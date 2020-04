Por: Raúl Terrazas Barraza

*Política distante

Pensar en elecciones y desde luego en política es cada vez más distante. Comenzará el proceso electoral en unos cinco meses y a como andan las cosas, es probable que preparar las votaciones federales y locales del año que viene, será una labor titánica.

En el caso de Tamaulipas, que cambiará en el 2021 a los 36 Diputados del Congreso del Estado y a los 43 presidentes municipales, el nuevo encargado del Instituto Electoral, Juan José Ramos Charré, trabajará en forma virtual con las Consejeras y Consejeros de la institución, para que el escenario marcado en la Legislación se cumpla y evitar que desde el INE vayan a salir con que no habrá elección.

De entrada, el afán protagonista que traía el exfuncionario del INE en el sur de la entidad, se vio opacado por las medidas de emergencia tomadas tanto por el Gobierno del Estado como por la Federación para tratar de contener los contagios del virus pandémico que tiene en vilo la economía de muchas naciones y a la sociedad.

La distancia a las elecciones del 2021 es todavía considerable y de evolucionar en forma positiva hacia la población cada escenario dibujado por las autoridades de salud, a lo mejor las elecciones podrían llevarse a cabo conforme a lo previsto en el calendario que tiene elaborado el INE, pero, también cabe la posibilidad de que se muevan para después en caso de que la pandemia genere complicaciones en el país.

Obvio, nada es sencillo, porque en mucho depende que los mexicanos estemos en casa para reducir la velocidad de contagios por el coronavirus y cada vez que alguien no lo haga, habrá un caso más o 10, si se tomas en cuenta la afirmación del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaria de Salud Federal, Hugo López Gatell en el sentido de que, por cada uno que detectan pueden existir nueve más.

Los dirigentes de partidos políticos no hablan mucho de la situación que priva en sus organizaciones, aunque tienen bien claro que pensar en política es de riesgo, porque los mexicanos no están para grilla de partidos y en forma paralela hay una amenaza más, que el Gobierno del presidente Don Andrés López Obrador, quiere que regresen las prerrogativas que por Ley les tocan, según esto porque la economía del país no está para dar dinero a quienes hacen política.

Es una constante por parte del Gobierno Federal, por anular a los partidos políticos, es más quieren acabarlos a como de lugar, para que el escenario sea del partido del propio Gobierno, Regeneración Nacional, sin embargo, los procedimientos previstos en la Constitución siguen su desarrollo normal, así que, además de los partidos existentes, para las elecciones del 2021 que siguen en pie, habrá más partidos políticos y a todos deberá de financiarse con los recursos previstos en las Leyes.

El asunto es que, en esa constante, no dejan de activarse elementos para golpear a los partidos, es el extraño caso de regreso de los tiempos que las empresas concesionarias del espacio mexicano para la transmisión de señales de radio y televisión otorgaban al Gobierno del país y que, en tiempos de elecciones esos tiempos se entregaban a los partidos y sus candidatos para la promoción de sus campañas.

Cuándo esta determinación se tomó a efecto de evitar que el dinero de las prerrogativas que el IFE entregaba a los partidos políticos iba a dar en forma directa a las arcas de empresas televisivas y radiofónicas que se chiflaron al imponer tarifas altísimas, se consideró que era una medida adecuada, en virtud de que, los tiempos que las empresas que usan el espacio para ganar mucho dinero y que correspondían al Estado, se otorgaban en horarios de la madrugada, cuándo la audiencia era muy baja.

Para las campañas políticas del 2021, ya no habrá spots gratis en radio y televisión a los partidos políticos y sus candidatos y, si tampoco habrá prerrogativas por la constante esa de anular los recursos del presupuesto federal para la democracia, quien sabe de dónde sacarán dinero los políticos para llegar en forma masiva a la ciudadanía.

Cierto que la política y los partidos están por ahora distantes de la sociedad, porque las personas luchan todos los días para hacerle caso al doctor López Gatell y quedarse en casa, a fin de que México se signifique en el mundo por su disciplina sanitaria y con ello evitar que mueran miles de personas.

Sin embargo, no puede dejar de pensarse en que, las corrientes políticas nacionales, son producto de una condición social y que, llegado el momento se reactivarán para dar la batalla a fin de obtener posiciones electorales, de ahí que la distancia se supedita al cien por cien en la oportunidad de vida que la pandemia del Covid19 de a las y los mexicanos.

Los otros.

Por la importancia que en este momento tiene para lograr que la transmisión sea en baja escala y de acuerdo con las afirmaciones de los expertos en epidemiología, la inmovilidad de las dos semanas de abril, serán cruciales para evitar que el próximo mes de mayo se puedan disparar los contagios y desde luego la mortalidad por el Covid19.

En Tamaulipas, de acuerdo con la información de la Secretaria de Salud, se confirmaron cinco casos más este sábado, cuyas muestras fueron analizadas por un Laboratorio privado en el sur de la entidad, cuyas personas viven dos en Madero y uno en Matamoros, en tanto que, los dos que detectó el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tamaulipas, uno es de Reynosa y otro de Altamira.

Con estos cinco casos, en la entidad hay 63 confirmados desde que comenzó la pandemia y aunque la transmisión es lenta, la realidad dicta que el peligro es mayor, por ello, las recomendaciones son las mismas, aunque ahora potenciadas, es decir, quedarse en casa, la sana distancia, lavarse las manos hasta 20 veces diarias, no tocarse la cara y desinfectar superficies a cada rato.

Hay que tener en cuenta que esto es aquello que funciona y que nadie, debe dejar de hacerlo, porque está en juego la vida de miles de personas.

Aunque el Delegado del Gobierno de la República, José Ramón Gómez Leal, todavía no tenga claro que a las personas mayores no se les debe de exponer en reuniones para entrega de recursos contemplados en los programas sociales de cualquier dependencia federal, es el momento en que, los adultos mayores exijan que el dinero, despensas o cualquier ayuda que venga a través del referido funcionario, tiene que ser entregado en sus viviendas, no en eventos públicos de gran concentración, no le hace que para ello deban de contratar más personas o gastar más dinero en gasolina para los vehículos usados en la distribución de los apoyos.

Incluso, suena hasta lógico que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaria de Salud Federal, Hugo López Gatell, comunique por oficio a los Delegados Federales que dejen de hacer ese tipo de concentraciones humanas, porque con ello ponen en riesgo de muerte a miles de personas en todo el país.