Pepe Guzmán Lara y sus 47 años como mecánico automotriz en Soto la Marina

“El maistro Pepe”, como se le conoce aquí en Soto la Marina a José Guzmán Lara, tiene ya 47 años de ejercer el oficio de mecánico en nuestro municipio, quien en sus inicios fue aprendiendo los secretos de la mecánica en diésel con el mecánico Luis Ledezma, desde que tenía apenas diez años de vida.

Posteriormente, es decir, al paso de los años, ya en la mecánica de gasolina el maistro Pepa trabajó con Lindolfo Reyes y con el maistro Fortunato Rodríguez, “ellos tres me enseñaron los principios básicos de la mecánica” recuerda nuestro entrevistado José Guzmán Lara, quien tiene su taller, en su propio domicilio particular, en la calle Nicolás Bravo y Luis Echeverría de la Colonia Tres de Septiembre.

“Los sistemas de los vehículos se van modernizando y cambiando de manera frecuente, por lo que hay que capacitarnos y actualizarnos para estar al día”, refiere el maistro Pepe, quien añade que en algunas ocasiones es necesario apoyarse con los mecánicos eléctricos, debido a lo complejo del sistema de los vehículos modernos.

“Este oficio me permitió sacar adelante a mi familia y además me apasiona”, resalta, a la vez que hace saber que gracias a su oficio de mecánico automotriz, no ha ganado una fortuna, si le ha permitido no pasar grandes apuros en lo económico, con todo y que en la actualidad se siente la crisis en todos los sectores como en el de la mecánica.

Esta entrevista se realizó dentro del marco de los festejos del día del mecánico en nuestro país, que se celebra hoy lunes 24 de febrero, añadiendo el maistro Pepe, que la señora Albita Quintanilla Ruíz de la Refaccionaria AUTOJISA, les ha organizado una amena celebración para el próximo miércoles 26 de este mes de febrero, a la que se ha invitado a todos los mecánicos automotrices, eléctricos y torneros, esperando que este sea el primer festejo de muchos más en los próximos años, en el entendido de que nunca antes se ha realizado la celebración del Día del Mecánico aquí en Soto la Marina, en donde se recordará a algunos mecánicos que son considerados de los fundadores del oficio en nuestro municipio como lo fueron los hermanos Lindolfo y José Reyes, así como Don Fortunato Rodríguez, Don Luis Velázquez y Luis Ledezma Cajica.