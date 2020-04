Por: Ana Luisa García G.

La salida de Toffic una sacudida al ISSSTE

Por si acaso, ejército cuida almacenes del IMSS

Posicionamiento de FGCV frente a emergencia

Alcaldes sensibles, y alcaldes reprobados

1.- El cese, licencia, o como Usted le quiera llamar a la salida del Dr. Toffic Salum Fares de la Subdelegación Médica del ISSSTE en Tamaulipas, es un signo de la sacudida a la administración institucional, no solucionará de un tajo los problemas de desabasto de medicamentos y carencia de equipo de protección para el personal de las unidades de medicina externa y hospitalización del estado, si no hay un suministro suficiente en ambos renglones. Estamos en condiciones extraordinarias por el COVID 19 y se requieren recursos también extraordinarios.

Si bien el Dr. Ernesto Lavín Hernández relevo de Salum Fares, tiene la posibilidad de implementar políticas de seguimiento, de los medicamentos que al parecer llegan en cantidades suficientes, pero se pierden en el camino y no logran abastecer a los derechohabientes. Problemática viene de mucho atrás, pero la falta de equipo de protección para el personal médico frente a la pandemia, fue la gota que derramo el vaso.

La calidad de los equipos de protección, que garanticen la seguridad del personal médico, de enfermería, paramédicos y todos aquellos que tienen contacto con los pacientes de COVID-19, depende de las oficinas centrales. La Subdelegación Médica gestionará, pedirá pero la última palabra la tienen las oficinas centrales en la Cd. de México.

Pronto veremos si la sacudida al árbol sirvió de algo, o se quedaron en las mismas.

Sin duda el Coronavirus vino a imprimir cierto rigor a la distribución de medicamentos, es así como el Ejército Mexicano se encuentra resguardando los 64 almacenes del IMSS en el país, incluyendo dos de Tamaulipas, una medida que parece prevenir cualquier saqueo que pudiera surgir al calor de la contingencia, pero además van a custodiar el abastecimiento desde las bodegas hasta su entrega al almacén de cada hospital o clínica.

En pocas palabras no habrá oportunidad de que algunas “cajitas” se pierdan en el camino, ojalá que esta medida llegue para quedarse, porque al igual que el ISSSTE es notorio el desabasto ficticio o provocado por quienes tienen acceso a los almacenes. A grandes males, grandes remedios.

2.- Las cifras de casos positivos y de mortandad en México provocadas por la pandemia crecen a un ritmo acelerado, si comparamos con las registradas hace 30 días anote Usted que el número de infectados incrementó en 210 %. El 3 de marzo se confirmaron 717 casos y este jueves 2 de abril por la tarde las cifras oficiales consignaron 1,510 enfermos.

Los decesos tienen una curva ascendente todavía más impresionante, estamos hablando del mismo periodo arriba señalado, de 12 fallecimientos causados por el Coronavirus ahora hay 50, está cuadruplicado y para ser precisos representa un incremento de 416 % en 30 días.

Si nos guardamos en casa la curva de crecimiento puede por lo menos no incrementarse a ese ritmo. La declaratoria de emergencia sanitaria concluye el 30 de abril y si respetamos el asilamiento podemos hacer que los indicadores se mantenga por lo menos igual, no nos referimos en número, sino en porcentaje, algo que no es fácil, sobre todo cuando vemos en una intensa actividad en las calles de las principales ciudades de Tamaulipas.

No podemos repetir la historia de Italia con 115 mil 242 enfermos, o España que tiene 112 mil 065, mucho menos de Estados Unidos el país con más contagios, 244 mil 678.

Es nuestro vecino del norte la peor amenaza, de ahí el llamado que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca formuló al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard para obtener su intervención en la disminución del flujo entre uno y otro país. Además desde este jueves los migrantes estacionados en la línea fronteriza están siendo reubicado en espacios más amplios, en áreas deportivas, para evitar la propagación del COVID entre ellos y que se extienda a los habitantes de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo principales puntos donde están instalados por tiempo indefinido.

3.- En otro tema le comento, que no es casual que el gobernador de Tamaulipas figure entre los 5 mejor evaluados en el escenario de la pandemia provocada por el COVID-19. Francisco García Cabeza de Vaca logró ubicarse en el 4º lugar en el horizonte nacional, el mandatario reaccionó de manera temprana y anticipada a las políticas dictadas desde el Palacio Nacional.

