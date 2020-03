Apoya el Alcalde de Soto la Marina Abel Gámez Cantú un “Día sin Mujeres”

Para que las mujeres que laboran en la presidencia municipal participen en el movimiento “El Nueve Ninguna se Mueve”, que también se ha llamado un “Día sin Mujeres”, el Alcalde, Abel Gámez Cantú, ha girado instrucciones para que la desee sumarse a la protesta del próximo lunes 9 de marzo, lo haga sin ninguna preocupación, ya que si no se presentan a trabajar, no se les descontará el día.

“En nuestra administración colaboran muchas mujeres y porque apoyamos el movimiento en contra de la violencia femenil, tendrán todas las facilidades para que unan al paro nacional y su protesta sea la base para que acabe la impunidad que agobia a este sector de la sociedad”, puntualiza el alcalde.

“El Nueve Ninguna se Mueve” tiene como objetivo, que las mujeres no salgan a la calle, que no se presenten a trabajar, que no compren nada, que las estudiantes no vayan a las escuelas y en los casos en que no pueden apoyar de esta manera, que lo hagan portando una camiseta o un distintivo de color morado.

Este movimiento que inició el Grupo feminista “Brujas del Mar” del Estado de Veracruz, ha recibido el apoyo de no pocos gobiernos de los estados, de Universidad Públicas y hasta de dependencias federales como la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Marina, Defensa Nacional y Supremo Tribunal de Justicia, entre otras, a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado que detrás del movimiento está la derecha y los conservadores, menospreciando de esta manera a las mujeres, ya que les dice que no se dejen manipular.