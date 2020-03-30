NacionalesPortada
Anuncia la Secretaría de Salud federal siete nuevas medidas por la emergencia del COVID-19
- SE ORDENA, DESDE EL 30 DE MARZO
HASTA EL 30 DE ABRIL, LA SUSPENSIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES NO ESENCIALES.
LAS ESENCIALES SON:
1. LAS QUE DE MANERA DIRECTA SON NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA, EN MATERIA MÉDICA.
2. LAS INVOLUCRADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
- NO REALIZAR REUNIONES O CONGREGACIONES DE MÁS DE 50 PERSONAS. ADEMÁS DE LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA VIGENTES Y EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD.
- SE EXHORTA A TODA LA POBLACIÓN, QUE NO PARTICIPE EN ACTIVIDADES ESENCIALES, A RESGUARDO VOLUNTARIO PERMANECIENDO EN DOMICILIO.
- LA MEDIDA DE RESGUARDO SE APLICA DE MANERA ESTRICTA A TODA PERSONA MAYOR DE 60 AÑOS, EMBARAZADAS, ASÍ COMO PERSONAS CON HIPERTENSIÓN, DIABÉTICOS, PROBLEMAS CARDIACOS, RESPIRATORIOS, ETC.
- UNA VEZ TERMINADA LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO ESENCIALES, LA SSA Y LA STPYS EMITIRÁN LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO ESCALONADO DE ACTIVIDADES..
- SE SUSPENDERÁN TODOS LOS CENSOS Y ENCUESTAS QUE REQUIERAN ENTREVISTAS DE MANERA PRESENCIAL CARA A CARA.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN APLICARSE CON ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.