Incapacidad de la 4ª T frente a protesta de mujeres

Por: Ana Luisa García G.

< Se quejan de JR, ni sabe ni tiene con que resolver

< Con unidad enfrentaremos adversidad: FGCV

1.- El colectivo feminista de Veracruz “Brujas del Mar” jamás imaginó que su hashtag #undíasinnosotras y con la leyenda “el nueve ninguna se mueve” fuera a viralizarse, a “prender” como se dice coloquialmente, en una sociedad que tiene conciencia del crecimiento acelerado de la violencia en contra de las mujeres, que no son invento, que están en el sistema estadístico del país, además de otros casos que no figuran en los indicadores por falta de denuncia y de interés de algunas instituciones de minimizar en el papel los números, aunque los hechos son reveladores.

No son sólo las mujeres, también niños y adolescentes de uno y otro sexo las víctimas, Usted dirá que también los hombres han sido sacrificados en actos criminales, pero por ahora lo trascendente es que el colectivo al que nos referimos prendió la mecha, y lo consiguió porque las condiciones de intranquilidad ciudadana lo facilitaron, principalmente en la ciudad más poblada del país, la capital de la República donde existe el mayor número de asesinatos y violaciones a mujeres de todas las edades, si bien está fresco el caso de la niña Fátima que cimbró a todo el país.

Por eso el movimiento convocado para el 9 de marzo resulta oportuno, necesario, urgente, inaplazable, todo ello como recurso para obtener un compromiso de la autoridad. Usted recordará la protesta del 16 de agosto de 2019, en que las féminas acompañadas de varones hicieron grandes destrozos en la CdMx. En esa ocasión los gobiernos capitalino y federal se concretaron a presumir que no son represores. Es decir no entendieron el mensaje, no escucharon el clamor pidiendo justicia, se quedaron en la superficie, los actos vandálicos, que son consecuencia del verdadero problema.

La manifestación de #undíasinnosotras no es una presión política, sino social. Claro que hay aprovechamiento político, la suma de muchas mujeres y hombres que ocupan un puesto en el servicio público, o están al frente de una institución de cultura, formadora de profesionistas como las universidades, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y todos aquellos que se ostenten como procuradores del bienestar de los habitantes de este país, no tienen otra alternativa digna, más que sumarse a #undíasinnosotras o anotarse en la lista de los indiferentes, con el consiguiente descrédito ante una sociedad expectante.

Se verían muy mal estos funcionarios, asumiendo posturas contrarias ante una verdad innegable, la ola de sangre no detenida. Sin embargo los políticos de círculos morenistas están entre la espada y la pared, porque la línea central ha tomado desde ahora este movimiento como algo contra el Gobierno de la 4ª T, y consideran que sumarse sería ir en contra de su jefe político. Incluso la señora Beatriz Gutiérrez de López Obrador tuvo que modificar su postura, primero de apoyo al movimiento y luego transformarla en favor de su esposo.

Con esa idea tergiversada y la falta de un interlocutor eficiente para entablar diálogo en estos casos, pueden conducirse el movimiento a otro horizonte. El propósito inicial fue ser escuchadas “Las Brujas del Mar” y ahora sus seguidores que forman parte de la misma demanda, reclaman atención al problema. Pero si en lugar de darles una respuesta con compromiso, les cierran las puertas <acusándolas de neoliberales> o de actuar bajo el patrocinio de la oposición, este movimiento puede convertirse en el Ayotzinapa de la 4ª T, y perseguirlo el resto del sexenio como le ocurrió a Enrique Peña Nieto por falta de pericia en el manejo de situaciones en estado de crisis.

2.- Mientras tanto hay otros movimientos que están por explotar debido principalmente a la falta de concertación política del Gobierno de la 4ª. T. Uno de ellos puede estallar este lunes tras 72 horas de emplazamiento a la Federación para que libere los recursos del programa del Ingreso Objetivo, así como las peticiones de incrementar el presupuesto al campo.

Los productores agrícolas advirtieron que de no tener respuesta este lunes tomarán las instalaciones del Puerto Industrial de Altamira, aeropuertos y puentes internacionales.

La cuestión es que está muy molesto el presidente de Campesinos Unidos de San Fernando, Rogelio Ortiz Moreno, manifiesta que están cansados (los de su gremio), de que les jueguen el dedo en la boca los funcionarios federales locales, por lo que exigen la presencia de representantes nacionales de la SADER, porque el super coordinador José Ramón Gómez Leal “ni tiene con que solucionar, ni capacidad para entender los problemas que aquejan al campo”.

La realidad es que la alta burocracia federal sólo tiene membretes, realizan actos de rutina, bajan los pocos o muchos recursos de que disponen, son administraciones limitadas, que no tienen ni siquiera el poder para concertar una entrevista con el Secretario del ramo para que los desengañe de perdido, porque está visto que no habrá más recursos.

3.- Y precisamente en ese tenor, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo ante productores de Tamaulipas y de otros países reunidos en la zona sur, que “frente a las adversidades que puedan venir en este año, con o sin recursos de la federación el campo y la ganadería continuará avanzando”. Pero en Tamaulipas los ganaderos son fuertes y unidos y eso permitirá enfrentar lo que pueda surgir.

El mandatario tamaulipeco manifestó lo anterior durante su mensaje oficial en la celebración del VII Congreso Mundial de Ganadería Tropical. Por cierto en ese mismo marco tuvo lugar una subasta ganadera a beneficio del DIF Tamaulipas, con ese motivo estuvo presente la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.