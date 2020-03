EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Hubiera sido más sencillo si el presidente AMLO se hubiese subido al barco de los reclamos de las mujeres de México que exigen un alto a la violencia que diariamente se cierne sobre ellas…Pero el presidente prefirió de manera una vez más, errónea, descalificar sus reclamos y echar lumbre al movimiento que realizaron la semana pasada…La violencia contra las mujeres, no inició en este gobierno…Es muy cierto…Pero lo que emperra y molesta a los colectivos de mujeres es la indiferencia de AMLO a este respecto…Y es cierto, AMLO contribuye con su grito de batalla contra las mujeres a la rabia e impotencia de tan numeroso sector de nuestra sociedad…Tan fácil para AMLO que desde un principio se subiera a este reclamo y realizara declaraciones de solidaridad con este movimiento social…Pero el presidente no se puede deshacer de ese gen del pleito que anida en cada parte de su ser…AMLO es de pleito…Lo suyo es la lucha…La confrontación…Y la descalificación contra todo lo que no le sea a su favor…Genio y figura hasta la sepultura…Ahora a padecer las consecuencias…Volvió a bajar en las encuestas…Y esto lo trae pero bien enojado!…En otros temas, para decirles que el senador suplente de AMERICO VILLARREAL ANAYA un tal FAUSTINO LÓPEZ VARGAS es asiduo visitante a la Secretaría General de Gobierno donde despacha y además manda CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…No faltan los que se preguntan que anda haciendo un suplente de senador de MORENA en el despacho de un Secretario General de Gobierno panista?…Pero bueno, ya ven que es mejor la conformidad!…El estimado amigo NABOR MEDINA VÁZQUEZ está al frente de la Gubernatura Nacional Indígena en nuestro municipio…Por ello es que ha estado realizando una serie de reuniones en numerosa cantidad de comunidades rurales del municipio…Abundaremos en ediciones próximas respecto a lo que es la GNI de acuerdo a lo que quedamos de platicar el estimado maestro NABOR MEDINA y un servidor…En otro orden de cosas, XAVIER MOLINA ya es oficialmente el dirigente del PRI en Soto la Marina…El pasado jueves vino el dirigente estatal EDGARDO MELHEM SALINAS a tomarle la protesta de rigor en el salón de actos de “Lázaro Cárdenas”…Está más que claro que MELHEM agarra un partido en crisis política…Y económica…No hay lana en el PRI…Por lo que según se dice MELHEM va a buscar candidatos municipales que en primer lugar, no traigan problemas de dinero…Porque lo que es el partido, está quebrado..En Soto la Marina al menos dos ex alcaldes se dicen estar puestos y dispuestos para enarbolar la bandera tricolor en el relevo municipal…La tarea para el PRI y quien resulte ser el abanderado local, para nada luce sencilla…Más bien, luce en chino!…Por cierto el actual regidor del PRI ante el cabildo local lo es el profesor RAÚL RAMÍREZ MÍRELES…El profesor RAÚL tiene a su cargo la Comisión de Educación, Cultura y Deporte…Hicieron acto de presencia en el evento priista los ex alcaldes LEONEL TAVARES DE LA GARZA y su hijo NEY TAVARES FLORES…También hizo acto de presencia el ex dirigente local TOÑO SILVA…Por cierto me comentó TOÑO que a él le gustan pero bastante las reacciones que causa ingerir Alka Seltzer…Que porque este provoca repetir!…No le entendí…Solamente que se haya referido a una regiduría en el 2020…Puede ser!…No vimos en este evento a LEONEL ARELLANO de quien sabemos por parte de buenas fuentes, el aprecio que le tiene EDGAR MELHEM…No de ahora…Sino desde hace muchos años…Por cierto el estimado amigo OMAR MARTINEZ se desempeña como secretario particular del dirigente estatal del PRI…Hablando de priistas el estimado amigo CHECO RANGEL se puso a las ordenes de EDGAR MELHEM para coadyuvar en las tareas partidistas que se le asignen, una vez iniciado el proceso local electoral…CHECO ha desempeñado a lo largo de su trayectoria dentro del PRI un sinnúmero de cargos tanto partidistas, como funcionario local y estatal…El pasado jueves los alumnos del CBTa local se quedaron sin cobrar sus Becas Benito Juárez en este municipio…Tratamos de entablar comunicación con el responsable de este programa JAIME GUADALUPE YPIÑA…Pero fiel a su costumbre no se dignó en tomar nuestras llamadas…Al parecer en la presente semana se va a cubrir lo de este apoyo de acuerdo a lo que me comentaron algunos Servidores de la Nación de nuestro municipio…Mis más sinceras condolencias para mi buen amigo NESTOR MORALES RIESTRA por el sentido fallecimiento de su papá el DR. NESTOR MORALES Y CAMACHO la semana pasada en Ciudad Victoria…Descanse en paz!