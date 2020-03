﻿PRESENCIA

Por. Ana Luisa García G.

1.- Resulta que personal médico del IMSS en Altamira declaró a periodistas de la zona sur que no han recibido los kids de protección profesionales que la ocasión amerita, para estar en las mejores condiciones al atender a pacientes que puedan surgir por el COVID 19. Los cubre bocas que utilizan no son los adecuados, no tienen guantes, ni las batas especiales que debieran. Lo peor es que tampoco hay suficientes respiradores, tienen sólo 20; hay negocios que los rentan en un promedio de mil 500 a mil 800 pesos diarios, pero tampoco disponen de un gran número de ellos.

En la unidad regional del Seguro Social de Tampico-Madero también del IMSS, únicamente dispone de 9 camas de aislamiento para atender a los enfermos de esta contingencia.

Eso es en las unidades del IMSS de la zona sur, habría que ver cómo está el resto de los hospitales y consulta externa de la entidad.

El desarrollo industrial, el bum económico de la zona sur en su comercio, servicios turísticos y otros propios de una sociedad en crecimiento no ha sido tomado en cuenta en la planeación del servicio de seguridad social.

Es una problemática generada en cuando menos los últimos 12 o 15 años, y acostumbrado como ha estado su personal y su sindicato, a callar en lugar de denunciar y reclamar a la Dirección General, siguen asumiendo esa misma actitud.

Médicos y enfermero(as) manifiestan en su estado de ánimo, profundo malestar por el riesgo que corren tanto los pacientes como el personal. En Altamira hay dos unidades médicas la 10 y 16

Por cierto la nueva delegada, Velia Patricia Silva Delfín, quien asumió el cargo a mediados de enero pasado, tendría que realizar un recorrido por todas las instalaciones en Tamaulipas para percatarse de la situación que impera en todas las instalaciones de su zona, hasta ahora no lo ha hecho por lo menos en Altamira, según declaró el personal del IMSS de ese municipio.

2.- Los gobernantes en este 2020 tienen en el COVID 19 la asignatura más difícil de aprobar, todos pasarán al pizarrón y muy pocos saldrán bien librados. Está a prueba su sagacidad para adoptar medidas oportunas y eficaces para el rescate económico, para la protección de los ciudadanos frente al abusivo re-etiquetado de precios, también en el tema de seguridad ante un incremento de la delincuencia generada por la crisis financiera y escasez de circulante.

En México están colapsadas las principales industrias generadoras de empleo, la petrolera, la automotriz y la turística. Agregue Usted el tema de las remesas que provenientes de Estados Unidos y que reactivaban la economía, estamos hablando de 36 mil millones de pesos en 2019, dejarán de fluir, incluso se espera que muchos de nuestros connacionales regresen a sus lugares de origen porque el vecino del norte también enfrentará su propia crisis.

Son muchas las demandas que se generan y que desde ahora los gobiernos federal, estatal y municipal tienen que salir a su encuentro.

3.- Por su parte el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que su administración toma providencias para integrar un paquete de estímulos fiscales y económicos en apoyo principalmente de la pequeña y mediana empresa, principal generadora de empleo, ir al rescate de este sector es priorizar las fuentes de ingresos de una gran mayoría de tamaulipecos.

A través de un video, el mandatario estatal manifestó que “el COVID-19 es el desafío de salud más grande en la historia reciente de México y en reciprocidad, tendrá la respuesta más grande que unidos, hayamos tenido los tamaulipecos”.

En ese marco de circunstancias, García Cabeza de Vaca aprovechó para hacer un llamado más a la colaboración ciudadana, para que acate las recomendaciones y se quede en casa. Todos tenemos un rol que cumplir en esta parte de la historia, el de los tamaulipecos cuidarse acatando las recomendaciones sanitarias, “y mi gobierno, realizando acciones para proteger a las familias de los contagios del coronavirus y hacer todo lo posibles para evitar la propagación de la pandemia”.

Recalcó la prioridad será el de contener el impacto económico familiar, reactivar la economía y proteger los empleos de los tamaulipecos. “Mantengamos la unidad, juntos vamos a reducir riesgos y a disminuir contagios, cuidar de la salud de nuestras familias es tarea de todos”.

UNIVERSITARIOS DIFUNDEN INFORMACIÓN DEL COVID-19.- Involucrados con la contingencia del COVID-19 estudiantes de la UAT de Matamoros elaboraron folletos para promover conductas preventivas frente a la pandemia. Las facultades de Ingeniería en Sistemas y la de Medicina se involucraron en este proyecto de difusión que tuvo un impacto de 15 mil mensajes informativos que fueron repartidos en la etapa temprana del problema, es decir en los primeros días de marzo cuando los centros comerciales y puntos frecuentes de reunión había asistencia normal.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas fomenta toda actividad donde los estudiantes se vinculen con la problemática social y si es con la aplicación de conocimientos propios de su carrera, mucho mejor.

Y en la tarea de distribución de los 15 folletos participo el personal docente y administrativo, además de estudiantes de la Facultad de Medicina, institución interesada en la lucha contra la epidemia, dada la naturaleza de sus programas académicos. Mientras que en Ingeniería de Sistemas participaron en el diseño e impresión de los folletos.