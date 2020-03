POR: ANA LUISA GARCIA G.

1.- El acuerdo conjunto de los gobernadores de Coahuila, Nuevo Laredo y Tamaulipas para integrar una estrategia de gobierno de manera conjunta para atender de manera responsable los estragos presentes y futuros del Coronavirus 2019, da testimonio de que hay compromiso social para proteger a los habitantes asentados en esta región. En mesa de trabajo intercambiaron información descriptiva de la situación de emergencia, examinando las problemáticas comunes.

Se tomaron acuerdos urgentes, uno de ellos gestionar la justificación técnica para solicitar a la Federación los recursos económicos a los que se tiene derecho dada la enfermedad ya calificada como pandemia. Y en esa tesitura estar en condiciones de dar una mejor atención a los afectados por el COVID 19, este es sólo uno de seis puntos.

Es una propuesta razonable y basada en mecanismo existentes en la ley y reglamentos cuando se trata de enfrentar emergencias de esta naturaleza.

Quizá Usted tuvo oportunidad de ver por televisión al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, integrando una mesa de trabajo con la participación de sus homólogos de los estados ya mencionados, los tres secretarios de salud de cada entidad y de igual forma los secretarios de gobernación o jefe de gabinete de los 3 estados. La reunión tuvo lugar en Monterrey, cuya zona conurbada es la más afectada de la región, ayer llegó a 25 casos de Covid-19.

En virtud de su cercanía geográfica con Tamaulipas, demanda una coordinación que ya sustentaron los mandatarios. Algo que se turnaba urgente, porque no es un secreto que muchos tamaulipecos estudian en universidades privadas y la pública de Nuevo León, además de que concluidos sus estudios no son pocos los que prefirieron radicar allá, de tal manera que estamos vinculados de muchas formas con esa entidad.

Por otra parte Tamaulipas es el que tiene la mayor línea fronteriza compartida con Estados Unidos, cuyo flujo de camiones de carga es intenso, se habló de 14 mil, suponemos que serán diarios, no lo precisaron, a final de cuentas entran por nuestro estado, pero una parte de ellos pasan o llegan a Nuevo León y Coahuila.

Otro punto acordado se refiere a sostener una reunión con el gobierno texano para adoptar lineamientos sobre el manejo de este tránsito.

Aquí hago un paréntesis para comentarle la posibilidad de que la tarde de este jueves Estados Unidos decrete un cierre temporal con la frontera de México.

Un tema que habría que examinarlo desde el punto de vista de la prevención y que puede ser acertado y por otro lado está el impacto económico que tendría.

Nuestro vecino del norte tiene más de 10 mil casos de contagio confirmados y lleva más de 150 fallecimientos a causa del Coronavirus 2019, mientras que en México llegamos este jueves por la tarde a 164 infectados confirmados y se mantenía en el primer deceso. Por su parte el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard hizo un llamado a EU para sostener la actividad comercial pese a la pandemia que afecta a más de 160 países. En el caso específico de Texas tiene 284 casos confirmados y lleva 5 fallecidos.

Retomando el tema de la conferencia conjunta ofrecida por los gobernadores de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y Coahuila Miguel Ángel Riquelme, tras integrar un frente comúncontra el COVID 19, por lo que respecta a migración se lanzó un llamado urgente al Instituto del ramo, en virtud de que hay 25 mil migrantes que están asentados entre los tres estados.

Los migrantes con el actual clima derivado por el problema del Coronavirus son una amenaza para la salud de ellos y de los habitantes de la región, para los cuales “no se tienen recursos para su atención” expresó FGCV.

El mandatario tamaulipeco manifestó que la migración es un tema que de competencia Federal, y tiene la total indiferencia de ese nivel de gobierno, es algo de lo que no se han ocupado ni antes, ni ahora. Al respecto García Cabeza de Vaca dijo que “ni siquiera han realizado una llamada telefónica en este momento de emergencia por el COVID 19, para informarse sobre la situación pese a que hay compromisos incluso firmados a los que no se ha dado cumplimiento.

Y es que debemos recordar que en estos casos el Gobierno Federal se encarga de su traslado, los regresa a sus países, por lo menos así lo hacían los anteriores gobiernos que incluso llegaron a rentar un avión completo para transportarlos.

En fin es muy interesante la propuesta de los gobernadores y la intervención en particular del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ojalá que despierte una respuesta favorable del Presidente López Obrador, para resolver puntos urgentes que reclaman su atención. Déjeme ser optimista este día aunque los signos proyectan que la caja general permanecerá cerrada para los estados, ni siquiera a través de sus flamantes delegados federales llega alguna forma de apoyo para enfrentar la pandemia, estos funcionarios son hasta ahora elementos decorativos.

