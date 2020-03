Por: Raúl Terrazas Barraza

*Lecciones de las mujeres

Era de esperarse que, en el Día Internacional de la Mujer sucedieran cosas diferentes que en años anteriores. De entrada, hubo movilización de ellas en infinidad de ciudades del país, en especial en la capital de la nación donde las cosas casi se salieron de control.

En Ciudad Victoria, contra normal de felicitar a las mujeres por ser el Día Internacional de ellas y que hubiese programas locales de radio y televisión en los cuales se habla de la trascendencia que tienen las luchas de las mujeres en el tiempo y el reconocimiento de parte de las autoridades, ahora dos centenares de ellas acudieron a una invitación hecha a través de una página de la Internet para demandar carteles en mano atención a denuncias de cualquier tipo.

El movimiento de mujeres en el Zócalo de la Ciudad de México fue de gran intensidad, porque hubo hasta fuego salido de bombas caseras, pedradas y gritos frente a la puerta de Palacio Nacional y palabras altisonantes contra las autoridades en virtud de que, les interesa más vender cachitos de lotería para la rifa del avión presidencial que atender las denuncias de feminicidio.

Desde luego, las cosas no terminan aún, porque este domingo fue la celebración del Día de la Mujer, pero, este lunes es el llamado 9M, Un Día sin Mujeres, reclamo urgente de poner fin a la violencia contra ellas y desde luego, el reproche a las autoridades que poco hacen para atender las denuncias contra ellas.

Este lunes, las mujeres no estarán en sitios públicos, para que las autoridades vean cual es la diferencia en la sociedad sin la presencia de ellas, las cuales se quedarán en sus hogares y en caso de salir tendrán que vestir de color morado, porque es la forma en que protestarán contra la violencia de género que hay en México y contra la cual, muy poco, por no decir casi nada, hace la administración que tiene a su cargo el político tabasqueño, Don Andrés López Obrador.

Las mujeres en el Zócalo de la capital el país, señalaron que, ante la sistemática violencia de género, el gobierno está inmóvil. Además, intuyen que hay mensajes del patriarcado en el sentido de que no les dejarán en libertad por la igualdad de género y dijeron saber que existen frases machistas como, muertas antes que libres, por tanto, es necesaria una estrategia integra del Gobierno de la República para que cambie el sentido de la atención a las demandas de las mujeres.

Los colectivos de mujeres hicieron saber que mientras los feminicidios en el país aumentan y se retiran los fondos de la Federación para la protección de las mujeres, el equipo del presidente de México busca aterrizar una política de militarización a través de la guardia nacional, por eso, pidieron a las mexicanas hacer acto de presencia en los movimientos, porque se trata de hacer frente común en la lucha por la vida digna y libre para las mujeres.

Hubo frases que desde los templetes en los cuales las mujeres fijaron su postura en el Día Internacional celebrado este ocho de marzo, se escucharon fuerte, entre ellas, ante la violencia machista, autodefensa feminista y, por una lucha feminista internacional, antipatriarcal, anticapitalista y antimperialista.

En las redes sociales y en los medios de comunicación masiva el tema de la mujer está muy marcado en su agenda y es probable que se mantenga por muchos días, ya que, son muchas las frases acumuladas entre los grupos de mujeres que, por fin, con esto de los feminicidios encontraron el momento adecuado para significar el contenido de sus luchas.

En esta capital, la llegada de las mujeres a la plaza del 15 Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, aunque prolífica de comentarios, porque consideraron que la respuesta a la convocatoria fue buena, en las cartulinas que sostenían con sus manos, se leyeron frases como, Por las que ya no están, Amate mujer, A cuántas más tienen que matar para que dejen de llamarlas exageradas, y la sentencia de que, Ni una menos.

Empero, eso no fue todo, porque dieron forma a un tendedero de denuncias en las que, aparecieron una gran cantidad de nombres de maestros tanto de Universidades como de Centros de Bachillerato Técnicos, en los que, se les acusaba de actitudes machistas contra las alumnas, insinuaciones y hasta acoso.

Obvio, estos nombres serán objeto de comentarios en todas direcciones y podrían darse casos de reclamación a manera de defensa o quizá de renuncias al desempeño de sus actividades docentes, porque las alumnas ya hicieron públicas sus malas acciones.

En algunos casos hasta se dieron a la tarea de tender cartulinas con las fotografías de los presuntos acosadores y manipuladores de situaciones como las boletas de calificaciones.

Los movimientos femeniles en México, son un gran llamado de atención para las autoridades gubernamentales, cierto que en mayor medida para la administración Federal, porque advierten que al propio presidente y a muchos de sus colaboradores no les interesa la opinión de los colectivos de mujeres, aunque, queda muy claro que ellas no están dispuestas a que todo quede en el ocho de marzo, fecha de la celebración del Día Internacional de la Mujer y este lunes que es nueve de marzo y que dio paso a la gran cita del paro nacional de mujeres, porque decidieron quedarse en su casa, para que los machistas y los responsables de la inacción de programas para respaldar las actividades a favor de la mujer, se percaten que sucede en el país cuando las mujeres no están un día en la cotidianeidad de sus tareas en el hogar, en el trabajo o en la sociedad misma.

Algo que no puede quedar fuera del tintero, es la determinación de empresarios, políticos y líderes sociales para respaldar el movimiento, de ahí que el hecho de que las mujeres se queden en sus hogares no tendrá consecuencias laborales, ni en materia de recursos humanos ni en el aspecto económico, aunque existen casos como las dependencias del Gobierno Federal, en las cuales, los directivos estuvieron en contra del movimiento y sí sancionarán a las mujeres que falten a sus trabajos.

La advertencia que con mayor fuerza se hizo, provino de la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguir Social.

Un Día sin Mujeres, pasará a la historia como un gran movimiento nacional de ellas contra los feminicidios y la violencia de género, la esperanza es que sirva de mucho y que, quienes deban de responder por estos dos factores, se pongan las pilas y actúen en consecuencia.

Alguien dijo que podría compararse con aquel movimiento denominado de las cazuelas en América del Sur, aunque la finalidad era otra, porque protestaban por el desabasto de alimentos, quienes lo protagonizaron fueron mujeres.