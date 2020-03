EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Malas noticias para el presidente AMLO…De cerca de un 80 por ciento de las preferencias que tenía en diciembre del 2019…En febrero del 2020 registró casi un 60 por ciento de aprobación ciudadana…En un lapso de apenas dos meses AMLO bajó 20 puntos porcentuales…Y la tendencia sigue de manera vertiginosa…A la baja…Las redes sociales que eran su principal soporte se empiezan a llenar también de un incesante golpeteo por parte de quienes no comparten su manera de hacer las cosas y de gobernar…Tiene AMLO un equipo de seis personas que le hacen el trabajo publicitario en las redes con una erogación de un poco más de 600 mil pesos al mes…Son expertos en redes y manipulación de la realidad…Pero se están viendo rebasados en este par de meses que marcaron el inicio del 2020…Malas noticias para AMLO…Por cierto hablando de la tierra natal de AMLO la semana pasada la gente de ese lugar lo abucheó en un evento que presidió junto al gobernador y el alcalde…La luna de miel se le empieza a acabar al mesías tropical…Y para nada eran conservadores, fifís o neo liberales los que lo abuchearon…Eran gente sencilla y de pueblo…Gente que votó por él y que ahora ven en los hechos que no cumplió lo que les prometió…Eran personas a las que les faltan medicamentos…Estudiantes que ya no tienen las becas que el “corrupto” de PEÑA les hacía llegar cada dos meses…Gentes que antes tenían el apoyo de PROSPERA y que hoy en día no lo tienen…Nada que ver con conservadores o fifís a los que tanto le gusta a AMLO culpar…En cuestiones locales, para comentarles que el CAM anuncia una serie de actividades a realizarse a lo largo del presente mes de Marzo que es el Mes de la Educación Especial…Pues renunció MANUEL MUÑOZ CANO al PRI…MUÑOZ CANO fue Secretario Particular de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES cuando este era alcalde…Ya como gobernador lo convierte en Secretario de Desarrollo Social…Se va este junior del partido que tanto y tanto le dio…Ya de manera particular como funcionario…Y como hijo de MANUEL MUÑOZ ROCHA que lo fue…Un cachorro de las mejores épocas del tricolor…Aunque claro que nadie hizo el menor drama por su partida…Uno más…Una raya al tigre, que ya no encuentra donde le pongan una raya más…Los hijos que se le están yendo al PRI cada día aumentan de número y cantidad…Así es cuando una casa se está quedando pobre…Cuando el hijo ya no tiene los elementos necesarios para la subsistencia…Abandona el hogar…Algunos malagradecidos se van del hogar echando pestes…Otros se retiran del seno materno dejando bendiciones a los que se quedan…En cuál de los dos prototipos dejó MUÑOZ CANO su despedida?…Quién sabe…Y ni le importa a los que se quedaron!…En temas locales, vaya que se molestaron algunos fieros Morenistas con nuestra colaboración en la página de Facebook cuando me referí al regaño que AMLO le puso a su gente en Tabasco…Algunos que ni siquiera conocen a AMLO se enfurecieron…Pero tranquilos, un servidor solamente me referí a que el presidente regañó a su pueblo bueno…O no era regaño y maltrato el que les puso de acuerdo a los videos que se hicieron virales?…Ahora sí que se acomodó a la perfección aquella frase de una novela ochentera donde un actor blanquito, le decía a otro de color subido, “sereno Moreno”!…Igual de cierto es que los ex alcaldes LEONEL TAVARES DE LA GARZA y su hijo NEY TAVARES FLORES acudieron en días pasados a la CNC estatal y aprovecharon para saludar al dirigente RAÚL GARCÍA VALLEJO…Platicaron entre otros temas sobre los serios recortes que el gobierno federal ha aplicado de manera arbitraria al campo a partir del presente sexenio…Entre otros temas, me imagino que hablaron de política…Me imagino que hablaron de política, porque los tres respiran, aspiran y suspiran por el tema de la política que tanto les apasiona y forma parte de su esencia vital…La señora IMELDA PAVÓN VALDES ha estado formando una importante red de simpatizantes que la están animando a buscar en su momento la candidatura local de MORENA…Tiene todo el apoyo de su esposo Don ALEJANDRO ZÚÑIGA…Aparte la señora IMELDA PAVÓN ha estado organizando una serie de eventos y reuniones con mujeres que simpatizan con su proyecto político y cuyos eventos son avalados por responsables de algunas secretarías del comité estatal Morenista…El pasado evento que organizó la señora IMELDA en el salón de actos de Lázaro Cárdenas congregó no menos de 100 féminas…Cantidad muy considerable si hablamos de lo lejos que están aún los tiempos de la grilla municipal…En otro orden de ideas, por acá anduvo el profesor JAIME RAMÍREZ GARCIA…El profe JAIME radica desde hace muchos años en Ciudad Victoria con su familia…Es originario del Ejido San Vicente…Fue funcionario municipal en el gobierno de