El senador Américo Villarreal Anaya, como médico que es, aunque cardiólogo, trabaja en el tema, pero sin recursos, pura saliva, una voz en el desierto.

CAMBIEMOS LA HISTORIA DEL COVID 19, SEAMOS EXCEPCIÓN.- Italia y España siguen proporcionando todos los días imágenes y estadísticas que no queremos ver en Tamaulipas, ni en México, quizá la más dramática fue una larga columna de camiones militares transportando docenas de féretros ante la falta de espacio en el cementerio, 319 muertos en un día en Lombardía. Citamos este dato para convocar a ser más responsables, la secretaria de salud de Tamaulipas, Gloria Molina, lo dijo muy claro, sin aislamiento cualquier sistema puede colapsar y lamentó que la mayor parte de las personas no estén atendiendo las recomendaciones de recogimiento en casa para evitar la dispersión del virus.

Lo que se evita con el aislamiento en la trasmisión acelerada y eso parece no entenderlo la gente. Es algo que queda al criterio personal, por eso es que citamos el caso de Italia y España, para no repetir la historia.

Esta semana recorrimos martes, miércoles y jueves la Oficina Fiscal y la Torre del Parque Bicentenario.

Pudimos apreciar en la Fiscal que ya se instalaron protocolos, sólo se permite el ingreso de 20 personas para la realización de trámites, cada vez que sale una entra otra, afuera permanecen haciendo cola, les dan gel a la entrada y salida. De manera permanente limpian con productos químicos mostradores, ventanillas y pisos, eso está perfecto.

Pero en la torre, el problema está en los elevadores donde se recomienda no más de 6 personas, lo cual se controla en la planta baja, pero quienes vienes de los diferentes pisos con rumbo a la planta baja o a otros pisos, no respetan la regla, incluyendo los propios empleados, no hay nadie que les diga nada y cuando llegan a la planta baja, lo más que escuchan es la sorpresa del operado del servicio al ver bajar 8 y hasta 10 personas del cubo del elevador.

Falta responsabilidad del personal y también mensajes visibles que alerten a los visitantes porque son los que pudieran reclamar, o quizá un mecanismo de reporte para que los burócratas respeten el protocolo.

Por otra parte, si dispone de una tarjeta de débito o crédito, realice sus trámites por Internet, siempre habrá alguien que lo auxilie sino es un experto en cuestión de tecnología. Hay quienes van únicamente a solicitar información, y esto lo puede hacer por vía digital, funciona muy bien es rápido, se ahorra dar vueltas porque no llevó los requisitos en fin, hoy que las circunstancias nos obliga, hagamos la transformación.

PROTOCOLOS DE LA UAT FRENTE A LA PANDEMIA.- La universidad Autónoma de Tamaulipas, institución que en diferentes momentos ha dado muestras de su responsabilidad social, ha implementado en tiempos del Coronavirus-2019 mecanismos y protocolos para la protección del personal administrativo sin interrumpir labores, en otros casos como es la prestación del servicio social donde lo usual es un acercamiento de los estudiantes con diferentes sectores, fueron suspendidas las actividades con las que estaban comprometidos, a excepción de los que provienen de las facultades y escuelas de Medicina y Enfermería por la naturaleza de su formación profesional.

El rector José Andrés Suárez Fernández ha estado al frente de la conducción de la nueva agenda universitaria, dictando los acuerdos que implica en algunos casos seguir políticas de protección al personal, como es el caso de administrativos con diabetes o mayores de 60 años, por ser un sector de alto riesgo; así como dar facilidades a las trabajadoras que tienen hijos de menor edad, que hoy no están siendo atendido en guarderías, ni asisten a escuelas debido a la suspensión de labores.

Muchas de las tareas administrativas podrán ser realizadas desde una computadora en los domicilios particulares de los trabajadores universitarios, otros lo harán desde las oficinas de la UAT a través de un calendario de guardias y con horarios corridos, dependiendo de sus funciones. La cuestión es que de esta manera se disminuirá la interacción entre los administrativos, se mejora de inmediato el espacio de movilidad en las áreas de trabajo, todo esto mientras se espera otros cambios, porque la agenda del Coronavirus 2019 no está quieta, se mueve vertiginosamente y será en base a su desarrollo que se adopten otras medidas.

El Informe del rector José Andrés Suárez Fernández está programado para el 26 de marzo y lo hará mediante una videoconferencia, esta modalidad ya funcionó el año pasado, de igual forma hoy en día se celebran las sesiones de la H. Asamblea con lo cual se evita el desplazamiento de los asambleístas a esta capital, la tecnología permite reducir gastos de traslado y de tiempo que se puede aprovechar en otras tareas de la institución