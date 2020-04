EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que la estamos pasando mal en nuestro planeta con la presencia del maldito Coronavirus…Más de 50 mil muertos a la largo y ancho prácticamente de nuestro globo terráqueo, son los que se contabilizaban hasta el pasado fin de semana…Se sabe que este virus apareció en Wham allá en la China…Pero el mundo científico no acaba de ponerse de acuerdo el motivo de su aparición…Lo cierto es que como nunca antes un virus tan letal había mantenido al mundo casi encerrado en su totalidad en sus casas…Feo que está el asunto…Sistemas de salud de primer mundo como los de USA, Italia y en sí Europa están casi en las manos del despiadado y mortífero COVID 19…Es literalmente, un infierno el que estamos pasando como especie humana…El sistema económico ya está colapsando…Los gobernantes y grandes líderes del mundo están exhortando a sus ciudadanos a que se aíslen en sus domicilios…Pero el presidente de México sigue de manera irresponsable con sus giras…Y no se deja que le apliquen gel anti bacterial…Se cree Batman o Súperman…Se pone en peligro de contagio y lo que es peor, pone a la gente en ese mismo riesgo…Esto de que siga haciendo mítines sus seguidores se lo aplauden…Pero no deja de ser un acto irresponsable de su parte…Hasta el momento es Italia el país que más decesos presenta por el COVID 19…En Soto la Marina hay negocios como una conocida tienda que está sobre la carretera nacional en la que están prohibiendo la entrada a niños y personas mayores…Y algunas farmacias donde solamente te atienden si no hay más de cuatro personas en su interior…Lo que no se ha visto casi es a personas con cubre bocas…Igual de cierto es que el pasado fin de semana la plaza principal lució con muy pocas familias en verdad…Cuando este espacio hasta hace un mes era el epicentro de reunión de las familias de la localidad…Poco a poco pero la gente de Soto la Marina se está enclaustrando en sus viviendas…No salen ya todos a la calle o al mandado…La gente está saliendo en promedio una o dos personas por familia…Está bien…Esto es responsabilidad social…El jefe o la jefa de familia mientras la situación lo permita, tienen que salir a trabajar…A buscar el pan de cada día…Pues es cierto que hasta ahora el presidente AMLO no ha dado a conocer alguna iniciativa de apoyo económico para que las familias se queden en casa a esperar que pase la contingencia del COVID 19…RAYMUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO es formalmente el Delegado de SEBIEN Tamaulipas en nuestro municipio…MUNDO es independientemente de su responsabilidad pública, un elemento panista de muchos años…Aunque como funcionario se distingue por ser parejo y cumplir de manera institucional con su delicada responsabilidad…MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ex del grupo Impetu y creador del concepto, “Chepos Tecladista en Vivo” aquí en Soto la Marina me comentó sobre los difíciles momentos por los que se encuentran pasando sus compañeros filarmónicos con motivo de la cancelación de fiestas por el COVID 19…Me dice que muchos compromisos fueron cancelados por quienes iban a realizar fiestas familiares, bodas y quinceañeras…Me reportan que en días pasados se realizó una fiesta de jóvenes en conocido centro de eventos de esta cabecera municipal en la que fácilmente había unos treinta muchachos con música y cerveza…Pero no se atrevieron a decirme en que espacio se llevó a cabo esta irresponsable fiesta…Y pues así no se puede…Irresponsables si es que así sucedió el que se hayan reunido los muchachos…Pero más irresponsable el dueño que la permitió…Y todavía más irresponsables los papás de estos huercos al permitirles la salida a una fiesta cuando éstas por ley y por su salud, están prohibidas…Falleció de causas naturales mi amiga y tía política ANGELITA ALFARO el pasado 30 de marzo en Ciudad Victoria…ANGELITA fue alcaldesa interina durante un tramo del 1995 cuando cumplió el periodo de su primo LEONARDO BARRIENTOS GARZA que se fue de diputado local…Ella era regidora…Toda su vida perteneció al grupo político priista TAVARES-BARRIENTOS…Descanse en paz!…En otro orden de ideas, la tapa de huevos anda por las nubes…Criminal para la economía familiar…De las cosas que como pueblo no entendemos es porque ahora que la gasolina bajó de precio los artículos de la canasta básica están subiendo de manera desmedida…Antes cuando se presentaba un incremento en las gasolinas le echábamos la culpa al aumento de los productos precisamente a que subían los costos del traslado de la mercancía…Pero la gasolina bajó y la canasta básica subió…Que alguien nos explique!