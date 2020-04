*Horario de verano y Semana Santa

Por: Raúl Terrazas Barraza

Todo aquello que se decía de las alteraciones en el organismo a consecuencia del cambio de horario y que servían de a base para críticas en todos los sentidos, en especial las condena por ser una medida aplicada por el gobierno, quedaron en el olvido ante la emergencia sanitaria que se vive en el país y en el mundo por el Covid19.

Bajo esa premisa, la llegada del horario de verano ni se sintió. Esto fue simple, los relojes, ahora en su mayoría electrónicos cambiaron de forma automática y los ciudadanos debieron de vivir un domingo diferente.

Por cierto, también este cinco de abril tuvo otra connotación en el aspecto religioso, porque el inicio de la Semana Santa fue en las Parroquias de la Iglesia Católica, similar a aquello que se vio en la televisión en el Vaticano, dónde el Papa Francisco, estuvo casi solo en la misa del domingo de Ramos, que, en circunstancias diferentes la sede estuviese repleta de feligreses de todo el mundo.

Las iglesias del Centro de Tamaulipas tuvieron celebraciones sin muchos feligreses, algo que ya se había planeado desde el Obispado que tiene a su cargo Monseñor Antonio González Sánchez, para ser congruentes con la situación de emergencia sanitaria que se vive y, porque es en esta temporada del año cuándo más personas acuden a las actividades de la Semana Santa.

Por cierto, en el arranque de la celebración podría decirse que las Iglesias de todas las corrientes están unidas en oración para que, a través de la fe pueda avanzarse más en la contención de la pandemia que afecta a todo, de ahí que haya cientos de transmisiones en redes sociales que invitan a las personas a la oración para que el mundo pueda superar el reto impuesto del Covid19 que causa muertes en muchos países.

El otro tema, que se salió de la agenda ciudadana, el del cambio de horario, porque llegó el de verano y con el inicio del subsidio que, de forma natural la Comisión Federal de Electricidad aplica para favorecer a las personas con trifa diferenciada, porque aumenta el consumo por la utilización de aparatos para tratar de mantener la temperatura adecuada para mejorar la calidad de vida.

El horario de verano tiene ya dos décadas y está vigente por Decreto del Gobierno Federal, con el objetivo de aprovechar más la luz natural del día y disminuir el consumo de energía eléctrica para las actividades de la población.

El horario de verano de este año concluirá el 25 de octubre venidero, por tanto, cubre los meses de mayor calor y, por tanto, los de más consumo de energía eléctrica. En esa fecha del décimo mes de año, se volverá a retrasar el reloj y la energía costará de nuevo un poco más, pero, también se consumirá menos, porque la época fresca llega.

Respecto a lo económico, cada año la Comisión Federal de Electricidad ahorra unos mil 500 millones de pesos por el solo hecho de utilizar más la luz natural para las actividades que llevan a cabo todo loso habitantes del país

Además, el establecimiento de las zonas horarias tiene de fondo tanto factores económicos como comerciales.

También, el horario de verano, se evita la emisión de unas 548 mil toneladas de bióxido de carbono que de otra manera impactarían en el ambiente por el efecto de invernadero.

Los efectos en la salud que tenían una gran ponderación en años anteriores, ni siquiera fueron tomados en cuenta ahora, porque la urgencia sanitaria es el Covid19 y tenía que ver con las dificultades para el cambio del reloj biológico de las personas, mismas que, tras una o dos semanas podrían corregirse de manera normal, aunque llegó a decirse que ocasionan estrés tanto en niños como en persona adultas, sin embargo, no pudo conocerse el. Impacto epidemiológico que pueden tener.

El horario de verano ya está en la zona centro de Tamaulipas como en casi todo el país, pero, en el entendido de que, fue en la faja fronteriza dónde se comenzó con el cambio de horario, porque allá, se da antes a efecto que mantener la concordancia con los Estados Unidos, ya que, ellos desde hace tres semanas llegaron al horario de verano.

Si ante la pandemia del Covid19, el horario de verano no fue atacado y vilipendiado este 2020, es porque el peligro ahora sí hay un verdadero peligro a la salud de los mexicanos, ya que, en el país se registraron más casos del padecimiento que, en países como Italia y España comienza a ceder, porque bajó la transmisión y también la cantidad de fallecimientos, aunque sean cientos de ellos.

Los otros.

El dirigente del PAN en la entidad, Luis René Cantú Galván, salió al paso de las palabras del Delegado del Gobierno de la República en Tamaulipas, su paisano de Reynosa, José Ramón Gómez Leal, quien se quejó de obstaculizaciones para la entrega de los apoyos a los adultos mayores, provenientes de la Secretaria de Bienestar de la Federación y le recordó que una cosa es medir las consecuencias del riesgo al que exponen a los adultos mayores para entregar apoyos en eventos tumultuarios y otra es hacerlo con responsabilidad frente a la situación delicada que se vive por la pandemia del Covid19.

Era de esperarse la defensa, porque quien fuera candidato a la presidencia municipal de Reynosa en el 2018 y perdiera la elección, porque le ganó Maki Ortiz Domínguez, trató de echarle la culpa a las autoridades estatales de que su cometido como funcionario de la Federación no se pudiera cumplir de acuerdo con su programa comprometido ante los superiores.

Por su lado, el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, recordó también al Gobierno Federal, pero, en especial a la Secretaria de Gobernación que observe los acuerdos establecidos en el convenio de coordinación que firmaron el año pasado, para que se viten situaciones de conflicto con los miles de migrantes que hay en la frontera y que deben ser identificados, para evitar que se conviertan en riesgo a la salud de los tamaulipecos, debido a la pandemia del Covid19.

Se supone que, desde la visita que hiciera a Tamaulipas el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, se estableció el acuerdo de trabajar en coordinación, sin embargo, de allá para acá, no hay nada claro, de ahí el llamado para que, desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, haya la intervención correcta del Comisionado Nacional y de sus funcionarios estatales, porque en Matamoros más de dos mil 300 migrantes no tienen la atención adecuada, unos 600 que están en Reynosa se encuentran en la misma situación y lo peor, es que una cantidad similar, no se sabe dónde están y mucho menos quienes son.

Que los migrantes son un riesgo por el Covid19, desde luego que sí, de ahí la importancia del llamado hecho por el Secretario General de Gobierno a Garduño Yáñez.

