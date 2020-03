Por: Raúl Terrazas Barraza

*Exhorto sanitario

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y el 20 de marzo apareció y, no como cualquier día, por ser en este año el parteaguas para las medidas más estrictas en materia de prevención y con ella la reducción del impacto que la pandemia del Covid19 puede provocar en México.

Para mediados de esta semana que concluye, la gente comenzó a resguardarse más en sus hogares, porque el panorama en el mundo se canteó hacia el peligro y dejó de ser un riesgo simple, para quienes, no apreciaban en su justa dimensión la propagación de un microorganismo que tiene en jaque a países poderosos y que se alzaban como indestructibles.

Con la frontera de los Estados Unidos cerrada de manera parcial al tránsito de personas, porque solo podrían ingresar aquellas que fueren residentes de esa nación del norte, en tanto que, los tenedores de visas láser, deben de evitar la solicitud de ingreso, porque les será negada, según lo hicieron ver funcionarios de aduanas del otro lado.

Fue a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud el exhorto a dueños de sitios que sirven de reunión para diferentes satisfactores, como centros recreativos, casinos, salones de eventos, gimnasios y hasta playas, para que suspendan sus actividades o las limiten, porque las próximas dos semanas podrían ser las mayor transmisión el microorganismo y sus efectos se reducirán en la medida que los ciudadanos dejen de tener contacto entre ellos y se movilicen por las calles, los centros comerciales o las empresas como si, en el mundo no pasara nada y la verdad es que sí pasa.

En la reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud, estuvieron además de la Secretaria Gloria Molina Gamboa y varios compañeros suyos del Gabinete estatal, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en la cual se destacó la importancia de seguir al pie de la letra las medidas de prevención, comenzando con el lavado de manos muchas veces durante el día.

En la medida que las personas se encuentren dispersadas o resguardadas en sus viviendas, en esa medida se reducirán los riesgos a la salud, por ello, ante la prioridad que representa para el Gobierno de la entidad la salud de los pobladores, se intensificaron las medidas preventivas y se reforzaron las acciones que involucran la movilidad de las personas en todos los sectores de las ciudades.

El resultado será adecuado si se logra que la transmisión del virus, sea más lenta, porque los tiempos de virulencia podrían pasar con menos daños a la población, de los cuales se puede dar cuenta en otras naciones del mundo como Italia y China, país este último que fue donde comenzó la epidemia.

Los otros.

Desde antes del fin de semana corrió la versión de el peso mexicano no aguantaría muchos días por debajo de los 25 por dólar estadounidense, cosa que sucedió este viernes, porque se cotizó a 25 pesos con once centavos.

Se trata de una situación que complica la relación que hay en la frontera norte de México, porque las operaciones comerciales se hacen sobre la base del billete verde y cuya disponibilidad de constriñe porque aumente la demanda, dejándose grandes huecos financiero que o pueden cubrirse porque los capitales se cimbran y las dudas aparecen.

Esto de los dineros, recuerda los corajes que muchos ciudadanos hicieron desde el pasado jueves en los bancos de la localidad y al parecer de toda la entidad, ya que, cerraron las puertas al libre acceso y limitaron a 10 personas o menos en el interior del establecimiento, para evitar aglomeraciones y con ello riesgos a la salud ante la pandemia del Covid19.

La gene hizo colas entre pequeñas y medianas en plena calle, porque no pudieron acceder a las sillas que colocaron de hace unos meses para acá en todas las instituciones bancarias, para hacer más cómoda la estancia de los cuentahabientes, pero, ahora resulta que de silla nueva, pasaron a calle con solazo y desde luego coraje de por medio, ya que, se llegaba la hora del cierre de operaciones del día y las personas que no entraran ya no serían atendidas, tendrían que pensar en ir de nuevo el lunes.

Pasará el mes de marzo y la visita que el presidente de la República, Andrés López Obrador tenía contemplada para Tamaulipas quedó en el cajón de pendientes, quizá debido a las pocas ganas que le echó al asunto representante del Gobierno Federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, sin que ello quiera decir que le saca a la visita presidencial, en virtud de la actitud que asumieron los Gobernadores del Partido Acción Nacional, en contra de las decisiones presidenciales que tienen que ver con recursos y compromisos.

Es en Matamoros, donde los funcionarios de la administración que preside Mario Alberto López Hernández, echarían la casa por la ventana debido a la presunta gran cantidad de obras que inaugurará López Obrador en aquella ciudad, se quedaron con los manteles largos puestos, aunque, no pierden las esperanzas de que, una vez superada la contingencia por la pandemia del Covid19, las cosas tomen de nuevo su nivel y el reynosense, Gómez Leal reactive con la gente de giras presidenciales, la visita del político tabasqueño.

Respecto al asunto de las reelecciones de los Legisladores, los de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, buscarán hacer su lucha para quedarse por tres años más en el cargo, sin embargo, ya las circunstancias no son las mismas, porque no hay candidato presidencial y menos uno como el que ganó la elección federal del 2018.

Por ello, los Diputados Federales que logren la autorización de sus partidos para la reelección, tendrán que jugar muy bien con los tiempos y con el respaldo de los grupos de poder político al interior del Partido Regeneración Nacional, pero, además, sobre la base de que el PAN, su principal adversario en Tamaulipas no está con los brazos cruzados, es más, anda más activo que nunca y va por la reconquista de Diputaciones Federales como la de Reynosa que perdieron frente a Armando Zertuche Zuani que ganó por el partido del Presidente.

Ahora debe de entenderse muy bien, porque el Diputado Federal por Victoria, Mario Ramos Tamez, renunció al Partido Movimiento Ciudadano y se dejó caer en los brazos del PAN, con el que se alió en la elección de ese 2018, así que, creer que busca la reelección es más que es, la quiere a como de lugar y quiere congraciarse con el dirigente estatal, Luis Cantú Galván, para que no le den la oportunidad a nadie más que él, porque ya ganó en el 2018 y les dijo que puede hacerlo de nuevo en el 2021.