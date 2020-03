Por: Raúl Terrazas Barraza

*Otro IETAM

La salida del Mtro José Francisco Salazar Arteaga de la titularidad de la Secretaria Ejecutiva del IETAM, era casi lógica. Que haya durado algunas semanas después de que compitiera para ser Consejero Presidente de esa institución, estaba dentro de la lógica también, porque antes que su renuncia al cargo hubo una serie de movimientos que dejaron fuera de la chamaba a quienes, por años fueron sus compañeros.

Es a partir de ello que se habla de una nueva camada de funcionarios en el IETAM, que provienen de la estructura del Instituto Nacional Electoral a nivel estatal o de juntas distritales, prueba de ello, será el nombramiento del ingeniero Juan de Dios Álvarez Ortiz, quien, aunque es oriundo de Ciudad Madero, Tamaulipas, tiene muchos años de trabajar en el INE de Nuevo León.

Podría sonar raro eso de que gente del INE llegue a las instancias estatales, pero, también esta dentro de la lógica si se toma en cuenta que el Gobierno de la República tiene en la mira a esa institución que dirige el Doctor Lorenzo Córdova Vianello y que, como dicen los regeneracionistas va para afuera de la presidencia.

Por tanto, muchos de los funcionarios del INE en las entidades, están al acecho de oportunidades en los organismo locales, sabedores de que estas estructuras sobrevivirán al embate del gobierno regeneracionista porque las Leyes Estatales no se modificarán y los OPLES serán los encargados al menos en las elecciones locales que haya por seis o más años.

En Tamaulipas, acaba de señalar el presidente del Congreso del Estado, Diputado Gerardo Peña Flores, que no habrá reforma electoral local en este año, así que, se usarán los mismos ordenamientos legales para las elecciones del 2021 y del 2022, aunque alcanzarán para las del 2024, si, como se prevé la Legislatura 65 será semejante a la a la actual.

Salazar Arteaga, al igual que varios de sus antecesores, que estuvieron por muchos meses al frente de la Secretaria Ejecutiva, es una persona que por su formación académica trabajó con profesionalismo en el cargo y aunque ello no quiera decir que el que viene no lo hará, solo porque es ingeniero y no abogado, la realidad es que, suena extraño que alguien que no sea abogado le entre a esa chamba.

Quizá la apuesta esta a que el ingeniero Álvarez Ortiz, ha ocupado cargos en organismos electorales y tiene experiencia porque comenzó como auxiliar municipal en el Instituto Federal Electoral en 1990, luego fue técnico cartógrafo de 1992 al 2001, por siete años fue vocal del Registro Federal de Electores y durante los últimos años ha trabajado como Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León.

Obvio, viene para acá, porque estará en su tierra, a la que llega por la puerta grande y a colaborar con un paisano suyo, el titular del INETAM, Juan José Ramos Charré, quien se desempeñaba como titular de la Junta Distrital Ejecutiva del INE en Tampico, así que, ambos son del mismo rumbo, el exsólido sur.

Al paso que se camina en el IETAM, dentro de poco tiempo podrían verse sustituidos Consejeras y Consejeros, Funcionarias y Funcionarios, por personas que dejarán sus chambas en las Juntas Distritales Ejecutivas y Estatales, por el supuesto de que le saben a la cosa electoral y que, como ya no estarán en el INE, debe de aprovecharse su experiencia, pero, no debe perderse de vista que, así como los del INE son de carrera, también quienes laboran en los OPLES lo son, porque deben de prepararse día a día a través del servicio profesional de carrera.

Obvio, aquello que cuenta es que, los nuevos funcionarios hagan su chamba y que, las elecciones locales salgan airosas y con mejores pronósticos que lo hechos por el Gobierno Federal, ya que, en una actitud de arrebato quieren quedarse con el control electoral de las entidades del país, debido a que, las hay como Tamaulipas que no les son favorables.

Los otros.

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la entidad, Ricardo Gaviño Cárdenas fortaleció la estructura que maneja, para mejorar el trabajo político con miras a la elección local del año que viene, por ello, entregó nombramientos a varias personas que ya colaboraban con él, pero no tenían una posición definida, como es el caso de Raúl Ponce Garza en quien recayó la responsabilidad de las finanzas, en tanto que, el excandidato a diputado Arturo Rafael Sánchez Garza, fue designado como Coordinador Regional de la zona Centro y la también excandidata a diputada en varias ocasiones Ercilia Mercado Palacios, es la titular del área de Diversidad Sexual.

La secretaria de Organización es Ailén Selenia García Barrera, Julio César Martínez Cadena, actuará como Enlace de Transparencia y Melva Solís Gutiérrez es la Secretaria de la Mujer.

Para las cosas relacionadas con la comunicación Social, se entregó nombramiento a Noé Francisco Rodríguez Martínez y el responsable de a Secretaria de Ecología y Medio Ambiente, es Gustavo Pantoja Villarreal, éste último quizá el que más carga moral tenga del equipo del comité estatal, porque su secretaria es la que da nombre al partido por el cual lucharán en las elecciones del 2021.

Este esquipo de jóvenes verdistas saben que su actuación será determinante para el futuro del su organización ya que, los número para la elección local están en su contra y tienen de defender su honor a fuerza de votos en la elección federal que habrá también el año que viene.

Gaviño Cárdenas ya recorrió todas las ciudades de la entidad y debe tener un diagnóstico de la situación su partido tiene en cada lugar, así que, desde la dirigencia estatal, su equipo está obligado a obtener resultados tanto en organización como en percepción favorable de los ciudadanos.

Sobre la base de ello, el dirigente del Partido Verde Ecologista en la entidad hizo ver la importancia de trabajar cerca de la población, convertirse en su voz para que mejoren su calidad de vida, estrategia a la que se suman sus colaboradores del comité estatal.

Este sábado hay jornada de limpieza, Unidos por el Río San Marcos, comienza a las ocho de la mañana, invita el Ayuntamiento de Victoria y pide a quienes deseen contribuir, acudir al punto de reunión designado, que es la Plaza Guadalupe Victoria, en el 12 Bulevar y que está enfrente de la Escuela Primara Leona Vicario.

La idea es que todas las personas lleven ropa cómoda y adecuada, zapatos cerrados y agua para que la jornada sea más llevadera y por lo tanto exitosa.

En tanto, el Alcalde, Xicoténcatl González Uresti, estuvo en el Ejido La Libertad, para constatar las obras de infraestructura que se llevan a cabo en la Escuela Primaria del Lugar y es casi seguro que estará este sábado en el Río San marcos, para respaldar las acciones de quienes decidan salir de su casa y apoyar la limpieza del mismo.