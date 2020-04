Por: Raúl Terrazas Barraza

*Los otros

El dirigente del Partido Verde Ecologista en la entidad, Ricardo Gaviño Cárdenas, hizo ver que, para cuidar la salud y proteger el empleo pude echarse mano de las herramientas financieras que les permitan resolver las necesidades, como son los créditos en instituciones bancarias que puedan pactarse en un esquema de orden, responsabilidad y transparencia.

A todas luces son innecesarios los choques de trenes políticos, es decir, entre partidos o grupos, porque aquello que es fundamental, es la crear las condiciones favorables para trabajar con resultados y, en el momento que los recursos financieros se conviertan en un obstáculo para cuidar la salud de la población, por lógica, las autoridades estatales o municipales no pueden quedarse con los brazos cruzados, deben de contar con la autorización de las Legislaturas para que adquieran créditos que les permitan garantizar los resultados que la ciudadanía espera.

En atención a ello, el Partido Verde Ecologista que dirige Carlos Alberto Puente Salas planteó a la Cámara de Diputados, de la cual forma parte, que se apoye de apertura a los gobiernos para que puedan contratar créditos, que les permitan comprar el equipo médico que consideren necesario, proteger el empleo, apoyar a los negocios así como a la población vulnerable, bajo la premisa de que cada crédito tiene que sustentarse bien.

La semana pasada en el Periódico Oficial del Estado apareció el Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud celebrado entre el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, y el Gobierno de la entidad.

Se sujetaron a cinco modalidades para la prestación de los servicios de salud, las orgánicas y funcionales para la gratuidad de la atención, la entrega de los recursos vía transferencia, el destino y la aplicación sobre la base de lo provisto en los anexos del Acuerdo, uso de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar para enfermedades que generan gastos catastróficos y la definición de una aportación solidaria que corresponderá a la entidad.

Se trata del Acuerdo anual de entrega de recursos que, en esta ocasión y fundado en la previsión contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2020 por la cantidad de hasta mil catorce millones doscientos treinta y nueve mil setecientos diecinueve pesos con 24 centavos, que llegarán a la entidad sobre la base de ministraciones calendarizadas.

Desde luego la mayor parte de esos recursos son para el pago del personal médico y paramédico que tiene la Secretaria de Salud de Tamaulipas; adquisición y distribución de medicamentos; acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades; recursos para la operatividad de todas las áreas que deben de llevar a cabo el trabajo administrativo y; pago por servicios a Institutos Nacionales, Hospitales Federales y establecimientos de salud públicos y por compensación económica entre entidades federativas.

Por otro lado, también está el Acuerdo del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas, para reforzar las medidas de contingencia en materias penal, justicia para adolescentes y ejecución, tanto del sistema tradicional como del acusatorio y oral, por el Covid19.

Las medidas consisten en la implementación del uso de la videoconferencia en tiempo real para el desahogo de las audiencias de carácter urgente como son, las relativas al control de la detención, la de cumplimiento de una orden de aprehensión, las de vinculación a procesos derivadas de un control de detención, las que se refieran a la imposición o modificación de medidas cautelares para eso de la prisión preventiva.

Además, están consideradas las soluciones alternas que permitan la libertad de una persona interna, la solicitudes de sobreseimiento que tengan como consecuencia la obtención de la libertad del imputado y las de ejecución que impliquen libertad.

En el Artículo Quinto del Acuerdo firmado por unanimidad el pasado ocho de abril por los miembros del Consejo de la Judicatura, Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, así como, el secretario Ejecutivo licenciado Arnoldo Huerta Rincón, señala que, en las salas de audiencias se proporcionará a gestión de las partes, la asesoría técnica necesaria para el óptimo desarrollo de las audiencias bajo la modalidad de videoconferencias en tiempo real.

Esta forma de trabajo debido a la emergencia sanitaria por Covid19, comenzó el lunes pasado y sus vigencia se mantendrá durante la suspensión de labores jurisdiccionales y administrativas decretadas por la contingencia.

El Abogado y Notario Público Celso Pérez Olivares, obtuvo la autorización del Poder Ejecutivo de la entidad, licencia de un año para no ejercer como titular de la Notaría 242, misma que, quedará a cargo de su hijo el abogado Celso Pérez Amaro en calidad de adscrito y quien además, es aspirante a la patente de Notario Público.

Al abogado Pérez Olivares, es Notario en Ciudad Victoria desde hace 34 años y su desempeño ha sido bueno en términos profesionales.

Efraín García Chávez, como titular de la Dirección de Transito y Vialidad estuvo al frente de una acción mediante la cual, se estableció un diálogo momentáneo que automovilistas para invitarles a usar cubre bocas y extremar medidas para evitar el contagio de Covid19.

Se instalaron puestos de revisión con agentes de tránsito y sus patrullas, para que los conductores se pararan y pudiera establecerse contacto con ellos y pedirles que adopten las medidas dictadas por las autoridades de salud a fin de que, los resultados de la estrategia que se sigue en Tamaulipas sean positivos.

No se hicieron largas colas en los filtros en varios sectores de la ciudad, por tanto, no se advirtieron molestias de los conductores, pero, sí pudo observarse que no todos portaban un cubre bocas, de manera que, la acción de Transito y Vialidad debe de ser efectiva ya que, de acuerdo con los expertos en pandemias, el país y Tamaulipas están en la fase más intensa de contagio, de ahí que, la opción de usar en todo momento la protección respiratoria, debe verse como un acierto.

Hay quienes dicen que llamarle por teléfono o enviar un mensaje al alcalde, Xicoténcatl González Uresti, si funciona para contar con agua en los domicilios, demanda que se atiende a través de pipas, ya que, el abasto por las redes de distribución que tiene la COMAPA, todavía no alcanza para toda la ciudad, así que, la alternativa de llamar al titular de la alcaldía parecer ser una experiencia agradable.

Ahora sí que, si no tiene agua, llámele González Uresti y hágale ver la urgencia que tiene de contar con agua para atender sus necesidades de su hogar.