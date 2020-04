EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El Subsecretario de Salud, HUGO LOPEZ GATTEL aceptó que en febrero México le vendió miles de mascarillas a China, porque se consideraba que en nuestro país “no se iban a necesitar”…Y ahora resulta que ya con el COVID-19 encima le están recomprando a China miles de estos artículos por varias veces mayor la cantidad de dinero a como se las vendimos…Que “inteligentes…Ahora le echa AMLO la culpa al sistema neo liberal del desabasto de médicos y de equipos para combatir el coronavirus, cuando él fue el causante de este déficit al despedir a miles de especialistas y enfermeras cuando recién tomó poder de la presidencia de la república…Tiene ideas económicas y de gobierno, de los setentas…Al parecer se ha quedado estancado en el pasado…No le entiende ni le interesa entender el mundo actual…Está como aquel conductor que le sonaba el claxon a todos los demás, porque según él, iban en contra…Pero él es el que iba en contra!…El COVID-19 con su estela de muertes y enfermos traerá también consigo victoriosos y caídos en la lucha electoral del próximo año…Pero bueno me refiero al 2021 porque es la fecha que se renovará el Congreso de la Unión de nuestro país…Pero la verdad es que el COVID va a influir en los comicios que a corto y mediano plazo se realicen en todas las naciones del mundo…La gente a través del voto reafirma o retira su apoyo a los partidos en el poder de acuerdo a como hayan manejado las crisis de salud como en este caso el infame Coronavirus…En asuntos locales para decirles que la actividad comercial está pasando por los peores momentos de nuestra historia…Las calles lucen semi vacías…Los clientes son menos que de costumbre…Es común ver que en los últimos días andan solos el jefe o la jefa de familia…Realizan sus compras y de regreso a casa…La cultura de la prevención al parecer por primera vez ha anidado en nuestra sociedad…Y es que los marinenses por primera ocasión anidamos una mezcla de sentimientos que rondan entre el temor y la prevención…No es miedo, es precaución, dirían los viejos de antes…Nunca como ahora las familias locales se están resguardando en sus domicilios…Aunque esto es una mala noticia para la vida comercial…El resguardo domiciliario es el mejor antídoto para el desalmado “asesino” que se le conoce como COVID-19…El presidente AMLO pide a los partidos entregar el 50 por ciento de las prerrogativas que por ley les corresponden, para que sean aportadas al combate contra el COVID-19…Pero él en cambio se resiste a suspender obras inútiles como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía…Pues la mesa del café de CHON CÓRDOVA ha quedado desintegrada de manera responsable…En cuanto pasa la contingencia por el COVID-19…Hasta hace unos días todavía nos reuníamos por la tarde noche…Pero el asunto está complicado….Sin que mediara orden de autoridad de salud alguna, decidimos de manera acordada con el anfitrión dejar de reunirnos por un tiempo…Es lo mejor…Ya lo han dicho infinidad de ocasiones los expertos en salud…El aislamiento es el mejor antídoto contra este maldito virus que tiene aterrorizados a todos los habitantes de este nuestro hermoso planeta…La actividad comercial desde la semana pasada está pasando por difíciles momentos en Soto la Marina…Ya se venían presentando síntomas de malestar…Pero desde la semana anterior que ya se empezaron a cerrar negocios de algunos ramos y a la vez podemos ver que la ausencia de familias en la zona urbana ya es la fotografía del momento…Se lamenta RICARDO CASTILLO por la bajísima demanda de pasaje que se tiene en los taxis de esta localidad por causa de la contingencia del COVID-19…Ni a la mitad de lo que normalmente se tenía de demanda de servicios se está trabajando desde hace unas dos semanas a la fecha…Por cierto en la oficina local de TRANSPAIS donde se veía una inmensa romería de viajantes se puede ver casi sola…Es cierto también que esta empresa suspendió muchas corridas de Tampico a la frontera y viceversa…Por la misma razón…El Coronavirus!