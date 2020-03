PIDEN NO ALARMARSE ANTE LLEGADA DEL CORNAVIRUS A MEXICO

Ante la confirmación de cuatro casos de coronavirus que llegaron a México importados de Italia, las autoridades de Salud están pidiendo a la sociedad no entrar en pánico y no hacer compras exageradas de cubrebocas o desinfectantes, a la vez que rechazaron que de momento se vayan aplicar restricciones con cercos sanitarios o cancelar actos masivos.

El coronavirus, que ha dejado más de tres mil muertos a nivel mundial, llegó a México a través de tres masculinos que habían asistido a un Congreso en la Provincia de Bergamo, Italia, donde convivieron con un italiano con residencia en Malasia portador de la enfermeda, así como una mujer de 20 años en Coahuila.

Dos de los enfermos están en la Ciudad de México y otro en Colima, confirmándose asimismo, que hay un mexicano que también asistió a ese mismo Congreso, que también está contagiado de COVID-19, quien se encuentra en Italia.

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dio a conocer, que de momento no hay una emergencia relacionada con el Coronavirus y llamó a mantener la calma, porque no hay emergencia nacional, ni de salud, recomendando como medida de prevención, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón por un lapso de tres a cinco minutos y, de ser posible, utilizar alcohol, gel u otros desinfectantes para la piel, así como practicar el llamado estornudo de etiqueta, en el ángulo interno del codo y no tocarse la cara con las manos sucias, principalmente

De la misma manera se pide a la sociedad no creer todo lo que se dice del Coronavirus en las redes sociales, que para eso están las páginas oficiales de la Secretaría de Salud federal y la de los estados, donde la información se está actualizando.

Por parte del Gobierno de Tamaulipas, se está dando amplia difusión a la sociedad sobre los síntomas y las medidas de prevención contra el coronavirus y hasta se llevaron a cabo simulacros de atención en el Hospital General de la Ciudad de Reynosa.

Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud informó que de forma paralela, se intensificó la capacitación al personal y se definieron las unidades hospitalarias que podrían atender la contingencia en las tres grandes zonas del estado: norte (Hospital General de Matamoros), centro (Hospital General de Ciudad Victoria) y sur (Hospital General de Tampico).

La Secretaria de Salud hace un llamado a vacunarse contra la influenza, consumir diariamente verduras y frutas, ingerir por lo menos ocho vasos de agua, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, quedarse en casa si presentan síntomas gripales, acudir a consulta médica y no automedicarse.

Los síntomas de coronavirus son secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general, así como dificultad para respirar, por lo que se recomienda acudir a consulta médica.