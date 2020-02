﻿Convoca la UCD a actualizarse en el padrón vehicular y asegurar unidades

Actualizar sus unidades “americanas” en el padrón vehicular de la organización, así como asegurar sus vehículos como lo establece la ley, es el llamado que a sus afiliados hace la Unión Campesina Democrática que coordina a nivel estatal, la Lic. Magdalena Pedraza Guerrero, quien al mismo tiempo hace saber a la sociedad, que la UCD a su cargo es la única legalmente reconocida y constituida desde hace más de 30 años.

“Nuestra organización tiene más de 30 años de apoyar las causas sociales¸ nació en 1988 cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato a la presidencia de la república para apoyar a la gente del campo y por eso tenemos presencia en todo el país, aunque nuestras acciones se ampliaron a toda la sociedad”, subrayó Magdalena Pedraza.

Fue más allá nuestra entrevistada al señalar, que hace saber a la sociedad que la UCD no tiene ninguna alianza con la Onappafa, ni con una ninguna otra organización, porque no lo necesita, ya que a nivel nacional la que representa el Ing. José Durán Vera está plenamente reconocida, no solo por las autoridades federales, estatales o municipales, sino por la misma sociedad; mientras que otras las han usurpado, razón por la cual hace un llamado a no dejarse engañar por quienes están cometiendo un delito, del que ya tiene conocimiento la autoridad para proceder en su contra.

En otra parte de la entrevista, la Lic. Magdalena Pedraza Guerrero da a conocer, que es necesario que sus afiliados con vehículos americanos actualicen su unidades en las oficinas de la UCD a su cargo, ya que es disposición de las autoridades, donde además se les dará a conocer sobre el seguro vehicular contra daños a terceros que deben tener como lo establece la ley, los cuales dice, son con la aseguradora Qualitas, “hay uno con un costo de mil pesos, que ampara hasta con 200 mil pesos, de los cuales 150 mil son para daños y 50 mil para gastos médicos, o bien otro con un costo de 1,300 pesos que ampara daños a terceros hasta por 280 mil pesos”, manifestó la Coordinadora Estatal de la UCD.

Da a conocer la Lic. Magdalena Pedraza Guerrero, que en Cd. Victoria las oficinas de la UCD donde deben acudir sus afiliados para la actualización al padrón vehicular o bien quienes quieran realizar algún trámite de registro de algún vehículo “americano”, se localizan en la Avenida José Sulaimán Chagnón, cerca de la Farmacia Guadalajara de ese sector, así como la que se localiza en el 13 y 14 Michoacán que son las oficinas estatales, en tanto que en Soto la Marina, en Carretera Nacional a la altura del kilómetro 151.