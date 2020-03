﻿PRESENCIA

POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En el escenario del Coronavirus las encuestadoras han pulsado la opinión pública con referencia al desempeño de gobernantes, ha medido cómo son vistos estos, así como su postura frente a las restricciones y a la propia enfermedad, todo ello en el plano nacional.

En ese tenor va le la pena reflexionar que el 38 % de los encuestados no está dispuesto a quedarse en su casa, y aunque no precisa las razones, la cuestión es obvia, la necesidad de lograr un ingreso para el sostenimiento de su familia, de tal manera que con esto podemos prever el escenario que nos espera, a menos que el gobierno instrumente un mecanismo de ayuda

Mitofsky dio a conocer este lunes los resultados de la 7ª. Encuesta de un procedimiento iniciado el 31 de enero, y la última de ellas del 20 al 22 de marzo, en la que registra un crecimiento en el miedo a morir de Coronavirus que escala el 26 %, no es muy alto pero ha ido creciendo en 50 días; asimismo consigna un 63 % de personas con temor a contagiarse y un 51 % de los entrevistados que no cree que el gobierno esté haciendo lo necesario. Hay muchos otros datos en su medición que Usted puede consultar en https://bit.ly/mitofsky_encuesta 7-covid19.

2.- Massive Caller, otra empresa dedicada a consultas de opinión pública pulsó el desempeño de los 31 gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Cd. de México, y en ese ejercicio de medición Tamaulipas destaca en el horizonte nacional en resultados exitosos en la estrategia contra el Coronavirus al ubicarse en el 4º lugar. Le anteceden Yucatán, Sonora y Jalisco con el 1º, 2º y 3er lugar respectivamente.

En la misma evaluación los últimos siete lugares los ocupan Colima en el No. 27, le sigue la Cd. de México, Chiapas y Puebla en los lugares 28,29 y 30 respectivamente. En el sótano se encuentran el Estado de México con el No. 31 y Aguascalientes en el 32. De este cuadro podemos concluir que los resultados no están ligados a recursos económicos, en virtud de que hay entidades con muchos más fondos públicos, que son el caso de Edomex, Jalisco y Puebla.

Anote Usted que el 72.0 por ciento de los tamaulipecos aprueban al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por el liderazgo con el que ha conducido a las instituciones frente a esta crisis, por las decisiones tomadas con acierto ante la contingencia de salud pública mundial, ese es uno de los rasgos de la encuestadora publicada este domingo 22 de marzo.

3.- Los tamaulipecos califican positivamente el desempeño del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al ser el primer estado en el país que integró un Comité Técnico Estatal de Seguridad en Salud, conformado por médicos especialistas del sector público y privado para definir las acciones preventivas a seguir. El Comité Sesiona diariamente y se ha declarado en sesión permanente desde el 1 de marzo, estos son protocolos que dan certidumbre de que hay una actitud vigilante de tiempo completo frente a la contingencia.

Pieza angular en la agenda de COVID-19 ha sido el acercamiento del mandatario estatal con los alcaldes y alcaldesas con los que se ha mantenido articulado para una mejor implementación de las medidas sanitarias y esto de alguna forma ha proyectado sentido de responsabilidad social y compromiso en la protección a la población de eventuales contagios.

Además Tamaulipas se adelantó a adoptar las medidas recomendadas por la OMS y a partir del 13 de marzo se suspendieron los actos públicos masivos hasta nuevo aviso; se suspendieron clases desde pre-escolar hasta educación superior, fijándose como fecha tentativa para reanudar actividades escolares el 20 de abril, cuando se espera habremos superado la ola epidemiológica más fuerte.

Predicando con el ejemplo y en protección de la salud de los servidores públicos, el Gobierno de Tamaulipas concedió licencia laboral del 19 de marzo al 20 de abril, con goce de sueldo a personas mayores de 60 años, a discapacitados y mujeres embarazas y otorgó consideraciones laborales a trabajadores con enfermedades crónicas.

Estas directrices obtuvieron como respuesta en el sector privado aceptar las recomendaciones de suspensión de actividades en sitios donde usualmente hay concentración de personas, es el caso de cines, gimnasios, discotecas, bares, salones de eventos sociales, entre otros.

Hay acciones que sólo se ven localmente, por eso le comentamos que el gobernador García Cabeza de Vaca, dispuso el despliegue de 250 personas del sector salud capacitadas debidamente para un filtro y practicar verificaciones de el estado de salud de quienes ingresan al país por los cruces fronterizos en puertos, aeropuertos y la línea divisoria con Estados Unidos.

También hay que tomar nota, de la coordinación que FGCV viene sosteniendo con entidades vecinas, partiendo de una reunión de trabajo con los gobernadores de Coahuila y Nuevo León. En un primer encuentro donde firmaron acuerdos que permitirán hacer frente a la epidemia, previniendo contagios y atendiendo con eficiencia la contingencia.

EL INFORME RECTORAL UNIVERSITARIO.- La medida de posponer el II Informe del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández con motivo de la contingencia del COVID-19, es un acto ante todo de respeto ante una sociedad preocupada y atareada por una contingencia y desde luego es acertada la decisión de la primera autoridad universitaria.

Es el evento más importante del año en la vida institucional de la Casa de Estudios, es día de fiesta no sólo para el rector sino para todos aquellos que contribuyen al buen funcionamiento de la universidad. Una celebración porque es el pacto que renueva compromisos, luego de exponer resultados, porque festeja haber llegado a una meta anual.

En fin, la cuestión es que el evento planeado para el próximo 26 de marzo quedó postergado, los universitarios del área de medicina y enfermería seguramente tendrán participación en la movilización de fuerzas de salud para ayudar a la atención de quienes enfermen de Coronavirus.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas observa medidas de distanciamiento social desde el pasado 17 de marzo, y está comprometida a dar seguimiento puntual a las recomendaciones y a la información actualizada del sector salud en el estado.