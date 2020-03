POR: ANA LUISA GARCIA G.

AMLO minimiza, Romo anuncia emergencia nacional

1.-El peso mexicano cae en medio de una serie de dudas sobre las medidas no muy claras para contrarrestar el coronavirus. Por otra parte las declaraciones hasta ahora emitidas por el Gobierno de la 4ª Transformación, que dice “estar preparado” contra un mal que “ni siquiera equivale a la influencia”, así lo declaró el Presidente López Obrador, es una descripción cuya pequeñez y simplicidad de la elocución, anuncia el tamaño de la respuesta que el sistema de salud federal está dispuesto a emitir. Y esto genera intranquilidad cuando observamos lo que está ocurriendo en otros países.

Pero ayer por la tarde una declaración del jefe de gabinete, Alfonso Romo parece cambiar el escenario, dado que estableció: <México está en emergencia nacional por coronavirus>, lo cual da un giro de 180 grados. Esto ocurrió en una conferencia conjunta con el Secretario de Hacienda y en esas condiciones lanzó un exhorto a < derrumbar todas las barreras burocráticas del país, para acelerar el gasto y capitalizar las oportunidades que surjan de esta contingencia>.

Falta ver hasta donde estas palabras se convierten en hechos, tras el reconocimiento de que estamos en una emergencia internacional.

Mientras tanto hay que revisar que en Wuhan, ciudad china donde surgió el brote de coronavirus, habitan 11 millones de personas, dos millones más que en la Cd. de México. Allá se construyó un hospital con capacidad para mil personas y lo hicieron en 10 días con la participación de 7 mil obreros, son estructuras desmontables, pero como quiera que sea, de esa manera pudieron aislar a los enfermos y evitar una mayor catástrofe.

En México los pacientes son ambulatorios, los envían a sus casas a restablecerse y de ellos depende si se aíslan o no. Pero además la intranquilidad que se viven en este país en torno a la autenticidad de capacidades y recursos para atender a enfermos en caso de una presencia masiva, es porque estamos viendo por televisión y redes sociales las protestas de los padres de familia por la falta de medicamentos para el cáncer de sus hijos, escuchamos que el Presidente asegura que hay medicamentos, que ya se están asignando y al día siguiente siguen las protestas, de tal manera que no hay certidumbre, una cosa es lo que le dicen al Jefe de la Nación y el repite, y otra es la realidad.

La cuestión es que no se palpa una estrategia formal, responsable y que de resultados en caso de que se expanda la enfermedad, que precisamente señalan los especialistas ya entró a la <dispersión comunitaria>, es decir al contagio, porque hay en México cuando menos 122 casos que dieron positivos, todos ellos asintomáticos, pero cuyos portadores pueden trasmitirlo a terceros que pueden tener o no los señales de la enfermedad.

Estos enfermos que no presentan síntomas, fueron detectados por estar en contacto con casos confirmados de coronavirus. Así se llegó a un elemento de Chiapas, que tuvo contacto con un viajero de Italia, residente de Torreón, son 2 de los 5 casos hasta ahora confirmados. En fin, ahora hay que ver cómo cambia la visión de Estado, porque la afirmación de Romo puede no ser aceptada o comprendida por el alto mando, veremos y diremos.

2.- El próximo sábado 7 de marzo, cuando el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca rinda su IV Informe de Gobierno, destacará el trabajo realizado para recuperar la paz, uno de los principales retos desde que asumió el Poder Ejecutivo de Tamaulipas en octubre de 2016, y cuyos avances son reconocidos por el Gobierno Federal. No es tarea concluida, pero es notoria la recuperación de terreno sobre todo cuando esto impacta en el sector productivo. En ese propósito tuvo mucho que ver el incremento y fortalecimiento de fuerza de la Policía Estatal en un 81 por ciento.

Es así como podemos entender que esta entidad ocupe el 10º lugar nacional como generador de puestos laborales de acuerdo a registro del IMSS, además de los apoyos otorgados por el Estado que registran a 50 mil beneficiarios que crearon o fortalecieron una manera de emplearse y generar sus propios recursos.

En la entrega por escrito del IV Informe de Gobierno al Congreso del Estado, para su detallada revisión por parte de los señores diputados, el Lic. Francisco García Cabeza de Vaca sustentará un mensaje ante sectores representativos de Tamaulipas reunidos en el Polyforum de esta capital a las 11 de la mañana, en esa oportunidad el mandatario seguramente abordará el tema de las mejoras en el sector salud al implementar la asistencia domiciliaria en beneficio de a 165 mil personas; asimismo podrá destacar como se generaron mejores oportunidades para estudiantes a través de casi 500 mil becas.

Estaremos pendientes de este evento institucional para comentarle muchos otros renglones que tienen que ver con el quehacer público, en sectores como el turístico que produce derramas importantes y es fuerte puntal en la economía del estado, y sobre todo cuyo repunte confirma la confianza lograda dentro y fuera de Tamaulipas. Para este logro el Gobierno de García Cabeza de Vaca ha trabajado en la construcción de condiciones de seguridad en las carreteras, donde hay registro de 50 mil servicios de auxilio en los caminos federales.

3.- La aprehensión practicada al maestro Fernando “N” docente de la primaria Ford 74 de Cd. Victoria era un reclamo social, que afortunadamente en esta ocasión fue satisfecho por la Fiscalía del Estado, fundamentados en pruebas y que amerita un escarmiento dado que existen cuando menos seis denuncias penales por abuso sexual. Es un episodio que no debe repetirse.

La vinculación o no a proceso está por definirse, pero es el momento en que además de las condenas penales, deben de crearse otras sanciones preventivas asentadas en el contrato laboral, que ante la más leve sospecha se actúe en consecuencia. Asimismo se observa la necesidad de realizar una campaña permanente de orientación y educación para que los menores sean capaces de entender qué clase de “tocamientos” son ofensivos o lascivos para su integridad.

Sabemos que los maestros van a decir que es obligación de los padres orientar a sus hijos, y es cierto, pero algo de conciencia social debe de haber en todos los docentes para solidarizarse en la construcción de barreras de contención ante personas de las características de profesor Fernando “N”. Usualmente esta clase de episodios no pasan inadvertidos por compañeros docentes y deben ser denunciados, o bien orientar a los menores para que procedan a contárselo a sus padres o tutores.

Desgraciadamente hay casos en que los niños y niñas no se atreven a preguntarle a sus papás sobre lo correcto o no de algunos comportamientos, y es la ignorancia la que frena la denuncia, prueba está que en este episodio de la Escuela Ford 74 la denuncia surge tras la explicación de un maestros que les describe que no está permitido.

Desde el punto de vista penal debe considerarse un abuso extremo por la condición de superioridad del maestro, en edad, en presencia física y en su calidad de servidor público en este caso en el ramo de la educación. En el pasado reciente la complicidad del SNTE-Gobierno, daba inmunidad a docentes y trabajadores del sector, eran los tiempos del priismo y del gordillismo.

En fin, es hoy un tema de reglamentación con sanciones, independientemente de las existentes de tipo penal, porque a las primeras fintas en esta clase de prácticas mal sanas, debe cancelarse su desempeño laboral, primero por lapsos y en caso de reincidencia de manera definitiva. Sería una buena medida para frenar estas conductas licenciosas.