Por: Raúl Terrazas Barraza

*Covid19 y vacaciones

Y de pronto las cosas cambiaron. Tanto andaba de boca en boca que los contagios por el Covid-19 en el país eran evidentes que, porque la gente hablaba de casos como si en realidad los hubiesen visto, por ello, las autoridades del país decidieron por el sentido de la prevención mediante la eliminación paulatina de eventos masivos y llegar al adelanto y ampliación de las vacacione de semana santa.

El punto es que, el titular de la Secretaria de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán anunció que a partir del viernes de esta semana, las instituciones educativas suspenderán sus clases y las reiniciarán hasta el 20 de abril, un mes para ser exactos, con la finalidad de mantenerse en casa y evitar de esa manera las concentraciones poblacionales, como una forma de evitar la presencia de la enfermedad y desde luego impedir la propagación de casos ya que, de acuerdo a los reportes de las autoridades de salud, ya había confirmados 26 de ellos en el país.

Ninguno de ellos en Tamaulipas, aunque el sector salud notificó que estaban en estudio tres de, cuyos resultados se tendrán a principios de esta semana.

México es la nación con menos casos, porque en los Estados Unidos, tenía confirmados más de dos mil, motivo por el cual los partidos de todo tipo de deportes se suspendieron como medida preventiva, algo que también sucedió en la República Mexicana y que tiene molestos a los responsables de equipos y de alguna manera a los aficionados a este tipo de deporte.

China es el país con más casos, casi 81 mil confirmados y en Europa hay caso 29 mil casos, de esta manera, el dato manejado en el mundo es de casi 145 mil casos confirmados y cinco mil 400 fallecidos, pero, con más de 65 mil personas recuperadas en en la región del país donde se inició el brote del virus que tiene el mundo, sus finanzas y sus negocios caso de cabeza.

Respeto al adelanto y ampliación de las vacaciones de semana santa en las escuelas públicas y quizá en todas las privadas, de inmediato saltaron comentarios en todos los sentidos, desde aquellos que consideran que son muchos días descanso para los maestros, hasta quienes no saben que harán durante un mes con los niños y jóvenes en casa, como si las escuelas fuesen sitios en los que se cuida a los estudiantes en logar de verlas como centros de enseñanza y formación continua.

También queda claro que la reacción del Gobierno Federal frente al manejo de los comentarios y la información no oficial sorprendió a propios y extraños, porque se adelantan las vacaciones y se amplía el período de asueto, que en términos reales equivale al confinamiento en los hogares, para evitar cualquier posibilidad de presencia de casos de coronavirus y de contagio que pueda generar un brote de grandes dimensiones en el país y cuyas consecuencias nadie quiere imaginarse.

De la misma forma ha llamado la atención el tipo de compras que realizan los ciudadanos de muchas entidades del país, tipo de pánico, pero, sin llegar a ello, en virtud de que, al inquirir a los compradores sobre su actitud, dijeron que era para garantizar que los insumos de mayor demanda en el hogar se tengan.

Respecto a las vacaciones adelantadas, la gran interrogante es que, si a las madres que trabajan también les ampliarán su asueto, para que se queden en casa al cuidado de los niños y jóvenes que no irán a las escuelas por 15 días, en virtud de ser una medida preventiva que ayudará a evitar casos de Covid19.

Normal es que no suceda, porque una cosa es los alumnos a casa y otras las madres trabajadoras también, porque se trata de asilamiento preventivo para los niños y jóvenes, no para las jefas o jefes de familia.

Esta semana será prodiga en puntos de vista sobre la determinación y la suspensión o no programación de eventos en los que haya concentración de personas, no le hace que el riesgo del padecimiento sea casi nulo, como sucedió el viernes por la tarde y noche, en que muchos partidos de fútbol y de básquetbol en Victoria en otras ciudades de la entidad, se suspendieron, so pretexto de que los árbitros no quería correr el riesgo de que alguno jugador acudiese con gripa y que ello desencadenara el contagio y con ello el riesgo para coronavirus.

Hay que aclarar que estas son las cosas que se dicen por muchos rumbos de la ciudad y que, la realidad a la que todos debemos de sujetarnos es a la que determinan las autoridades tamaulipecas de salud y desde donde se sostiene que no hay casos confirmados de la pandemia en la entidad.

Los otros.

Por el rumbo de la política, tiene que darse como un hecho que los actuales presidentes municipales, aunque ostenten todo el poder que les dan sus gobernados, no podrán designar candidatos para que se queden en los cargos que ellos dejarán, trátese del partido de que se trate, porque los dirigentes de los partidos políticos tienen otros planes para las candidaturas, en los que, obvio nada tienen que ver los actuales presidentes municipales.

Es más fácil que algunos de ellos, sean alcaldesas o alcaldes, busquen la posibilidad de aventajar a las dirigencias de sus partidos y se vendan desde ya como prospectos a las candidaturas para las Diputaciones federales que también estarán en disputa en las elecciones del 2021.

Esto es que, Enrique Rivas Cuéllar, renuncia a la alcaldía para ser candidato a Diputado Federal, lo mismo que Maki Ortiz Domínguez en Reynosa y Mario Alberto López Hernández de Matamoros.

Xicoténcatl González Uresti en Victoria, Jesús Nader Nasrallah de Tampico y Adrián Oseguera Kernión de Madero, por mencionar algunos de ellos.

Por allá en el sur-centro de la entidad, un evento de concentración masiva organizado por las autoridades municipales de Xicoténcatl terminará este lunes, la Feria, que comenzó el pasado jueves y por fortuna sin consecuencias que lamentar en el caso de enfermedades transmitidas.

La alcaldesa del lugar Nohemí González Márquez, trabajó en la organización del evento, porque es la fiesta con la que, se conmemora la fundación de Xicoténcatl, que por cierto llegó ya a los 269 años.

A propósito de Ferias, la de San Marcos, a la que acuden año con año tamaulipecos de todas las regiones, sí se pospuso, es decir, ya no será del 17 de abril al 10 de mayo, la pasarán a los meses de junio y julio, tirándole más al mes de julio, así que, los aficionados a las peleas de gallos y a los palenques, tendrán que esperar unos tres meses para ir a Aguascalientes a disfrutar de la tradicional Feria que mueve a miles y miles de visitantes nacionales e internacionales.

Da la impresión de que, los colectivos de mujeres que se manifestaron en Tamaulipas con motivo del Día Internacional de la Mujer y los que estuvieron activos el pasado nueve marzo, por la estrategia conocida como, Un Día sin Mujeres, insistirán sobre los reclamos que presentaron alumnas de instituciones educativas sobre personas que tienen comportamientos inadecuados con ellas, muchos de los cuales tienen nombre y apellido, porque quieren que las autoridades escolares, al menos les sancionen y les obliguen a cambiar de actitud, pero, sin revanchismos ni venganzas, porque entonces no se llegaría anda.

Y es que, fue impresionante ver en los tendidos de notas con nombres y hasta fotografías a quienes las mujeres señalaban por sus malos comportamientos, de ahí que, los colectivos que se reunieron en esos dos días procurarán que se sigan las denuncias, tipo como si fuera un acto de oficio, de esos que están previstos en la Legislación mexicana y que, por tratarse de demandas sentidas pueden pegar para beneficio de las mujeres.