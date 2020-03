EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La semana pasada fue declarado nuestro país en la Fase 2 del Coronavirus…El Coronavirus con su aparición mortal nos ha hecho reflexionar sobre la debilidad de la especie humana…Es decir…No somos nada…O somos muy poco…Los gobiernos del mundo han entrado a una etapa de desesperación con sus científicos trabajando a marchas forzadas…Con sus funcionarios de salud y de finanzas al máximo…Tiempo para la reflexión de los que tienen mucha riqueza material…Tienen que recordar que cuando llega el gran día, nada se llevan…Si acaso lo que traen puesto…Somos como especie humana, muy vulnerables…Nada somos ante la fuerza de un virus…O ante los embates de la naturaleza…Así que a bajarle unas cuantas rayas a la soberbia y la “grandeza”…Estaría bien, no?…Hasta el pasado fin de semana en nuestro país ya eran ocho los fallecidos, por el Coronavirus… Y a nivel mundial cerca de 27 mil decesos…Por cierto el mundo se está dividiendo en dos grupos…Los que aseguran que este virus fue creado en China o en USA…Y los que aseguran que el virus mutó solamente de animales a humanos…Lo cierto es que hasta el pasado fin de semana el número de fallecidos en el mundo ya rondaba los 16 mil…En el Ayuntamiento de Soto la Marina de una manera responsable se suspendieron las actividades y solamente se atiende por personal de guardia en algunas oficinas… Esto se dio posterior a una reunión de trabajo en la que el presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ dio a conocer esta medida ante sus colaboradores…En el Restaurante “Tampico”, Don RENÉ GONZÁLEZ su propietario resalta que se sigue atendiendo de manera normal solamente con algunas medidas preventivas extras, contra el Coronavirus que se han implementado entre el personal y los clientes…Pues dice el gobernador Morenista de Puebla MIGUEL BARBOSA que solamente a los ricos les da el Coronavirus…Con desfachatez y cinismo se atrevió a decir, “los pobres como nosotros estamos a salvo de este virus”…De inmediato las redes se le fueron encima con toda la razón del mundo a este cara de matón…Y es que como se atreve a auto incluirse como “pobre,” un mercenario de la política cuyas cuentas en los bancos ascienden a millones de dólares…Solamente para que se den una cierta idea de la “pobreza” de este deplorable porro de la grilla nacional, la residencia donde habita en la Ciudad de México en el pomadoso barrio de Coyoacán se la compró no hace muchos años a la viuda del ex presidente MIGUEL DE LA MADRID por cerca de 25 millones de pesos…Aunque vivillo, él declaró haberla adquirido en “solamente” 10 millones…Y el mundo chairo como siempre sucede en estos casos, “callado”….Y es que los fanáticos de MORENA se van a morir en la raya jurando que la corrupción es propiedad del PRIAN…Con todo y que tienen el gabinete presidencial y el senado así como la cámara de diputados atestados de ex Prianistas…Nombres?…A ver si alcanza este espacio, pero bueno entre los más destacados tenemos a MARCELO EBRARD asesor de CAMACHO SOLIS en la Ciudad de México en tiempos de CARLOS SALINAS, así como al corruptísimo MANUEL BARTLETT y ELBA ESTHER GORDILLO MORALES así como RICARDO MONREAL y que me dicen de GERMAN MARTINEZ ex presidente del PAN en el país…ESTEBAN MOCTEZUMA Secretario de Educación y Zedillista puro sin dejar de lado a NAPOLEÓN GOMEZ URRUTIA y el actual Subsecretario de salud HUGO LÓPEZ GATTEL quien fue despedido del gobierno de FELIPE CALDERON por su ineficacia en el manejo de la situación por el virus de la Influenza…Esta es solamente una pequeña lista de ex Prianistas…Verdad que no son estos unos ejemplares de honestidad?…Pero hay un agregado el presidente AMLO con su gracia bendita ya los “santificó”…Así o más la doble moral del mundo “Morenista”?…En temas locales, creo que como sociedad en ocasiones somos injustos por demás…Digo esto porque cierto sector de la comunidad marinense vio con desdén el apoyo que se les hizo llegar por parte del municipio y que consistió en artículos de higiene y reparto de cebolla…No es en primer lugar un compromiso por parte del gobierno local el garantizar la alimentación total de las familias…Ni aún en caso de contingencias…Si es en cambio responsabilidad el apoyar a la medida del presupuesto…Para ello existen los programas Alimentarios ya instituidos con los que se benefician a miles de familias… El alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ está cumpliendo de buena fe y de acuerdo a las posibilidades de lo que tiene a la mano…En el caso de los artículos de higiene prácticamente el Ayuntamiento en un par de días realizó un “barrido” por las comunidades rurales y la cebolla en menos de un par de horas “voló” en la cabecera municipal…Claro que se escucharon palabras de agradecimiento por parte de la gente hacia el jefe de la comuna…Pues bien es cierto que