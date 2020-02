Por: Ana Luisa García G.

1.- Yeidckol Polevnsky y Alfonso Ramírez Cuellar cada uno por su lado actúan como presidentes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, celebran actividades propias de ese encargo, pero la primera sigue operando en la sede del partido con todo lo que esto conlleva, mientras que el diputado federal con licencia encabezó en Culiacán, Sinaloa un evento donde lanzó acusaciones a su adversaria, sin mencionar su nombre, pero la señaló por una gestión que perdió el tiempo en juzgados y tribunales, dijo que por eso votaron por él para poner punto final a un periodo obscuro.

Esta postura de Ramírez Cuellar trasluce que aún no tiene seguridad de ostentar el puesto con el que se está presentando, por eso le invierte tiempo a desacreditar a Yeidckol cuando debiera estar asumiendo el encargo con la mirada puesta en el futuro que viene con grandes retos.

Por su parte Yeidckol Polevnsky recibió y dio bienvenida al exdirigente nacional del SNTE, Rafael Ochoa cercano a Elba Esther Gordillo incluso en sus días difíciles en el penal. “La fuerza del magisterio nacional es un activo indispensable para la consolidación de la 4ª Transformación”, reconoció la Presidenta de Morena en funciones.

Fue un encuentro de mero acercamiento, pues el proceso de afiliación a Morena, ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para actualizar el padrón, aún no ha iniciado. Pero la presencia de Ochoa en la sede de Morena anuncia que se teje una nueva relación que indudablemente vendría a fortalecer al partido guinda.

La cuestión es que los morenistas tienen dos presidentes nacionales, y sin que hasta ahora se conozca la acreditación correspondiente para respaldar los resultados de la Asamblea Nacional. Ambos están trabajando en diferentes sentidos, pero no sabemos cuáles acuerdos serán los legítimos.

Ramírez Cuellar declaró en Culiacán “que el poder del dinero no será quien mande en el rumbo del partido (¿?), porque se perdería el proyecto de justicia social, pero si hay cabida para quienes quieran sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación, siempre y cuando sean personas honestas, que quieran apostarle a la transparencia y al ataque a la corrupción”.

Cuando se refiere al poder dinero, entendemos que está hablando a la caja general de Morena que no se le ha entregado, porque todo sigue en manos de Polevnsky, mientras el Tribunal y/o el INE no digan lo contrario, asimismo, se desprende de sus palabras que está dispuesto a continuar en actividad a pesar de no disponer de recursos institucionales.

En ese marco de circunstancias no hay que perder de vista que la renovación en los comités estatales y municipales de Morena deberán hacerse antes de que se lance la convocatoria de los comicios constitucionales del 2021, cuyo calendario se estima arrancar en septiembre próximo, para lo cual faltan sólo 6 meses, muy poco, sobre todo si siguen perdiendo el tiempo en luchas intestinas que no hacen nada bien al partido.

2.- El gobernador García Cabeza de Vaca tuvo un intercambio de ideas con el Jefe de la Oficina de Inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York, Thomas P. Galati. Ambos compartieron experiencias exitosas en el combate del delito, a través del uso de la tecnología e inteligencia. El Departamento de Policía de Nueva York lo invitó a recorrer las instalaciones, pudiendo constatar cómo se monitorea la ciudad y da seguimiento a la actividad criminal e incluso terrorista.

Acompañaron al mandatario tamaulipeco en este viaje, el Fiscal General de Justicia, Irving Barrios Mojica y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFE), Raúl Ramírez y Nelson Balido, experto en industria de defensa, seguridad y comercio, quien también funge como presidente del Consejo de Comercio y Seguridad Fronteriza en Estados Unidos.

En Tamaulipas se hacen todos los esfuerzos posibles para combatir la delincuencia y proporcionar tranquilidad a sus habitantes y crear el clima de seguridad que permita el desarrollo de inversiones productivas, que continúen en crecimiento para generar empleo y un mejor nivel de vida.

Ese es el principal reto de García Cabeza de Vaca y será en su ya muy próximo Informe de Gobierno cuando de cuenta de los indicadores que han ido a la baja en actos delictivos.

Por cierto ya están circulando las invitaciones para el 4º Informe de Gobierno que tendrá lugar el sábado 7 de marzo en el Polyforum Victoria a las 11 de la mañana, es la comparecencia pública a la que se están invitando a representantes de la sociedad tamaulipeca, legisladores de los diferentes partidos, funcionarios federales, alcaldes, medios de comunicación, etc.

En un evento aparte hará entrega del documento en el Congreso del Estado en cumplimiento a lo que marca la Constitución de Tamaulipas.

3.- Académicos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) tuvieron oportunidad de visitar y estrechar vínculos con el South Texas College de McAllen, Texas. En esa ocasión realizaron un recorrido por el Technology Campus y el Pecan Campus, donde fueron recibidos por el Maestro José Eduardo Olivares, Instructor de Economía del STC.

La delegación de la UAT conformada por 8 elementos disfrutaron la experiencia de conocer el laboratorio de Mecatrónica, donde se imparten 8 cursos con certificación de 1 año, en materia Hidráulica, PVC, Robótica y Electromecánica; además de la preparación para trabajar en la industria 4.0 con interconectividad, automatización y manufactura inteligente con tecnología digital.

Realmente enriquecedor resultó este encuentro entre académicos de STC y la UAT; el Maestro José Eduardo Olivares consideró de mucha importancia el intercambio de experiencias, tras subrayar la disposición de estrechar los lazos en un esfuerzo binacional, y el interés mutuo para compartir programas y crecer juntos, por medio de proyectos académicos en beneficio de sus respectivas comunidades estudiantiles.