Por: Raúl Terrazas Barraza

*Crisis sobre crisis

A finales del pasado mes de marzo la titular de la Comisión Nacional del Agua, organismo perteneciente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Blanca Elena Jiménez Cisneros, firmó un acuerdo de emergencia por sequía en virtud de que las cuencas hidrológicas del país se deterioraron por la escasez de lluvias, ubicándolas en una condición de severa, extrema y excepcional.

En virtud de la situación general por la que atraviesa el país a consecuencia de las medidas poco amigables establecidas por el gobierno de la República, ahora debe de agregarse una emergencia por sequía que obliga a los mexicanos a cambiar sus prioridades respecto a la utilización del vital líquido a través de sus formas de aprovechamiento previstas en la Ley General de Aguas.

El acuerdo que establece la emergencia por sequía, está publicado en el Diario Oficial de la Federación de este nueve de abril y sus medidas entran en vigor a partir de este viernes, en el entendido de que las dependencias y entidades que integran la Comisión Intersecretarial para la atención de sequías e inundaciones, se coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias para dar apoyo en el cumplimiento del presente acuerdo.

Por demás está decir que se trata de un Acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía y que es independiente de los instrumentos jurídicos que expidan otras dependencias de la Administración Pública Federal sobre el tema.

La idea con el Acuerdo es contribuir con las acciones de mitigación de los efectos de la sequía, por parte de los titulares de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, implementar medidas preventivas y de mitigación de la sequía

Por ello, los beneficiarios del usufructo de las cuencas hidrológicas, deben avisar a la Autoridad del Agua, para proporcionar a terceros en forma provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas y ceder o transmitir temporalmente a la Autoridad del Agua, sus derechos y solicitar la interrupción de la caducidad de los volúmenes concesionados que no utilicen, en tanto subsiste la emergencia, porque así lo señala la Ley de Aguas Nacionales.

En el Artículo tres del acuerdo la Comisión Nacional del Agua sustenta su determinación de declaratoria de emergencia por sequía con los resultados de los análisis y dictámenes realizados por el Monitor de Sequía de México y detalla las condiciones de algunas de las Cuencas en situación de crisis entre las que se encuentran dos de Tamaulipas, la de los Ríos San Fernando-Soto la Marina y Río Pánuco.

Respecto a las medidas transitorias, el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación que entra en vigor este viernes precisa que, la limitación temporal a los derechos de agua existentes y reducción provisional de volúmenes a los usuarios de las cuencas que se encuentren en condición de sequía severa, extrema o excepcional.

Da prioridad al abastecimiento de agua para uso doméstico y público urbano a las poblaciones que se encuentren sin este recurso natural por efecto la sequía y el establecimiento de programas de mitigación en los 26 Consejos de Cuenca.

El Monitor de Sequía en México, es una herramienta de la Comisión Nacional del Agua, usada para modelar el comportamiento de las lluvias y su impacto en el medio ambiente.

Genera un reporte sobre la evolución del fenómeno que se actualiza cada quince días, con indicadores como el Índice de Precipitación Estandarizado, porcentaje Normal de la lluvia, Índice de Vegetación de Diferencia Normalizad, Índice Satelital de Salud de la Vegetación y Modelo de Humedad del Suelo Leaky Bucket.

Dicho todo este asunto técnico que define la existencia de sequía, queda agregar que a los males que padece la nación en este 2020, se agrega uno más, aunque, el peor es la pandemia de Covid19 que tiene a las y los mexicanos confinados en sus viviendas mientras pasa el riesgo grave y con la esperanza de que la cantidad de vidas que cobre la enfermedad sean las menos.

La suma de situaciones difíciles o de emergencia es larga, Covid19, alza en los precios de los productos básicos y los servicios, desplome del empleo, incertidumbre para las inversiones, crecimiento económico por debajo de cero, pero, muy por debajo, se mantiene la crisis por la inseguridad y poco se ha avanzado en factores como el educativo, productivo y en las relaciones de las entidades con la federación, crisis esta última que no permite homologar las acciones para generar resultados que permitan la mitigación de los impactos negativos en el país y a su gente.

De manera concreta alguien dijo, que hay crisis sobre las crisis y que de crisis, aunque todos entienden, pocos saben como se saldrá de ellas, en un escenario donde el cambio de modelo de país hace ver más lejos cada día la probabilidad de ser una nación con desarrollo, porque el regreso al subdesarrollo es un hecho.

Los otros.

Para este fin de semana habrá menos personas en la calles, por tanto se desacelerará la transmisión del Covid19 en el país, aunque, cada ve son más la manifestaciones de inconformidad de los trabajadores de los Hospitales ante la carencia de insumos, en especial de equipo de protección para la atención de personas infectadas con el virus epidémico que tiene al mundo en un hilo.

El corto, para ser concretos, en El Mante, personal médico y paramédico del Instituto Mexicano del Seguro Social, llevaron a cabo una protesta para exigir que desde la Delegación Regional que tiene a su cargo Velia Patricia Silva Delfín envíe los materiales necesarios, ya que, no quieren que sucedan eventos como en otras unidades médicas en las cuales, el contagio del personal generó casos de Covid19 entre doctores.

El punto es que, personal médico y de enfermería no ve una respuesta adecuada de las áreas administrativas, porque se quedaron solas debido a que el personal que allí labora, se fue a sus cacas porque su actividad no es esencial, pero, no dejaron abiertas las puertas de los almacenes para surtirse de material y equipo de protección que deben usar con los pacientes de coronavirus.

Esta es una Semana Santa diferente en cientos de años, las celebraciones están suspendidas, porque la gente tiene que estar en sus viviendas para evitar la transmisión del virus, de ahí que, el Obispo de Victoria, Antonio González Sánchez, pidió a los Sacerdotes de su Diócesis que recurran a cualquier forma creativa de llegar a sus feligreses para que el evento católico de esta época del año, se pueda vivir en familia ya sea mediante la transmisión por redes sociales o medios masivos de comunicación.