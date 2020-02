CONVOCAN A PARO NACIONAL “UN DIA SIN MUJERES”

Como protesta contra la violencia femenil, feminicidios y otro tipo de discriminación, el colectivo “Brujas del Mar” del Estado de Veracruz, lanzó una convocatoria para que dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, se lleve a cabo un paro nacional de mujeres que han denominado “El Nueve Ninguna se Mueve”, o lo que es lo mismo “Un Día Sin Mujeres”.

Este paro de mujeres consiste en; No mujeres en las calles; ni una mujeres en los trabajos; ni una niña en las escuelas; ni una joven en las universidades; ni una mujer comprando; “si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y sin lo que consumimos”, es la voz que levantan ante la impunidad que existe en México para castigar la violencia contra las mujeres.

A este movimiento se unieron casi de inmediato la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zalvidar y hasta la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Muller, pero no pasó mucho tiempo cuando ésta última se retracta y publica; ¡El Nueve Me Mueve” #NO AL PARO NACIONAL, seguramente bajo la influencia del ejecutivo de la nación, quien asegura que atrás de ese movimiento esta la derecha y los conservadores para perjudicar a su gobierno.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sectores de la oposición de oportunistas por plegarse a la convocatoria del paro nacional de mujeres para el 9 de marzo, a la que se han sumado agrupaciones feministas y de derechos humanos de todo el país, como forma de protesta por la reciente ola de feminicidios y los escalofriantes números sobre violencia de género.

“Mucho ojo, porque los conservadores se volvieron feministas de repente”, dijo AMLO desde Baja California Sur, luego de una semana donde se le multiplicaron los cuestionamientos por su tibia reacción tras los brutales crímenes de Ingrid Escamilla y la niña Fatima.

La vocera de “Brujas del Mar” Arussi Unda, dijo en entrevista televisiva, que era decepcionante haber escuchado las declaraciones del Presidente López Obrador y a la vez peligroso, ya que si bien, no está dejando en claro si ellas son de derecha o los de derecha fingen ser ellas” y puntualiza que no se percataron de inmediato del impacto que tuvo la convocatoria, hasta que revisando sus redes notaron que se había viralizado, “no se trata de derecha ni de izquierda, no de arriba no de abajo; se trata de las mujeres”, afirma la vocera de “Brujas del Mar”

Cabe hacer mención que a este movimiento “Un día sin mujeres” ya se han sumado también gobiernos de los estados, como el de Tamaulipas, para lo cual el ejecutivo estatal, Francisco García Cabeza de Vaca manifestó su respaldo al movimiento feminista: “el gobierno del estado va permitir a todas las mujeres, que por cierto son las que han mantenido de pie a Tamaulipas, que tomen la decisión de ir o no a trabajar ese día, y no se les va a descontar”, afirmó en entrevista, además de que publicó en twitter; “Durante nuestra gira de trabajo en #Tampico, anuncié que en apoyo a la causa #UnDíaSinMujeres, el @gobtam brindará todo su respaldo a las trabajadoras de la administración estatal que decidan sumarse a participar este próximo 9 de marzo en el paro nacional.

De la misma manera, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del Rector, José Andrés Suárez Fernández, emitió un comunicado a través del cual se suma a la iniciativa del 9 de marzo “Un día Sin Mujeres”, que hace un llamado a la sociedad civil por una vida libre de violencia y en permanente defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo expresa que las trabajadoras sindicalizadas y de confianza están en libertad de atender el llamado al movimiento del 9 de marzo, en el entendido de que no procederá ningún tipo de sanción escolar o administrativa por parte de la universidad a quienes participen.