EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ y su esposa, la presidenta del sistema DIF local MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ presidieron el Concurso de Rondas Infantiles y Salto de Cuerda, que en su etapa municipal se desarrolló el pasado viernes por la mañana en el Centro de Bienestar y Paz de esta cabecera municipal…Hermoso lució este espacio lleno de padres y madres de familia acompañando y animando a sus pequeñines en este concurso que tuvo participación de no pocas escuelas primarias de comunidades, también, de la zona rural…Creo que la edición de este 2020 fue la más nutrida de cuantas se han realizado hasta la fecha, en cuanto al número de escuelas participantes…Excelente es la palabra con la que se puede describir dicho concurso…De por sí el Centro de Bienestar y Paz que entregó el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA es precioso, pues verlo al tope de alumnos y papás, se vio, realmente hermoso…Pues JAVIER MOLINA va a ser ratificado como líder formal del PRI en el municipio…JAVIER es el único priista que registró sus aspiraciones ante la Comisión para el Desarrollo del Proceso Interno del tricolor…MOLINA es de los cuadros que le han sido leales a su partido…Se podrán decir una y mil cosas de él, pero la verdad es que nunca le ha dado las contras al PRI…Le ha tocado incluso trabajar para su partido en otras partes de Tamaulipas…Junto al ex líder estatal RICARDO GAMUNDI ha pisado tierras Sonorenses y de Guerrero, entre otras…No es fácil ser dirigente del PRI en estos tiempos de estrechez económica a la máxima potencia, ni son muchos los que tienen deseos de encabezar el partido…Por cierto se espera la próxima visita del dirigente EDGAR MELHEM para la toma de protesta de MOLINA ante el Consejo Político Municipal…En el PAN ya sabemos que la dirigencia la preside JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…Con todo el power político necesario…En MORENA pues ni comité, ni delegación tienen…Hablando de gente que simpatiza con MORENA, en días pasados vino la Secretaria General del Comité Directivo Estatal y encabezó una reunión de capacitación en el salón de actos de “Lázaro Cárdenas”…Organizó este nutrido evento la señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ…El evento estuvo bueno y es que fácilmente hubo más de cien féminas que refrendaron su apoyo a ese partido aquí en Soto la Marina…Contrario al evento que le hicieron a ALEJANDO ROJAS DÍAZ DURÁN que no pasó de unas treinta gentes de este municipio…Apenas fueron unas cincuenta las personas que asistieron a escuchar la sarta de tonterías de ROJAS DÍAS DURÁN un chilango que ahora se le puso que puede venir a gobernar Tamaulipas…Como si viniera a conquistar un pueblo de ignorantes y bárbaros…El pasado 24 de febrero se celebró el Día del Mecánico en nuestro país…AUTOJISA los celebró a todo lo que da…La señora ALBITA QUINTANILLA les ofreció un ameno convivio y los felicitó el pasado miércoles…Dos días después de la celebración oficial…Mucho se ha hablado de la Playa de La Pesca, así como la de Tepehuajes y las Ruinas de El Sabinito, así como del Rio de Tampiquito como sitios de interés en semana santa…Y tienen razón…Pues son estos unos espacios maravillosos para pasarlos en familia…Pero déjenme decirles que el rio del Ejido La Peñita es realmente una verdadera belleza…En La Peñita se tiene dos pasos o bajadas para disfrutar de sus hermosas aguas…De manera histórica se cuenta con el paso de los hombres…Y de igual manera la bajada para que se bañen las mujeres…En semana santa regresan muchas familias de La Peñita que por diferentes razones radican en otras partes del estado o del país, e incluso en la unión americana…Y el baño en el rio de La Peñita es cosa obligada!…Por cierto tiene mucha razón el buen amigo CARMELO RODRÍGUEZ ESPINOZA de allá de la Colonia Miguel de la Madrid cuando señala que los “puentes” que pretende desaparecer el presidente AMLO van a ser catastróficos para el sector turístico…La Pesca y la Colonia Miguel de la Madrid tienen cientos de familias que se dedican de lleno al comercio y la prestación de servicios turísticos…AMLO definitivamente quiere cambiar todo lo anteriormente establecido…Aunque haya habido buenos resultados…Nada más falta que quiera poner a la víbora tragándose al águila en nuestra Bandera Nacional…Pues los alumnos de la Telesecundaria de Las Tunas llevaron a cabo su segunda etapa de limpieza de la carretera…Solamente que el pasado viernes limpiaron en un área de la zona urbana de Soto la Marina…Resaltó el director SANTIAGO SÁNCHEZ RAMÍREZ que todavía habrán de realizar estas acciones en algunos tramos más, dando respuesta con ello al reto que les planteó el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA durante la inauguración de la techumbre del plantel a su cargo…Un saludo para mí en verdad muy estimado amigo MARCO ANTONIO ARANO GARCÍA…El se encuentra jubilado desde hace unos años por parte del Hospital Rural ahora llamado IMSS Bienestar de aquí de Soto la Marina…Buena persona es TOÑO ARANO…Sin la menor de las dudas!