…NESTOR MORALES RIESTRA es catedrático en el CBTa local y permanente compañero en la mesa del café de “El Charrito,” al norte de nuestra cabecera municipal, por las tardes, noches…Mi reconocimiento para la contadora ARACELI UREÑO CASAS…Toda una profesional de los números…Eficiente a más no poder….De ahí las inmensas responsabilidades que se le han conferido en la administración pública así como en la iniciativa privada…Mismas que sabe y que ha sabido desempeñar de la mejor manera…Felicidades!……Hace 16 años que falleció el último gran líder del Ejido La Piedra como lo fue don JOSÉ BARRIENTOS GARZA…”Garcita” como se le conocía por parte de sus amigos…Pues bien, él fue parte fundamental para que no pocas familias foráneas tuvieran en el Ejido La Piedra desde un solar para afincarse como hasta una parcela para mantener a sus familias…De ahí que por eso se ganara el agradecimiento eterno de muchos de ellos…Pariente en primer grado de grandes políticos de Soto la Marina como lo fueron los ex alcaldes, FLORENCIO, GUMARO y LEONARDO BARRIENTOS…Incluso estos últimos dos fueron también diputados locales…Don JOSE BARRIENTOS GARZA tenía su casa enfrente de la placita y de la primaria de su comunidad así como de la iglesia…Y era además su vivienda, punto obligado de los candidatos a la presidencia municipal de aquellos años…Pues bien que sabían que teniendo a “Garcita” de su lado, esto era garantía de muchos votos para ellos…Fue priista de los leales hasta el último aliento de su vida terrenal…Por ello es que afortunadamente para él, ya no alcanzó a ver la debacle política de su amado partido…En temas actuales, para comentarles que la semana que entra se va la maquinaria de obras públicas del municipio a la Playa de La Pesca…Me comentó el director SILVERIO FRAGOSO que se va a concentrar la maquinaria junto a la mayor parte del personal para iniciar los trabajos de rehabilitación de ese que es el centro turístico por excelencia de nuestro municipio y uno de los más visitados del Golfo de México…Se trabajará en lo referente a limpieza y adecuación de espacios como los estacionamientos y las áreas recreativas así como en otras acciones más que permitirán una excelente imagen a este precioso lugar, según me comentó el funcionario local…Le tocará en el proceso local del 2021 al líder de la CNC local MARIO CRUZ el trabajo político con la gente del campo marinense…El campo de Soto la Marina fue el último recodo de poder que le quedaba al PRI hasta en las últimas elecciones…Pero la verdad es que en las últimas dos elecciones municipales el tricolor dejó de ser mayoría en las comunidades rurales…Pero bueno, también es cierto que MARIO al ser originario de una comunidad rural como lo es Guayabas le entiende a las necesidades y la problemática de la gente de su sector y por lo tanto, algo habrá de hacer para que sus compañeros apoyen en su momento a quien resulte ser el o la candidata municipal del PRI…MARIO CRUZ se ha sumado a la lista de líderes de la CNC local que les ha tocado asumir este cargo con alcaldes de otros partidos…Y que por ello no la han tenido fácil…LUPE GOMEZ estuvo cuando era alcalde JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ lo mismo que RODRIGO MANZANO con RAQUEL ALONSO y JUAN DIEGO CASTILLO con HABIEL MEDINA…En otro orden de ideas, ayer domingo se debió de haber llevado a cabo la elección para Comisariado del Ejido Soto la Marina…Se habría desarrollado por segunda convocatoria al no haberse reunido el cincuenta por ciento más en la primera convocatoria…El Ejido Soto la Marina es el más grande del municipio en cuanto a la cantidad de agricultores con voz y voto…Lo conforman los Poblados Tampiquito y Las Tunas…A Don LUIS MEZA el mayor, le tocó ser comisariado en tiempos muy complicados cuando era gobernador EMILIO MARTINEZ MANAUTOU…Cuenta la historia que una ocasión LUIS MEZA encabezando una comisión de ejidatarios fue a palacio de gobierno a solicitar audiencia con MANAUTOU pero no los quiso recibir…No pasó mucho tiempo que el gobernador en una gira por Soto la Marina tenía en la agenda visitar Tampiquito y por ello es que la avanzada fue un par de días antes a hablar con LUIS para que lo recibiera…A lo que este les contestó que no iba a recibir al gobernador, “si él no me recibió en palacio de gobierno porque yo lo tengo que recibir en mi ejido?…Y no lo recibió…De ese tamaño eran los líderes agrarios, de ese tiempo!…Un saludo y cálidas felicitaciones desde este espacio para don HÉCTOR MEDERES SOTO…El pasado jueves cumplió un año más de vida…Y claro que las felicitaciones le llegaron en enormes cantidades por parte de sus muchísimas amistades y en primer lugar de su círculo familiar más cercano…Felicidades!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…