LEONARDO BARRIENTOS GARZA…Muy cercano al inolvidable “gordo”…Y ha sido delegado del PRI en distintos municipios de Tamaulipas…No sabemos si actualmente siga prestando sus servicios políticos…Me dio mucho gusto saludarlo…Pues el profe JAIME siempre me ha distinguido con su muy apreciada amistad…Por otro lado, en semanas recientes el Ing. JORGE VILLAFRANCA JASSO fue reelecto como líder de los ganaderos de Soto la Marina…VILLAFRANCA siempre ha manejado un perfil en ocasiones extremadamente bajo…No es amante de los reflectores…De los pleitos, todavía menos…Pero es un ganadero de tiempo completo…Y por herencia…Conocedor de la problemática del agro a más no poder…Incapaz de ofender a nadie con la palabra…Ni con el pensamiento…Un extraordinario ser humano…Esta es la verdad…De ahí que ni con la llegada de los vientos de cambio a Soto la Marina se haya ganado el enojo de los jerarcas de la Unión Ganadera Regional…VILLAFRANCA es institucional a la hora de desarrollar su gestión…Aparte, en estos momentos no son muchos los que aspiran a este cargo que en antaño era un disputado puesto…El tesorero municipal MARCO ANTONIO CASTRO NARVÁEZ representó al alcalde ABEL GÁMEZ en la capacitación que se brindó por parte de la Jurisdicción Sanitaria de Padilla por medio de la Coordinación de Riesgos Sanitarios a los manejadores de alimentos de este municipio…Esta capacitación se desarrolló el pasado jueves en el salón de eventos del Hotel “Los Generales Inn” aquí en Soto la Marina…Por otro lado, el INE está trabajando en la atención a domicilio para los ciudadanos que por impedimentos físicos o de salud no estén en las condiciones necesarias para trasladarse hasta el módulo del organismo en referencia…Saludos a mi buen amigo TOMÁS HERNÁNDEZ DÁVILA quien cumplió años el pasado sábado…TOMÁS tiene algunos años padeciendo de una delicada enfermedad y convalece en su domicilio particular de esta cabecera municipal…Sus hijos e hijas lo felicitaron de manera amorosa…Saludos TOMY!…El compadre GUSTAVO BARQUEIRO se reportó la semana pasada desde la capital del país donde anduvo gestionando apoyos federales por medio de su organización…En fechas recientes el compadre GUSTAVO dio inicio a un programa muy importante de apoyos de vivienda en el municipio de Aldama donde está la sede de la organización social a su cargo…Ni una foto se tomó el líder del PRI local JAVIER MOLINA durante la celebración del 91 aniversario de su partido y que se realizó en Ciudad Victoria a convocatoria del dirigente estatal EDGAR MELHEM SALINAS…Hablando de gente del PRI me reportan desde la zona golfo norte que el ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA ha andado visitando algunos amigos que tiene por las comunidades de esa zona del municipio…Lo que no me confirmaron es si solamente ha andado visitándolos en el plano personal…O si anda realizando algún tipo de acercamientos o amarres de corte político…Pero pronto, lo sabremos…Lo cierto es que al de La Pesca, el gusano de la política le anidó para quedarse…En otro orden de cosas, el pasado sábado estuvo de manteles largos mi apreciada amiga MARCELA LEYVA CASTILLO…Ella fue festejada por su esposo EDGAR VALDES y su familia…Tanto MARCELA como EDGAR son dos empleados muy cercanos al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Ella se desempeña en el área de eventos especiales…Y el famoso “topo” como chofer particular del edil…El Director del CBTa 271 LEONEL CÓRDOVA MONTES encabezó una reunión con los padres de familia de la institución a su cargo en la cual hizo acto de presencia el presidente de la mesa directiva, ENRIQUE ENRIQUEZ HERNÁNDEZ…Se tomaron una serie de acuerdos entre la dirección y los padres de familia que van a incidir de manera positiva en temas sensibles y de suma importancia como los que tienen que ver con la disciplina y buen desarrollo del quehacer educativo en beneficio de la comunidad estudiantil…Por cierto les llegaron las Becas ITABEC a un total de 55 alumnos de este mismo plantel …Hablando de instituciones de nivel medio superior de Soto la Marina los alumnos del COBAT participaron dentro del festival del Día de la Familia que organizaron de manera coordinada el Ayuntamiento y el Sistema DIF Soto la Marina en la plaza principal…El Director JUAN LEOPOLDO INFANTE GARCIA resaltó que el plantel a su cargo siempre participa en actividades y acciones que tienen que ver con el servicio a la comunidad…En este caso los alumnos estuvieron “pintando caritas” en el evento en mención que se desarrolló en la plaza principal…No pudimos platicar la semana pasada con el Jefe de los Programas Federales en el municipio, HUGO MIGUEL ROJO RAMOS en lo que respecta a la apertura próxima del Banco del Bienestar en este municipio…Quedó como compromiso para la presente semana al calor de una humeante taza de café…Abundaremos a este respecto…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…