…Pues de por sí la economía en USA está viviendo momentos de lo más complicados y le agregamos que la oficina de TELECOMM está cerrada hasta nuevo aviso entonces tenemos por fuerza que caer a la conclusión de que muchas familias de nuestro municipio que viven de las remesas de dólares la deben de estar pasando de lo más mal…En la parte económica, me refiero…Familias casi enteras de ejidos como Noche Buena, 5 De Mayo, La Piedra y La Peña así como de La Zamorina entre otras, cada quince días esperaban de manera religiosa el dinero que sus hijos les mandaban de la unión americana…Pero por ahora hasta los que están allá en los Estados Unidos están sufriendo por la falta de trabajo y es que muchos están encerrados en sus departamentos pues se les tiene prohibido salir por el COVID 19…Por cierto declaró DONALD TRUMP que el dinero que tiene previsto entregar su gobierno por la pandemia no contempla a los indocumentados…Mala noticia para miles y miles de paisanos que aun no teniendo documentos legales en aquella nación con su trabajo sí han contribuido al desarrollo del país de las barras y las estrellas…El padre JOSÉ LUIS OBREGÓN de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, recorrió diversos sectores de la cabecera municipal llevando un mensaje de paz y oración a DIOS nuestro señor con motivo de la pandemia del COVID que está causando dolor y muertes en todo el mundo…La parte científica tiene su alta dosis de importancia para salir delante de esta catastrófica situación por lo que atraviesa nuestro planeta…Pero indudablemente que la oración y nuestra fe al altísimo, juegan un papel determinante…Y es que el que no tiene fe, realmente, no tiene nada!…En algunos comercios de la zona urbana de Soto la Marina están permitiendo solamente el acceso de una personas o dos por familia hacia el interior de los espacios…La gasolina está a muy buen precio en Soto la Marina y es que apenas rebasa los 15 pesos por litro en el caso de la magna…Claro que este bajón se debe a los mercados internacionales que regulan los precios en el mundo…Dicen los seguidores de la cuarta transformación que antes también bajaba el precio internacional pero en México no…La verdad es que nunca habían bajado en el mundo las gasolinas como hoy en día…de 48 pesos que estuvo el crudo ahora apenas ronda los 12 pesos…Aparte la reforma económica de PEÑA NIETO permitió la entrada de nuevas empresas que le hacen la competencia a PEMEX de ahí que la competencia entre las empresas genere en la rebaja del litro de la gasolina…Les enfurece a los que pertenecen al mundo chairo…Pero la verdad es que de manera momentánea estamos recibiendo los beneficios de la reforma energética del señor del copete…Claro que ni en un lecho de muerte que estuviera AMLO lo iba a aceptar…En otro orden de ideas para decirles que al cierre de esta colaboración, aquí en Soto la Marina se anunció un caso sospechoso de COVID 19…Sospechoso!!!!…Lo comentamos, porque esto son los datos y la única información real y oficial dada a conocer por parte de la Secretaria de Salud en el Estado, GLORIA GAMBOA MOLINA…Cada día la funcionaria estatal en rueda de prensa da a conocer el incremento de casos en Tamaulipas ya sean sospechosos o positivos… Lo que se diga en el barrio o en las redes, mientras la Secretaría de Salud no lo anuncie, no deja de ser simple y sencillamente un chisme sin mayor credibilidad…Claro que no es sano para nada soltar rumores sin fundamento…Pues de por sí la gente vive en estos momentos con temor a este contagio…Y luego los ponen de nervios y en estrés con una serie de comentarios infundados… Todo este mes de abril va a ser crucial para el avance o el retroceso en los casos de COVID en nuestro país…Pero claro que como ciudadanos podemos hacer mucho en ese sentido si seguimos las recomendaciones que día tras día nos hace llegar el sector salud del estado…Casi toda nuestra colaboración se dio con el tema del COVID 19 pues la clase política del municipio que por lo general ocupa la mayor parte de esta columna, se encuentra agazapada y preocupada por lo que acontece a nuestro alrededor con esta maldita pandemia…Los políticos salvo el presidente AMLO no creen que sea el mejor escenario para debatir temas de grilla…El presidente AMLO sí considera que estos son los mejores tiempos para realizar política y es que declaró que “esta contingencia nos vino como anillo al dedo”…A ver qué respuesta recibe de los familiares de los que han fallecido por el COVID en nuestro país…Intelectuales de la talla de MARCELO EBRARD no tienen el valor de decirle la realidad de las cosas al presidente?…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…