*Por: Raúl Terrazas Barraza

*Cubre bocas o tapabocas

Para prevenir el contagio por Covid19 los cubre bocas son de gran ayuda. En Corea hay reportes en el sentido de que el uso adecuado de artículo redujo en forma considerable los casos.

Si ya fue una instrucción de las autoridades estatales de salud en Tamaulipas de que el equipo de protección respiratoria es obligatorio, para quienes andan en la calle o deben de acudir a los centros de abastecimientos de productos y servicios, sin chistar debe de adaptarse la medidas.

Se trata de prevenir que haya más casos de Covid19 y desde luego mejorar la estrategia para mantener un abaja transmisión de la enfermedad que se convirtió más rápido de lo esperado en una pandemia.

La autonomía con la cual algunas entidades del país, en especial las del norte trabajan para mejorar los resultados de prevención y atención ha ocasionado reacciones adversas de los enemigos de pacotilla que aparecen en los tiempos de emergencias para tratar de llevar agua a su molino.

Es el caso del presidente del consejo estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, José Jaime Oyervides Martínez quien fustigó la autorización lograda con anticipación por el Gobierno de la entidad que tiene a su cargo Francisco García Cabeza de Vaca para recurrir a créditos para atender la compra de equipo y medicamentos para estar en condiciones de responder al cien por cien al a demanda de los tamaulipecos.

A personajes como este debe de buscársele un tapabocas y tener otros tantos a la mano, porque aumenta el número de casos de quienes están dolidos porque la región noreste del país ya se hace escuchar en base a la unidad mostrada por los Gobernadores de las tres entidades, García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León y Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila.

En la reunión del Comité del Comité para la Seguridad en Salud, determinó continuar con las medidas preventivas indispensables como quedarse en casa, lavarse las manos muchas veces, mantenerse alejados unos de otros, evitar la asistencia a centros donde haya concentración de personas y ahora, usar en forma obligada el cubre bocas, medida que también se implementó en las otras dos entidades del noreste.

El uso de respiradores desechables de alta eficiencia para partículas, como se llama de manera técnica a los cubre bocas, es básico para reducir el riesgo de infección por agentes de transmisión área y por gotas.

Aquellas que tienen un diámetro de 50 a 100 micras no permanecen mucho tiempo en el aire ya que, la gravedad les traslada a las superficies y la distancia que alcanzan está en función de la velocidad el mecanismo con el que fueron lanzadas al aire.

El artículo requerido para la protección respiratoria es el respirador desechable N95, porque es un purificador de aire por filtración cuando el usuario inhala, el respirador filtra las partículas suspendidas en el aire que incluyen polvos, virus y bacterias, protegen solo de partículas no de gases ni de vapores. El término N95 se refiere a que el respirador puede filtrar al menos el 95% de partículas altamente penetrantes. La N es la indicación de que este respirador no es resistente a aceites.

El respirador es de uso personal, se puede utilizar en diferentes ocasiones, ya que, no se satura en un solo uso y debe inspeccionarse para asegurar su integridad, se debe guardar con cuidado para no dañarlo y no contaminar o contaminarse. Debe recordarse que la parte exterior del respirador podría estar contaminada, así que debe tocarse solo en los extremos al nivel de las cintas.

Ahora que todos deben traer cubre bocas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, seguro que la demanda crecerá y todos querrán tener el de mejor calidad, en el entendido de que, hay muchos en el mercado, algunos que se regalan y que son de manufactura casera, pero, deberá de considerar que su uso si evitará la penetración de partículas al grado de contener el virus de la pandemia.

Respecto a los tapabocas, claro que si al menos 10 resultan de alta efectividad, dejarán de estorbar a la estrategia establecida por el Gobierno de Tamaulipas para enfrentar la pandemia, en un escenario donde ni el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ni sus más cercanos colaboradores se pueden quedar sentados en espera del respaldo de la Federación para liderar la acción y estar en condiciones de pedir la colaboración de los ciudadanos.

Los otros.

Por cierto, además de que en la entidad se estableció un Centro de Mando en el que están las autoridades de las dependencias del Gobierno para monitorear la evolución de Covid19 en cada región del estado y tener sobre la mesa la información indispensable para la toma de decisiones.

Alto que también pegó fuerte a la lentitud con que se hacen las cosas desde la Federación, fue el hecho de que, el Gobierno del Estado destinó una inversión considerable para levantar en unos cuántos días módulos especiales con hasta 40 camas dotadas con el equipo necesario para atender a pacientes que pudieran llegar a agravar su condición de salud debido a la infección respiratoria por el coronavirus.

También este lunes fue interesante en asuntos de coordinación, porque los tres gobernadores del Noreste así como su compañero de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dialogaron con las autoridades del estado de Texas, sobre la forma en que trabajan para disminuir transmisión y fallecimientos por Covid19, sobre todo en eso de la aplicación de las pruebas para determinar si la personas tienen el padecimiento.

En forma paulatina, pero, con pasos firmes la administración estatal, establece medidas y criterios a los que la población responde en forma adecuada, al percatarse de que la prioridad es la salud y cuándo llegue el momento de los resultados positivos se diseñará un plan de trabajo para recuperar espacios y hasta la economía de la entidad.

Por cierto, los comerciantes organizados y empresarios, están en espera de ver cristalizados sus deseos de apoyos fiscales para evitar daños financieros a sus negocios.

En Chihuahua el Gobernador Corral Jurado ya anunció que no cobrará a las empresas el impuesto sobre nóminas mientras haya emergencia por el Covid19.