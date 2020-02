Mujeres la ganadoras del proceso electoral del 2018

*Será el feminismo el futuro de la política



63.4 por ciento de electores emitieron su voto en las elecciones del 2018, consideradas las más grandes en la historia de México, ya que se eligieron presidente de la república, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, donde sobresale que las mujeres votaron en mayor porcentaje, por lo que puede afirmarse que el sector femenil fue el ganador de la participación ciudadana, lo que hace considerar, que en la política el feminismo será el futuro, razón por la cual los partidos políticos tienen que voltear a ver más a las mujeres y generar más proyectos o planes hacia este segmento ciudadano.

Lo anterior así quedó expuesto durante la presentación en esta población de Soto la Marina, por parte de la Junta Distrital 02 del INE con sede en El Mante, de las estadísticas del Proceso Electoral 2017-2018, así como una muestra de la participación ciudadana en esas elecciones y de las boletas electorales consideradas como votos nulos por las características de la marcación, cuyos trabajos encabezaron el Lic. César Alcántara Avila, Vocal Ejecutivo, la Lic. Angélica Martínez Rodríguez, encargada de despacho de la Vocalía de Organización Electoral y Lic. Hugo Iván Herrera Ramos, Vocal Secretario.

Se dio a conocer por parte de los ponentes del INE, que para llevar a cabos esos estudios, se analizaron una sexta parte de casillas instaladas en el país, aproximadamente unas 26 mil, para obtener los resultados del muestro que se llevó a cabo.

Dentro de esos resultados y a través de tablas estadísticas, se dio cuenta, que en esas elecciones del 2018, el porcentaje de mujeres superó notablemente a los hombres, que los jóvenes de 18 años que votan por primera sale con mucho entusiasmo, pero después esta tendencia tiende hacia abajo y que de los 34 años en adelante vuelva a elevarse el incide de participación, “los jóvenes son los que menos participan”, según revela el estudio, por falta de credibilidad en asuntos de la política.

Se precisa de acuerdo al estudio, que hay factores que inciden en la votación, como el empleo, ya que quienes forman parte de ese ese sector acuden de manera determinante a las urnas, quedando muy en claro que son más las mujeres que votan, además de que superan en número a los hombres en el padrón electoral.

De manera específica se tocó la participación de la ciudadanía tamaulipeca en ese proceso electoral del 2018, donde se anularon 34,667 votos, considerados por debajo de la media nacional y Tamaulipas como una de las entidades que menos votos nulos tuvo.

Respecto a la muestra de los votos nulos, se dejó en claro que son dos tipos, el involuntario, en donde por error el elector marca dos o más recuadros de partidos no coaligados y el voluntario, que es aquel donde se marca toda la boleta electoral, puntualizándose, que en la elección presidencial el voto nulo alcanzó solo un 1.74 por ciento de la votación.

Sobre este particular y para que no suceda, se ve la necesidad de que los partidos políticos se acerquen a sus militantes, para que les expliquen cómo deben de votar y así su voto no sea anulado.

Se dejó establecido, durante el desarrollo de estos trabajos, dirigidos a la sociedad, institutos políticos y académicos, entre otros sectores, que los partidos políticos son aliados de las autoridades electorales para la promoción de la cultura democrática y de la promoción voto y que es muy importante que tomen en cuenta estos análisis concretos que realiza el INE con mucho esfuerzo, ya que podrían ser “la base de inteligencia para los partidos”, pues se trata de información muy valiosa que expresa las tendencias del comportamiento de los votantes, que en mucho les podría servir.

Cabe hacer mención que en representación del alcalde, Abel Gámez Cantú, hizo uso de la palabra el Profr. Reynaldo Barrientos Castillo, quien reconoció el trabajo realizado por el INE del Sistema de Consulta de la Estadística del Proceso Electoral 2017-2018, a través del cual se presentaron los resultados obtenidos en las elecciones federales, estatales y locales, así como conocer los resultados electores por sección, municipio y distrito, con lo que se fortalece la confianza del sistema democrático de nuestro país, ya que se trata de una herramienta de información que invita al análisis y a la reflexión, reconociendo que hoy exista un organismo que informa de los resultados verídicos de las elecciones, ya que de esta manera se quita la duda de la incertidumbre que pudiera existir.