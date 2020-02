Por: Raúl Terrazas Barraza

*Checar a los visitadores del INEGI para censo

Entre las propuestas puntuales para que los ciudadanos del país abran sin temor alguno a los visitadores del INEGI que a partir del día dos de marzo acudirán a los más de 50 millones de inmuebles entre los que se encuentra arriba de 45 millones de viviendas, está una que llama la atención, que las personas que abran la puerta, puedan checar a través de su celular y con el escaneo del código que tienen los censadores en su credencial de identificación, si son auténticos.

El asunto es que, infinidad de personas creen que la fecha del censo podría usarse por los delincuentes para tratara de entrar a las viviendas y cometer fechorías, debido a los problemas de inseguridad que existen en casi todo el país.

A través de vídeos, tipo esos que se pueden encontrar en la Internet y que se conocen como tutoriales, se busca informar a las familias como deben de recibido a los encuestadores del INEGI y desde luego, la forma en que puede obtenerse la información de las personas que está frente a la puerta de su casa.

Desde luego, hay preocupación, porque en las diferentes del 2008 a la fecha los sucesos protagonizados por la delincuencia organizada que lastimaron a la población, los tiene ciscados y preocupados, por tanto, así se trate de precauciones extremas son válidas, no le hace que en el protocolo del Censo General de Población y Vivienda, no se haya tomado en cuenta que los visitadores puedan tardarse más tiempo para hablar con la gente de casi 40 millones de viviendas que se supone están habitadas en los más de dos millones de kilómetros cuadrados que tiene de extensión el país.

El tamaño del trabajo que se llevará a cabo del dos de marzo al 27 de marzo obliga a llevar a cabo las encuestas en el menor tiempo posible, sin embargo, para que los ciudadanos contesten, el personal del INEGI tiene que esperar la autorización de los dueños de las viviendas para realizar se cometido, de lo contario, podrían enfrentarse a esquemas de viviendas sin contestación a las preguntas y eso complicaría el resultado esperado, planeado y real de la situación demográfica de México.

También en la página del INEGI que se refiere al Censo, existe un apartado en el cual se habla de la forma en que puede identificarse a los entrevistadores, para que nadie tenga duda de que, son el personal contratado, capacitado y listo que se formó en los últimos meses para llegar a las viviendas y conocer a detalle la cantidad de personas que las habitan y las condiciones en las que viven.

Que vale la pena checar los datos, claro que sí, porque de ello dependerá que los mexicanos, primero que nada, contesten y después que lo hagan sin preocupación alguna y de refilón que puedan quedarse con la certeza de que los datos proporcionados se usarán para fines nobles de la nación.

En el conteo de los días que faltan para llevar a cabo el Censo General de Población y Vivienda de este 2020, es de tres días, por tanto, es indispensable que los miembros de la familia dialoguen de aquí al lunes, aquello que harán cuando el visitador del INEGI toque a su puerta para preguntarles y partir desde la determinación de si abrirán la puerta, luego cómo asegurarse de que es el personal del Instituto y la forma en que se responderán a las preguntas que los tipos de cuestionarios a usar tienen.

En un escenario normal y de absoluta colaboración de los ciudadanos, se calcula que el diálogo entre mexicanos y visitadores, podría extenderse por media hora o 40 minutos, aunque se considera que, si los padres de familia o las personas mayores que puedan atender la solicitud de información se documentan un poco sobre las preguntas del censo, lo tiempos podrían reducirse

La propuesta de checar que los visitadores sean del INEGI es buena y debe de ponerse en práctica con toda naturalidad, ya que, no lleva la intención de poner en duda a nadie, más bien se trata de un factor que facilitará la comunicación entre las dos personas que interactuarán para responder y asentar los datos en los formatos del Censo.

Los otros.

Por allá en la capital del país, con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se despejaron todas las dudas respecto a la dirigencia del Partido en el poder Federal, Regeneración Nacional, porque se reconoce la designación del exdiputado Alfonso Ramírez Cuéllar y se le da cuello a la señora Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

Obvio esto puso fina una revuelta que tiene al partido del presidente de la República, Don Andrés López Obrador, sumido en una crisis de organización que quizá no pueda superarse rápido para estar en condiciones de competir con la misma intensidad para obtener resultados similares a los del 2018.

Además, para las entidades del país, es crucial que ya se pongan de acuerdo en la dirigencia nacional, para que volteen a ver la situación desastrosa que hay en las dirigencias de las entidades del país, entre ellas Tamaulipas, en la cual, los dirigentes no tienen ni para pagar la renta del local que ocupan sus oficinas.

Se supone que Ramírez Cuéllar, recorrerá el país para poner orden por donde pase y dejar fuera de la jugada a quienes ya no le sirvan al partido.

Aquí se habla mucho de que el profesor Enrique Torres Mendoza, ha dicho que no tiene la menor intención de quedarse en el cargo, por tanto, el experimento del comité nacional con las entidades del país, para reordenar las cosas podría comenzar aquí, ya que, los que quieren trabajar están donde no hay dinero y los que tienen el dinero, andan en dónde no pueden trabajar a favor del regeneracionismo de Tamaulipas, por allá en la capital del país o en la zona sur en actividades que nada tienen que ver con la organización partidaria.

Por cierto, dos diputadas de Regeneración que no son de regeneración y un Diputado que está en las mismas condiciones, tuvieron una rueda de prensa para decir que ya presentaron en el Congreso del estado más de 20 iniciativas, sin embargo, no dijeron cuántas pasaron en el Pleno Legislativo.

También dijeron que ellos sí serán una oposición real y que trabajarán a beneficio del pueblo de Tamaulipas, en leyes de austeridad, remuneraciones, búsqueda de personas, revocación de mandato, consulta popular y ponerle fin a la propaganda gubernamental.

Quizá los ciudadanos piensen que de ellos se esperan hechos, no palabras, porque trabajarán por su lado, en conjunto con el otro grupo de regeneracionistas que comanda la Diputada Edna Rivera López.

Las y el adversario de ella son, las Diputadas son Leticia Sánchez Guillermo y Carmen Cantú Villarreal y el Diputado Rigoberto Ramos Ordoñez.