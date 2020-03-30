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Anuncia la Secretaría de Salud federal siete nuevas medidas por la emergencia del COVID-19

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  1. SE ORDENA, DESDE EL 30 DE MARZO HASTA EL 30 DE ABRIL, LA SUSPENSIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES NO ESENCIALES.
    LAS ESENCIALES SON:
    1. LAS QUE DE MANERA DIRECTA SON NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA, EN MATERIA MÉDICA.
    2. LAS INVOLUCRADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
  2. NO REALIZAR REUNIONES O CONGREGACIONES DE MÁS DE 50 PERSONAS. ADEMÁS DE LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA VIGENTES Y EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD.
  3. SE EXHORTA A TODA LA POBLACIÓN, QUE NO PARTICIPE EN ACTIVIDADES ESENCIALES, A RESGUARDO VOLUNTARIO PERMANECIENDO EN DOMICILIO.
  4. LA MEDIDA DE RESGUARDO SE APLICA DE MANERA ESTRICTA A TODA PERSONA MAYOR DE 60 AÑOS, EMBARAZADAS, ASÍ COMO PERSONAS CON HIPERTENSIÓN, DIABÉTICOS, PROBLEMAS CARDIACOS, RESPIRATORIOS, ETC.
  5. UNA VEZ TERMINADA LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO ESENCIALES, LA SSA Y LA STPYS EMITIRÁN LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO ESCALONADO DE ACTIVIDADES..
  6. SE SUSPENDERÁN TODOS LOS CENSOS Y ENCUESTAS QUE REQUIERAN ENTREVISTAS DE MANERA PRESENCIAL CARA A CARA.
  7. TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN APLICARSE CON ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.
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