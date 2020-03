Por: Raúl Terrazas Barraza

*Gobernadores del noreste

Los directivos de las entidades del noreste del país están unidos para trabajar en las acciones que permitan la contención y el manejo adecuado de la pandemia Covid-19, elementos que, resalta frente a cualquier circunstancia, incluido el riesgo que tienen por su vecindad don el estado norteamericano de Texas, uno de los que registran una cantidad considerable de casos.

Los mandatarios de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se reunieron este sábado en Saltillo, la capitana de esta última entidad y desde allí, Francisco García Cabeza de Vaca, Jaime Rodríguez Calderón y Miguel Riquelme Solías, llamaron al Gobierno de la República para que mejore la coordinación y lograr resultados adecuados en la lucha contra la pandemia.

Está en proceso la determinación para el cierre de las fronteras mexicanas a los gringos, en virtud de los muchos casos del padecimiento registrados, pero, bajo criterios que eviten el descalabro en las relaciones comerciales y financieras que hay entre las ciudades ubicadas en la faja fronteriza del noreste de México.

Los mandatarios se reúnen de manera constante para trabajar en una sola dirección en el abordaje de las medidas preventivas y el desarrollo de preparativos para cualquier tipo de modificación en el escenario, en especial, el de hospitalización de casos, ya que, eso obliga a echar a andar una estrategia puntual, para que la infraestructura hospitalaria pueda aprovecharse de la mejor manera.

Como región, los mandatarios confirmaron que tienen en marcha medidas de control para los cruces internacional, aeropuertos, centrales de autobuses y que, con las secretarias de Salud de sus entidad establecerán formatos de trabajo para la detección oportuna de casos, adquirir insumos para ello, así como equipo, en especial las máquinas conocidas como ventiladores para atender a quienes enferman y desde luego a coordinarse con la Secretaria de la Defensa Nacional que tendrá en marcha el Plan DNIII para las acciones de la contingencia por la epidemia.

Este tipo de acuerdos entre los Gobernadores del Noreste de México, tienen un gran valor, al tratarse de entidades sólidas desde la perspectiva económica y con características similares, como su vecindad con los Estados Unidos, pero, también que reaccionan ante las adversidades, como sucedió ya en el asunto de inseguridad, al que respondieron con una mejor coordinación para contar con información que les permitiese tomar buenas decisiones que les sirvan para atender la demanda más sentida de la población, es decir, la seguridad.

Algo que es fácil identificar con esto de la coordinación de los tres estados del noreste, es que, por el giro que ha tomado la epidemia, la Federación a través de la Secretaria de Salud que tiene a su cargo el Doctor Jorge Alcocer Varela, debe de incrementar las partidas presupuestales para que los Gobiernos de los Estados puedan accionar ya que, con limitaciones financieras las cosas podrían o funcionar de manera adecuada y lo peor, es que sea a destiempo, como ha sucedido de manera tradicional.

Los otros.

Un Gobernador, Omar Fayad de Hidalgo, dio positivo al coronavirus y detalló en entrevistas con medios de comunicación como sucedió que diera positivo a la prueba que le practicaron, se dijo en absoluto aislamiento y cuarentena, contratamiento adecuado, pero, de frente para mantener su actividad a favor de los ciudadanos de su entidad.

En tanto, Hugo López Gatell, el funcionario de la Secretaria de Salud Federal que es quien da la información sobre la pandemia, hizo ver a los mexicanos ayer, que, se esta ante la última oportunidad para adoptar las medidas definitivas, como una respuesta masiva a la pandemia para el impostergable desaceleramiento la transmisión del coronavirus, que ha generado hasta este sábado 848 casos ya con la suma de 131 y de 16 defunciones, cuatro más de las que se habían dado a conocer en día previo.

No se trata de cosas nuevas o difíciles que los mexicanos deban de cumplir, pero, sí deben de ponderarse, la sana distancia, quedarse en casa, lavarse las manos de manera frecuente y adoptar medidas de protección individual, sin importar que se exagere en ello.

En Victoria, el alcalde, Xicoténcatl González Uresti, abrió la comunicación a través de su celular, para que los usuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que no tengan abasto del vital líquido, le hablen por teléfono para enviárselas o atender su petición.

Podría decirse que eso tranquilizó a los habitantes que, desde hace muchos días no tienen agua en sus domicilios, pero, la realidad es que, mientras la respuesta de la COMAPA no sea efectiva y masiva, el problema subsistirá, situación que se considera crítica, porque uno de los factores básicos para la lucha contra la epidemia del Covid19, es la limpieza e higiene, sin embargo, para ello se requiere que haya agua en los hogares, cosa que, en un porcentaje elevado de Victoria no existe.

Este sábado, el alcalde estuvo en algunos sectores de la ciudad para entregar información a los victorenses, sobre las medidas preventivas que deben de guardar para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Algo que está en boca de los mexicanos es el hecho de que el presidente de la República, don Andrés López Obrador, haya cambiado de actitud frente a la pandemia y al fin aceptara la importancia del aislamiento social al cien por cien y que las medidas preventivas se incrementen.

La gente se da cuenta de ello, porque, aunque en su lenguaje estaba el abordaje adecuado de la pandemia, aquello que hacia era diferente y, por tanto, incongruente.

Hasta podría agregarse que ante el cambio de actitud del titular del poder Ejecutivo Federal, cambió el tono de quienes comunican sobre la evolución de la epidemia, caso concreto el doctor Hugo López Gatell, quien se mostró preocupado por la confirmación de más de 131 casos en un solo día y urgió una respuesta masiva para desacelerar el contagio de la enfermedad, situación que hace pensar en la cada vez cercana fase tres, en la cual los casos confirmados pueden convertirse en casos hospitalizados.

La única manera de que esto último no suceda es quedarse en casa, si, quedarse en casa y porque de valientes en la calle no deja nada bueno.