La premura del mandatario tamaulipeco ha permitido hasta ahora no registrar cifras alarmantes, pese a la vecindad con Estados Unidos, donde se sufre los peores impactos de esta enfermedad.

El posicionamiento del 4º lugar en el ranking de Arias Consultores lo obtiene García Cabeza de Vaca con un 63.1 de aprobación por la implementación de medidas preventivas que han contenido el COVID-19. También obtuvo una calificación de 71.8 % en confianza por parte de las y los Tamaulipecos y en ese segmento, el se ubica como el tercer mandatario mejor evaluado de los 10 emanados del Partido Acción Nacional.

Por su parte consulta Mitofsky, líder en el terreno de la evaluación de la opinión pública, instala al gobernador tamaulipeco entre los 5 mandatarios estatales con mejor posicionamiento por haber adoptado medidas previas a las que dictara la autoridad federal en prevención a la pandemia. De esta manera los ciudadanos premian a quien los cuida, pero también a quien no lo hace.

Y en este último sentido Roy Campos, director de Consultora Mitofsky en declaraciones televisivas a nivel nacional, se refirió a “la baja de popularidad del Presidente López Obrador y él lo sabe, porque no ha conectado en este momento con los ciudadanos, está muy alejado de las precauciones, no ha tomado el liderazgo en la lucha contra el coronavirus”.

“En la evaluación de los gobernadores de Mitofsky, los 5 que más suben son el de Jalisco y los del norte: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sonora son los gobernadores y gobernadora que más suben, todos tienen en común haber tomado medidas extras a las que dictó la Federación”.

4.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas está dando a conocer parte de su oferta académica cuyo proceso de selección estará apegado a las convocatorias respectivas en cada caso y en su momento a las inscripciones correspondientes. En esta primera parte de la agenda de trabajo está promoviendo las licenciaturas en Trabajo Social, Psicología y Nutrición que se imparten en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) del Campus de Ciudad Victoria.

El avance tecnológico de la Casa de Estudios facilita hoy en día el acceso para conocer las carreras que se ofrecen en los diferentes puntos geográficos de Tamaulipas, asimismo facilita las convocatorias de cada una de ellas, los trámites en línea llegado el momento de la inscripción.

Hoy que todos estamos en casa, es una magnífica oportunidad para informarse sobre los programas académicos existentes, y que permita auxiliar en su decisión a quienes van a cursar una carrera, sobre el campo de oportunidades laborales, experiencias profesionales y muchos otros aspectos en una elección tan importante, para algo que te va acompañar toda tu vida, que es una profesión.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas mantiene un permanente crecimiento en lo académico, su gran reto es la formación de profesionales competitivos en el ámbito nacional e internacional, sensibles a la problemática de su entorno, conscientes de su realidad social y de su compromiso con la comunidad, todo ello ha sido ratificado de manera reiterativa por el rector José Andrés Suárez Fernández.

5.- Los que también están siendo evaluados por la opinión pública son los alcaldes y como diría Juan Gabriel, “lo que se ve, no se juzga”. Por ejemplo en Nuevo Laredo el alcalde desde el principio de su gestión le ha dado especial atención a la asistencia médica a los ciudadanos y envía a los adultos mayores hasta la puerta de sus casas la consulta.

Ahora con la epidemia que enfrentamos, Enrique Rivas ha incrementado los recursos en este renglón, asimismo anunció la adquisición de túneles para que los ciudadanos se desinfecten mediante un rociado automático de químicos que los liberan del coronavirus. Eso ya lo hacen en el municipio de General Escobar en Nuevo León. Además de apoyos en despensas y concesiones en redirección de pagos.

Otro alcalde con sensibilidad social es el de Cd. Madero, Adrian Oseguera, quien otorga a los ambulantes que dejaron de trabajar en la playa, un apoyo de tres mil pesos por familia, y claro las aportaciones propias de la política social.

En Cd. Victoria los tres regidores de Movimiento Ciudadano pidieron formalmente al alcalde Xicoténcatl González que redireccione el presupuesto que tiene aprobado para tres actividades que no son prioritarias: viáticos, comunicación social y alimentos de consumo local, y canalice ese dinero en apoyo de quienes se sostienen del comercio informal, y que ahora no tienen ventas dada la emergencia que vivimos.

Sin duda la pandemia es el mejor termómetro para medir la sensibilidad social de sus gobernantes, la visión y oportunidad de sus acciones y desde luego también su inmovilidad, insensibilidad e incapacidades. Es la hora de pasar al pizarrón, donde muchos quedarán reprobados.