…En otro orden de ideas, nos comentó el Secretario del Ayuntamiento, Profr. JOAQUIN CASTILLO GARCÍA que por instrucciones del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ el día de hoy lunes se sorteará otro refrigerador entre los contribuyentes cumplidos del impuesto predial que lo hicieron durante el pasado mes de febrero…De esta manera el presidente municipal motiva a los contribuyentes que con sus respectivos pagos aportan recursos para las finanzas del Ayuntamiento…Por cierto las personas de la tercera edad son las que en mayor porcentaje cumplen en Soto la Marina con el pago del predial…Es cuestión de cultura…Y de responsabilidad…Nuestros viejos son sabios y son cumplidos…Como que a las actuales generaciones se les da en menor proporción, esa idea de pagar a tiempo nuestros impuestos…Y esto no es para nada, una buena idea…Por otra parte, en días pasados VICENTE ENRIQUEZ cumplió años y lo celebró con una enorme cabalgata…Cerró su festejo con una cena baile en su domicilio particular de aquí de Soto la Marina…Nos dicen que una vez más, CHENTE tiró realmente como se dice “la casa por la ventana”…Y es que nadie se pudo quejar de que no comió o que no bebió lo que quiso o de que no bailó…Hizo bien el festejado y es que como dice mi compadre RAMIRO MORENO “cero amarguras, que al cabo, mundo hay te quedas”!…Ya el comportamiento de la raza, no es culpa más que de ellos mismos…Nuestra amiguita FLOR LUDIVINA ARGUELLO ESPINO le está echando todas las ganas del mundo en su lucha contra una delicada enfermedad que la está atacando desde hace unos meses a la fecha…Pero ella tiene una fuerza de voluntad enorme y con el apoyo de sus papás y sus demás familiares con toda seguridad que saldrá adelante, primeramente DIOS…Por cierto en días pasados se organizó un Zumbatón en su beneficio en el cual participaron las instructoras CORINA ARELLANO y BRENDA MARES, así como otras damitas de la comunidad…El pasado viernes cumplió años mi estimado amigo PANCHO MONTELONGO…Recibió cálidas felicitaciones de su esposa FLORA ABUNDIS así como de sus hijos e hijas…PANCHO es el fundador de la famosa, “Cuadra Montelongo” de caballos de carrera…Cabe decir que él es un apasionado de las carreras de caballos…ROSY ARGUELLO PERALES va como Secretaria General del PRI local que encabezará XAVIER MOLINA, ya que integran la única fórmula que se registró para dirigir los destinos del tricolor en Soto la Marina…ROSY ARGUELLO y su esposo GUADALUPE SOTO se la jugaron de manera abierta en el pasado proceso local a favor del entonces abanderado a la alcaldía MARCO ANTONIO ROCHA AGUILERA…De igual manera en la campaña de MIRO GÓMEZ también regaron sudor y esfuerzo…Los buenos amigos ABEL HERNÁNDEZ DUEÑEZ e ISRAEL ARELLANO, así como PANCHITO MEDINA y JUAN ESTRADA, además MARI MARTINEZ LÓPEZ entre otros, se desempeñan como Servidores de la Nación en nuestro municipio…Todos ellos dependen de HUGO ROJO RAMOS quien es el capitán de ese barco en Soto la Marina…Del Ejido El Socialista llegan palabras de agradecimiento del Delegado Municipal, IGNACIO PINEDA CASTRO, ya que en nombre de las familias de esa comunidad le agradecen al alcalde ABEL GÁMEZ CANTU porque nunca los ha dejado solos en cuanto a hacerles llegar el suministro de agua en pipas…También tienen palabras de reconocimiento hacia el Director de Obras Públicas, SILVERIO FRAGOSO JIMENEZ por la atención que siempre les brinda…Muchos jóvenes de Soto la Marina se han estado recibiendo en diferentes carreras profesionales…Tanto de escuelas de la localidad, como de Ciudad Victoria y otros puntos del país…Está muy bien…Éstas son buenas noticias…Soto la Marina necesita, urge y reclama jóvenes estudiados, preparados en diferentes profesiones y especialidades…Un pueblo educado puede salir adelante más fácil…Lastimosamente y es la realidad, un pueblo inculto siempre estará a merced de las migajas que le avientan los gobiernos disfrazadas de ayuda social…No es con programas electorales y clienterales como nuestra sociedad va a desarrollarse…El progreso y el desarrollo de las comunidades se da más fácil a través de la educación…No es cierto que dándole dinero el gobierno a la gente humilde es como la va a sacar del subdesarrollo y de la pobreza…Hay gobiernos como el de AMLO que al parecer le apuestan a darle a la gente el pescado ya frito…En lugar de enseñarlos a pescar…En lugar de que AMLO le quiera dar dinero fácil a la gente, sería mejor que alentara la inversión y la apertura de empresas…En ese tipo de empleos y en la educación sí está el verdadero progreso…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…