…Hablando del COVID-19 pues en Ciudad Victoria están muy enojados con el Senador Morenista AMERICO VILLARREAL ANAYA…Lo que pasa es que aseguran que en esta contingencia no se le ha visto entregando ni siquiera una miserable despensa en las colonias pobres de la capital del estado…Aparte como profesional de la salud no se le ha sabido que haya colaborado en algo con las instituciones médicas federales de la capital cueruda…Dicen que permanece encerrado con su familia en su muy bondadosa cuarentena…Bondadosa porque así se lo permite su extraordinario sueldo como Senador y por lo que ahorró a su paso por las Subsecretarías de salud de los gobernadores priistas EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTÚ…Más lo que logró amasar durante el sexenio de su señor padre el priista AMÉRICO VILLARREAL GUERRA quien por cierto fuera un enorme señorón en toda la extensión de la palabra…Bastante trabajo es el que han tenido los empleados de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Soto la Marina que encabeza PAQUIS LOZANO MARAVILLA…Bien protegidos con sus cubre bocas, zapatos, overoles, guantes y gel anti bacterial que les dotó el alcalde ABEL GÁMEZ han estado realizando labores tanto de recolección de basura como sanitizando algunos espacios de la localidad ente otras acciones más…Un cordial saludo para mi joven amigo y fiel lector de esta colaboración DAVID CÓRDOVA ARELLANO…DAVID es un joven inquieto e inteligente por demás…Tiene altas metas en su vida…Y esto es bueno…Pues los hombres de éxito son los que se proponen objetivos, propósitos y sueños en la vida como él los tiene…Los que fracasan son los que nunca tuvieron metas que alcanzar…Piensa en grande…Y serás grande…Esa máxima nunca falla!…Por otro lado déjenme decirles que en los poblados de La Pesca y Enramadas las familias no están dispuestas a dejar entrar a nadie que no sea residente permanente de esas localidades…Por temor a que lleguen personas infectadas con el maldito COVID-19…De La Pesca hay informes dignos de todo crédito que hay personas de esa misma comunidad que se han estado prestando para que ingresen personas que son originarias de otras partes de Tamaulipas e incluso de fuera de nuestro estado…Se podría escuchar como una segregación o discriminación por parte de las familias de esa localidad y de Enramadas…Pero la verdad es que por otro lado tienen razón.. Y es que el maldito virus se mueve a la velocidad que se mueva la gente…El aislamiento social es la más mortífera arma contra el Coronavirus…Y claro que no se trata tampoco de echar en leña verde a las personas foráneas que ya están en esas comunidades y que ingresaron por la forma que hay sido…Por otra parte en días pasados saludé al ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA haciendo fila para unos trámites que iba a realizar en la oficina local de la CFE…Por cierto dijo el Director de la paraestatal MANUEL BARTLET que nada de condonar los recibos de la luz aunque tengamos encima la contingencia sanitaria del COVID y la mayor parte de la gente no tenga trabajo…”Necesitamos dinero en la caja de Hacienda” expresó de manera fría e insensible como es su costumbre…La gente que reside en las comunidades rurales más alejadas de las zonas urbanas son las que por ahora están más seguras respecto al Coronavirus…No porque sean inmunes…Contra los nuevos virus como este no hay inmunidad hasta después de un razonable tiempo…Están menos propensos a infectarse por el aislamiento social que tienen de manera rutinaria…Saludos a la “Guicha” CÓRDOVA quien convalece después de una cirugía que se le practicó en días pasados en su vista…Quien sabe que tanta “valentía” habrá demostrado a la hora de la cirugía…Me imagino que se portó muy valiente el amigo “guicha”…Pues ya ven que hasta jefe de seguridad era del grupo Shaloom…Pero bueno, gracias a DIOS, todo salió bien…Saludos!…Hasta nuevo aviso se volverán a reunir los estimados amigos que integran el Club de Caza y Pesca “Forajidos AC” de aquí de Soto la Marina…Hasta que las autoridades de salud determinen que la contingencia por el COVID terminó…El Registro Civil de Soto la Marina atenderá solamente este próximo jueves y se tiene que sacar una cita de acuerdo a lo que dio a conocer el titular de esta dependencia estatal RENÉ GALVÁN CASTILLO…Den nota por separado en esta edición viene el número de teléfono al que se tienen que comunicar los interesados y la normativa que tienen que cumplir por el COVID-19…Un desastre económico el que se tuvo en esta Semana Santa 2020 en La Pesca y es que el COVID fue la causa de que como nunca en la historia los comerciantes y prestadores de servicios tuvieran las perdidas más importantes de su vida…La playa desierta, las calles de la comunidad vacías y los negocios con graves problemas económicos, pues muchos de ellos se surtieron desde hace tiempo pero no va a haber clientes que consuman y algunos de ellos se echaron créditos a cuestas desde muy antes al no tener la certeza de la pandemia del COVID-19 para tener los anaqueles de sus negocios bien surtidos.…Destaca el Presidente del Consejo para el Fomento Económico de La Pesca AC, MARCO ANTONIO ARELLANO que se hace necesario que el gobierno en sus diferentes niveles le entre con apoyos para el rescate de las familias que viven del turismo, ya sea como empresarios o prestadores de servicios, ya que el panorama económico para ellos, es francamente, desastroso…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…