus en 8 diferentes hospitales, porque de esa manera se evita que entren sin protección debida a consulta y con el riesgo de contagiar.

Otra medida importante del Gobierno Estatal es la obligatoriedad del cubre-bocas, que ha dado muy buenos resultados en otros países que hoy tienen bajos indicadores de infectados. Algo en lo que tenemos que cooperar todos.

Una decisión más, es la declaratoria de emergencia sanitaria estatal que obliga a comercios innecesarios a cerrar sus puertas. Medidas lamentables desde el punto de vista económico pero que frenará mucho la incidencia de casos y que estarán apoyadas por las medidas económicas antes señaladas.

Todo esto es servicio público, pero también es hacer política y los hechos siempre pesarán más que las palabras.

AMERICO OBLIGADO A PROBAR SU DECLARACIÓN.- Ya entrando al tema del Senador Américo Villarreal Anaya, quien a la fecha no lo ha distinguido ningún acto en su desempeño como legislador, tuvo la ocurrencia de formular declaraciones que hoy está obligado a comprobar, y que se refieren a un envío de la Federación o asignación de 734 millones de pesos al Gobierno de Tamaulipas, que por lo pronto le valió que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Gerardo Peña Flores lo acusara de “mentiroso” y lo retó a que comprobara ese recurso.

Desde luego ese es un tema que no se cierra aquí. Sería muy penoso para el senador que su declaración quedara en entredicho y de paso, de localizar el fondo de 734 MDP le haría un favor a Tamaulipas.

La cuestión es que la generación de políticos morenistas se manejan sin documentos en la mano, hablan de a “oídas” como dice Juan Pueblo. En este caso Peña Flores giró oficio a la Secretaría de Finanzas para que le informara sobre el recurso y con papel en mano de la respuesta negativa sobre la existencia del citado fondo formuló el desmentido. De tal manera que si efectivamente apareciera ese recurso, el Presidente de la JOCOPO tiene como respaldo a sus declaraciones la notificación oficial de la Tesorería.

4.- Por otra parte hay infinidad de informaciones periodísticas con fuentes oficiales en diferentes entidades del país que testifican carencias, la más reciente proviene del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa quien sostuvo, que la llegada de insumos médicos son una “leyenda urbana”, y que a su estado sólo le asignaron “dos cajitas” de materiales para atender el coronavirus y eso fue antes de la llegada del “avionzote”.

A través de una videoconferencia Barbosa dijo que después de la llegada del avión Misionero de Paz que trajo insumos desde Shanghái, Puebla no ha recibido nada, “ni el sistema de salud del estado (conste que está dentro del convenio con el INSABI), ni el IMSS, ni nadie”.

Tampoco sabe si a Puebla instalada en el 8º lugar por el alto número de casos confirmados, le va a tocar algo de material de ese viaje. El mandatario emanado de Morena reclamó: “Llegaron unos guantes de látex, dos cajitas, y después llegó gel, pero eso fue antes del avionzote.

Este capítulo nos confirma la falta de conexión de la Secretaría de Salud nacional con las entidades, y estamos hablando de un gobierno estatal morenista.

Agregue Usted la expresión coloquial de “están cayendo como moscas” en voz del gobernador Jaime Bonilla para referirse a los fallecimientos por el COVID 19, tras insistir en la falta de recursos y ubicarse en primerísimo lugar.

Otro signo de desabasto originó el bloqueo del lunes protagonizado por empleados del hospital 1º de Octubre del ISSSTE en la Cd. de México, con el cual, tras 7 horas de protesta y suspender el tráfico en la Av. Instituto Politécnico Nacional, el personal recibió su kid de protección personal, incluso respiradores N95. Pero hubo necesidad de instalar una mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo, a final de cuentas la solución estaba a la mano, pero ¿por qué hay que llegar al extremo de un bloqueo de la vía pública? Quien o quienes están fallando.

Las protestas de médicos y enfermeras datan desde finales de febrero y reportan la falta de insumos en varios hospitales del país, incluyendo los que se requieren para asistir a los pacientes de COVID, un desabasto del que dejó constancia el exdirector del instituto, Germán Martínez Cázares en mayo del año pasado y las condiciones no se corrigieron en estos 11 meses. O ya se les olvidó las revelaciones del funcionario al calor de su renuncia.

Se queda en el tintero el contenido del video de Rodolfo González Valderrama, pero le puedo adelantar que su exposición es mucho más documentada que la del senador, por lo pronto deja testimonio de estar mejor enterado y cuando menos despierta cierta certidumbre en cuanto a que sabe de qué está hablando.

Pero al igual que Américo el discurso de no endeudamiento no convence cuando la condición es no entrar al rescate de la economía, ni al auxilio del sector salud en esta cruzada crítica contra el Covid-19.

LA UAT CONVOCA A CURSAR DOCTORADO.- En tiempos del COVID la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha salido adelante en la etapa de preinscripción, corriendo fechas y con procesos en línea. En ese marco de circunstancias es que la Facultad de Comercio y Administración del Campus Victoria abrió su convocatoria 2020 para ingresar al Doctorado en Ciencias Administrativas. Cabe mencionar que este programa académico cuenta con docentes de alto nivel, que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

Ser investigador del SNI significa una permanente actualización tanto para escalar posiciones dentro de los diferentes niveles del referido Sistema, como para conservar su permanencia en él. Esto viene a proporcionar constancia de la calidad académica de los docentes, una formación que permite guiar y asesorar a los estudiantes de posgrado en la realización de los trabajos de investigación que realicen y que son publicados en revistas indexadas.

Complementa la formación de quienes realizan estudios de posgrado las estancias de en universidades extranjeras, a la cual un 70 % de los alumnos logran acceder.

Como ya dijimos con anterioridad el proceso de preinscripción se realiza en línea y tiene como nueva fecha límite para recepción de documentos el 3 de julio.