la mayor parte de los marinenses sabemos reconocer cuando hay buena fe por parte de nuestros gobernantes…Algunos resentidos por la forma en cómo les ha ido en la vida aprovecharon sus perfiles personales en la red digital para echar veneno y decir que los apoyos entregados no eran suficientes…Aunque claro que estos resentidos a los que me refiero, en su vida, jamás han ayudado a nadie…Y las campañas donde se les ha dado la oportunidad de participar, las han aprovechado para echarse a la bolsa el dinero que sus partidos les han mandado…Y todavía así pretenden erigirse como la voz del “pueblo bueno”…Reniegan del PRIAN aunque en largas etapas de sus miserables vidas de ahí comieron…El presidente municipal ABEL GÁMEZ apoyó con 500 metros de manguera para el sistema de agua del Ejido El Socialista…Lo acompañó el Director de Obras Públicas SILVERIO FRAGOSO JIMÉNEZ…Claro que el alcalde recibió palabras de agradecimiento por parte de REYNALDO MARTINEZ tesorero del comité y de EFRAÍN MENDIOLA residente de la misma comunidad …De igual manera el Médico ABEL en días pasados entregó bombas de agua para Ejidos como el Verde Grande y Nombre de Dios…La primera una comunidad del norte del municipio y la segunda de la zona sur…Pues malas noticias para la gente que tiene que hacer trámites en la oficina de Telecomm de aquí de Soto la Marina…No abrirá hasta en cuanto pase la contingencia del coronavirus…Y se me hace que va para largo!…Pero es mejor si tomamos en cuenta que es por el bien de los mismos usaurios, en el sentido de que no es recomendable la aglomeración de personas y menos en espacios tan reducidos como éste…Pues vaya que los grupos musicales de nuestro municipio la están pasando mal con el Coronavirus…Y es que por ley están suspendidos todos los eventos sociales que es en los que se nutren de trabajo…Cuestión de esperar…Lo bueno es que la mayor parte de los filarmónicos locales tienen otras actividades independientes de la “tocada”…Es cierto que muchos grupos ya tenían firmados contratos de trabajo por adelantado…Y algunas personas en este caso los familiares de novios y de quinceañeras le habían invertido a gastos propios de ese tipo de eventos y es que hay algunos que por su particularidad se realizan gastos por adelantado…Pero igual de cierto es que la principal recomendación del sector salud es evitar a toda costa actividades o eventos donde haya mucha gente reunida en un espacio…El pasado fin de semana fue notorio por demás la disminución de tráfico vehicular en las principales calles de la cabecera municipal…La gente por su cuenta está tomando algunas medidas y aplicando estrategias diferentes como por ejemplo salir una sola persona de cada familia a las compras que son necesarias…Esto es lo mejor…Pues el coronavirus no ataca cuando la gente se encuentra auto aislada…En cambio, la aglomeración de personas es el mejor campo para el ataque de este virus que tiene azorada a la especia humana de este nuestro planeta tierra…Me imagino que la situación de contingencia que estamos viviendo le puso un freno a las reuniones ejidales que venía llevando a cabo el profesor NABOR MEDINA VÁZQUEZ en representación de la gubernatura nacional indígena en Soto La Marina…El profesor NABOR hasta antes de esta situación por el Coronavirus ya había visitado fácilmente casi la mitad del territorio marinense…Imagínense, unos hasta perfil de candidato a la presidencia municipal le ven como es el caso del estimado amigo RENÉ RAMÍREZ TORRES pues en su red social así lo manifiesta…Pero la verdad es que el representante de la gubernatura nacional Indígena para nada ha dicho “esta boca es mía”…En otros temas para decirles que las oficinas del gobierno del estado en Soto la Marina trabajan con el mínimo de personal…Con tan solamente uno o dos empleados están sacando adelante la chamba por instrucciones del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Esto para evitar al máximo la propagación del coronavirus en Tamaulipas…El presidente AMLO apenas la semana pasada dio las instrucciones pertinentes para que la sociedad se resguarde todo lo que sea necesario en sus casas…Ya el presidente vio que la cosa es en serio…Ya escuchó ahora sí a los expertos mundiales en pandemias…Cuando hasta inicios de la semana pasada hasta “invitaba” a las familias mexicanas a salir de sus casas e ir a pasear o comer fuera…Claro que desde dos semanas antes la sociedad por su parte ya empezaba a dejar de salir a la calle…Por las recomendaciones que escuchaban de otros países…Y gobernadores como FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ya habían instruido al respecto y es que en nuestro estado la suspensión de clases se dio antes de que AMLO se refiriera a este respecto…Es decir el Gobernador de Tamaulipas se adelantó con mucho al presidente AMLO en cuanto a girar las instrucciones pertinentes para proteger a su pueblo…DIOS nos ayude!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario