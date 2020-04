Juan Alberto García Morales “Pochongo” siempre fiel a las tradiciones católicas en Soto la Marina﻿

Locutor de convicción y católico por convicción, es como se considera al popular Juan Alberto García Morales “Pochongo”, ya que siempre se distingue por participar en las celebraciones de la iglesia católica de nuestro municipio.

Entrevistado durante la pasada celebración de bendición de palmas por el Domingo de Ramos que la iglesia católica de Soto la Marina realizó por esta cabecera municipal, nuestro personaje nos comentó que como siempre ha estado participando en las diferentes celebraciones, en esta ocasión acompañando al párroco José Luis Obregón en sus recorridos para la bendición de palmas por las calles, en el entendido de que no se celebran misas por la contingencia del Covid-19 y que este año no podía ser la excepción de que no se llevara a cabo aunque de una manera distinta.