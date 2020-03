Por: Raúl Terrazas Barraza

*Semana sin clases por prevención

Este inicio de semana fue de confusiones en el país, pero, se impuso una idea que debiera de funcionar para todo de eventos relacionados con la salud, la prevención, esa herramienta que siempre será la mejor medicina para la humanidad, pero, en la que nadie quiere participar de forma organizada y a la que se recurre cuándo las cosas hacen crisis.

Esto de la dispersión del virus que ocasiona síntomas de mucha tos y dificultad para respirar que tiene al borde de la alerta máxima a muchos países del mundo, propició que el Gobierno de la República diera el paso indispensable para que todos al unísono volteen a ver la prevención como la medida adecuada para evitar el contagio de miles y que, la presencia del coronavirus sea en México una experiencia de participación colectiva.

A esto último se debió la determinación de la Secretaria de Educación Pública en la que despacha el expriísta Esteban Moctezuma Barragán y que, en coordinación con la Secretaria de Salud adelantaran el período vacacional a partir de este 20 de marzo, para que los alumnos estuviesen resguardados en sus casas a fin de darle la batalla al llamado Covid19 con el menor grado de exposición.

La confusión referida, tiene que ver con la determinación, después de los Gobernadores de las entidades del país para que el período de receso en las escuelas públicas y privadas se diera a partir de este martes 17 y no hasta el día 20 como dijeron las autoridades federales, en el entendido de que, la posición de los gobiernos estatales tuvo que ver con las observaciones de los padres de familia en el sentido de que, ya no tenía caso ir una semana a la escuela, si, como quiera, el plan de trabajo se veía alterado, así que, lo prudente fue atender la petición de la población y con ello, todo mundo estará presto a incrementar las medidas de protección como evitar la asistencia a sitios con aglomeraciones, no saludarse no de mano ni de beso y la principal y más importante de ellas, lavarse de manera continua las manos y desinfectar las superficies con las cuales se tenga contacto, para evitar que el virus se posicione en los tamaulipecos.

De acuerdo a la información oficial de la Secretaria de Salud en la entidad, no están registrados casos confirmados del padecimiento en la entidad y los tres sospechosos con los que se cerró la semana pasada, resultados negativos al Covid19, así que, este martes se parte de cero y sin casos, que quede claro, sin cados, porque luego anda el run run de que en algunos Hospitales o Unidades Médicas de la entidad, fueron tratadas personas con el citado virus y la realidad es que, se trata de información no confirmada, ni oficial y mucho menos verídica, misma que, por lo general sale de las redes sociales.

Extraño resulta por donde quiera que se vea que, en las redes sociales hay urgencia de casos, a lo mejor para tener de que hablar y fustigar a las autoridades, solo porque no caen en sus cuentos respecto a la presencia de casos positivos.

El ejemplo más claro de ello fue la exhibida que se dieron algunos de los llamados, reyes de las redes sociales, con el asunto del empresario que es primo hermano de Carlos Slim Helú, a quien dieron por fallecido debido a que resultó infectado en el Estado de Arizona, en el vecino país del norte a donde acudió a negocios particulares y llegó con síntomas de esos que identifican a la afección por coronavirus.

Incluso, ante ese hecho el Presidente de la República hizo ver a sus adversarios de los medios de comunicación que eso del, zopiloteo no se vale.

Por mucho la prevención es la mejor manera de evitar y controlar las enfermedades en el mundo y aunque sea trillado decirlo, es la higiene personal y los cuidados a la hora de comprar, preparar e ingerir alimentos, aquello que mejor funciona contra las enfermedades, pero, mejor aún es que en la prevención se repase siempre el etilo de vida que existe en la población, porque sumado a la higiene, la ingesta de los alimentos que tienen los nutriente requeridos por el cuerpo para la realización de sus funciones, se evitarán enfermedades de todo tipo.

Para esto del Covid19 que tiene a muchos países de cabeza, se pudieron a prueba sus sistemas de salud, la respuesta de los ciudadanos a la prevención y desde luego las finanzas, las medidas de prevención son básicas y por básico debe entenderse lavado de manos y mantener la distancia adecuada de los ciudadanos que puedan presentar cualquier síntoma relacionado en gripa, influenza o el propio Covid19.

En Tamaulipas, después del anuncio del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, para que las clases en todos los niveles de educación se suspendieran desde este martes, los funcionarios de las instituciones de educación superior comenzaron a trabajar sobre los acuerdos en sus instituciones, de forma especial en las que son de tipo privado, porque, era claro que, con el anuncio del mandatario tamaulipeco basado en reflexiones entre las Secretarias de Educación y Salud Estatales, no tendría que esperarse hasta el día 20 para iniciar el período de receso y que los alumnos se quedasen en casa.

En el otro caso, para antes del mediodía de este lunes, se confirmaba que también habría suspensión de actividades y que, en lugar del 20 los estudiantes deben de quedarse en sus casas desde este martes.

La prevención y siempre la prevención, será aquello que pueda contener epidemias o pandemias, de ahí que, la inversión en tiempo y menos salidas a los sitios de concentración de personas, es crucial para que la entidad se mantenga libre de casos, como hasta la fecha.

Bueno, ni misas habrá ya en las iglesias de cualquier religión, por aquello de las aglomeraciones o que son sitios de concentración masiva de personas.

En todas las ciudades de la entidad, hasta el inicio de la tarde de este lunes, se registró un mayor movimiento de personas en las calles y centros comerciales. Dio la impresión de que, por ser día inhábil, la gente se quedó en sus viviendas, pero, conforme pasaron las horas, tuvieron que salir para abastecerse de los productos que requerirán para la semana, sobre todo, porque allí estarán los hijos que no irán a las escuelas y deben de contar con insumos, para que no salgan de las viviendas, pues, se trata de cuarentena preventiva.

Esta se extenderá por un mes, tiempo en el que, se espera que la fase de virulencia del Covid19 se reduzca. El tiempo incluye las vacaciones y para estas hay que tomar en cuenta que los municipios de Tamaulipas que tienen playas ya decidieron cerraras al público a fin de que no haya concentraciones masivas y por tanto riesgo, en un escenario en el que, la prevención es todo y debe de ser todo

