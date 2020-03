Hoy “Ninguna se Mueve” es el “Día sin Mujeres”

Hoy 9 de marzo “Ninguna se Mueve”, es el “Día sin Mujeres” en todo el país, según la convocatoria que hizo el Grupo Feminista “Brujas del Mar” de Veracruz, cuyo movimiento ha sido respaldado de manera firme y se espera que millones de mujeres en todo el país no saldrán a la calle, y quien lo haga llevará una playera, camiseta, blusa o distintivo morado.

En el caso de trabajadoras de la educación, que incluye a maestras, personal administrativo y apoyo, en este municipio de Soto la Marina, la Jefa del Centro Regional para el Desarrollo Educativo, Profra. María Dolores Castro Narváez da a conocer, que de acuerdo a las disposiciones emitidas por la superioridad, las maestras que se unan al paro nacional y no asistan a clases, no tendrán ninguna sanción, y que los maestros varones atenderán a los alumnos que asistan a las escuelas con las actividades que sean necesarias, ya que las clases no se suspenden, “solo en caso de que el plantel haya puras maestras y nadie asista, entonces si se suspenden las actividades”, indicó.

El Paro Nacional al que se convocó a las mujeres de todo el país, lleva la finalidad de protestar en contra de la violencia de que son han sido objeto y que ha ido en aumento en los últimos años.

En un mensaje el Grupo “Brujas del Mar” señala: “El abuso y el maltrato no sólo lo sufrimos en México, lo sufren muchas personas en diferentes partes del mundo. Tenemos que recordar siempre que las mujeres fuertes somos aquellas que nos impulsamos a ser mejores unas a otras las que estamos juntas haciendo planes para un futuro mejor, las que criamos buenos hijos al inculcarles valores de amor, respeto y unión las mujeres fuertes nos ayudamos las unas a las otras”.

Se insiste, que este movimiento nacional de las mujeres no es en contra del gobierno, sino para que se busquen las estrategias para detener esta violencia en contra del sector femenil, verbal o física y que ha cobrado cientos de víctimas.

