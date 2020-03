Por: Raúl Terrazas Barraza

*En preparación al día sin mujeres

El hecho de que haya un movimiento de mujeres este lunes, a través del cual se protesta contra los feminicidios en el país, obvio que no es sustitutivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer que se celebra este domingo y que, tiene como finalidad resaltar el papel de ellas en los procesos sociales, económicos y políticos del mundo.

La Organización de las Naciones Unidad, dedica el día, a través de una frase que invita a mantener la lucha de género, hasta lograr la igualdad con los hombres, ¨Soy de la Generación de la Igualdad. Por los derechos de las mujeres, misma que, convertida en lema es algo así como la bandera para mantener las estrategias de lucha, para que su protagonismo impacte en el reconocimiento a los derechos de las mujeres de todo el mundo.

A pesar de que cada año se agregan cosas nuevas para defensa de las mujeres, también surgen historias desgarradoras de abusos y asesinatos que representan pasos atrás respecto a los logros alcanzados, situación que puede observare en México con el movimiento previsto para el lunes y que servirá para dar una lección de exigencia de castigo para quienes atentan contra la vida de mujeres.

De que hay expectativa por el movimiento, Un Día sin Mujeres en México, porque sin un gran alarde de organización, ellas se pusieron de acuerdo y cuenta con el respaldo de directivos de empresas y dependencias para quedarse en su casa y no acudir a trabajar en protesta por los feminicidios, en el entendido de que, las autoridades que deben castigar a los asesino de una niña que fue violentada y privada de su libertad, actúen en consecuencia.

Todas esperan que el lunes, las Fiscalías Generales de Justicia, presenten a la sociedad a los detenidos por la presunción del crimen, ello a pesar de que, el Presidente de la República, Don Andrés López Obrado ve con desdén el movimiento, de tal forma que, sin desconocerlo afirma que no estaba enterado a ciencia cierta de que las mujeres se quedarán en sus casas el lunes para protestar contra quienes atentan contra la vida de ellas.

Respecto a la celebración del Día Internacional de la Mujer, la campaña Generación de la Igualdad reunirá a personas de todas las edades, géneros razas, religiones y países con la finalidad de impulsar acciones permitan llegar más rápido al mundo igualitario propuesto desde hace muchos años y con más ahínco en los últimos 25 años, cuando en China se elaboró una hoja de ruta progresista para esto de la igualdad de género.

De manera concreta la ONU quiere incidir en las naciones para acelerar la eliminación de la violencia de género, exigir justicia económica y derechos para todas las personas, autonomía sobre los cuerpos de las personas, derecho a la salud sexual y reproductiva, así como, acciones feministas por la justicia climática, que haya tecnología e innovación para la igualdad de género y liderazgos feministas.

La ONU quiere que se eliminen todas las barreras que haya contra la igualdad de género y que se convierta en una realidad en las generaciones de mujeres de ésta época.

Desde hace varios días en todas las plataformas de comunicación se habla de los grandes logros obtenidos por la lucha de las mujeres y se describe que aún no son suficientes, porque suceden cosas que los empañan, con los feminicidios en le caso de México y contra los cuales ellas van con todo, por eso protestarán mediante la estrategia de Un Día sin Mujeres en el país.

Que la lucha a favor de las mujeres debe mantenerse sí, que ellas tienen que exigir el respeto de los hombres y que hay motivos para no baja la intensidad de su activismo, también es cierto, máxime si pensamos que, de acuerdo a las tendencias y proyecciones, podría ser que en los próximos sesenta años, no se cerrará la brecha salaria, entre mujeres y hombres si no se contrarresta la tendencia actual, porque ellas ganan menos que ellos aunque desempeñen actividades muy parecidas.

Además, una de cada tres mujeres todavía sufre de violencia a lo largo de su vida y la oportunidad de ocupar cargos públicos mayoritarios, por ejemplo en los Parlamentos del Mundo dónde los hombres ganan más espacios que ellas.

En Tamaulipas, las acciones a favor de las mujeres son manifiestas, pero, no suficientes, por ello, el Instituto De la Mujer Tamaulipeca y las organizaciones feministas buscan empoderarlas para que mejoren su posición en todos los frentes, es decir, labora, político, social, de la investigación y de liderazgos.

Es un buen principio que, el movimiento de mujeres que se llevará a cabo el lunes, sea permitido por autoridades estatales, educativas de todos los niveles y desde luego por las empresas, en el entendido de que, algunas instituciones como el Seguro Social, no dejarán que las mujeres que trabajan allí, se queden en sus casas como parte del movimiento, ya que, de no asistir a su trabajo, les descontarán el día y será como un acto de indisciplina.

Por demás está decir que, del miércoles para acá, las mujeres se pusieron de acuerdo para hablarse el lunes y ver como se desarrolla en día en el cual decidieron quedarse en su casa y no hacer nada, para protestar por los feminicidios en México y reclamar igualdad de oportunidades que los hombres.

Los otros.

Mucha gente llega hoy a Ciudad Victoria, porque es la entrega que el Gobernador de la entidad hace del documento que contiene el estado que guarda la administración, a efecto de cumplir con aquello que establece la Legislación.

El Titular del Poder Ejecutivo, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, acude ante el Congreso del Estado para entregar el documento en físico del Cuarto Informe de Gobierno y una vez que esto haya pasado, acudirá reunirse con los tamaulipecos en el Polyforum del Parque Bicentenario, donde presentará un discurso en ocasión del referido Informe.

Vienen personas de varias entidades del país, en especial Gobernadores que fueron invitados con antelación y que mantienen una buena relación con el mandatario tamaulipeco.

El Informe de Gobierno, será recibido por la presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Sara Roxana Gómez Pérez, que representa al municipio de Río Bravo en el Poder Legislativo y que tiene como compañeros en calidad de secretarios a los Diputados Manuel Canales Bermea y Ulises Martínez Trejo, en tanto que la suplente es la Diputada Karla María Mar Loredo.

Se trata de una sesión pública y solemne a la cual cita la mesa Directiva y que se llevará a cabo a las nueve de la mañana en el recinto del Congreso del Estado, misma que consta de diez actividades, que comienza la lista de asistencia, luego la declaración de quórum legal y apertura y la lectura del orden del día.

Se designará a una comisión de cortesía para recibir y despedir del recinto oficial del Congreso de Tamaulipas al titular del Poder Ejecutivo, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca y al titular del Poder Judicial, Magistrado Horacio Ortiz Renán, habrá un receso y después se reanuda la sesión con la recepción del Gobernador y el Magistrado.

Ser harán Honores la Bandera, se cantará el Himno Nacional y se entonará el Himno a Tamaulipas frente al Escudo del Estado, luego será la intervención del Gobernador Constitucional de Tamaulipas, la presidenta de la Mesa Directiva Recibe el Informe y se clausurará la sesión pública y solemne.