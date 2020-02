Por: Ana Luisa García G.

Priistas se suben al barco Guinda

25 días y no confirman a Ramírez Cuellar

Morena con poca presencia en alcaldías

1.- La asamblea nacional de Morena que eligió a Ramírez Cuellar como presidente provisional está por cumplir un mes de su celebración, y es hora que aún no hay resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que acredite legitimidad de ese proceso. Por lo menos hasta este jueves 20 de febrero, Yeidckol Polevnsky seguía al frente del instituto político, incluso ha realizado visita en los últimos días a los estados donde habrá elecciones de gobernador, que son Coahuila e Hidalgo.

Esta tardanza en tiempos de poca actividad electoral, o sea poco trabajo para el Tribunal especializado en esta materia, nos lleva a considerar que las cosas no están tan fáciles para Ramírez Cuellar. Y por otra parte, se hace necesario un dictamen que no deje dudas de su fallo.

Mientras tanto con todo el aplomo que le da a Polevnsky su situación hasta ahora legal, declaró dos posturas importantes del partido bajo su mando, una de ellas es la elección de candidatos por el procedimiento de encuesta y la apertura a elementos de otros partidos.

Se dio el lujo de mencionar a priistas, entre ellos a Canek Vázquez operadora política cercana a Manlio F. Beltrones para la alcaldía de Pachuca; y de la alcaldesa de Escobedo , Nuevo León, Clara Luz Flores quien ya renunció al PRI y estaría figurando en las listas de candidaturas a diputados federales de Morena.

Esta apertura de Yeidckol a priistas ha sido muy criticada en círculos morenistas, pero la realidad es que el partido en cuestión no tiene en su militancia elementos con que dar la batalla electoral con posibilidades de triunfo. Los priistas se están sumando al proyecto guinda, en diferentes estados del país, algunos que están en puestos de elección popular y ven muy difícil mantener su carrera política bajo las siglas del Tricolor, otros porque no tienen “chamba”.

En el caso de Tamaulipas se habla de que el expresidente del CDE del PRI, Ricardo Gamundi Rosas ya cambio de color, y que está reactivando los cuadros tricolores de Reynosa, pero a favor de Morena. En esa ínsula se dará una de las luchas más cruentas en la historia electoral.

Ese punto fronterizo está altamente cotización, por ser el más poblado y donde se estarán disputando 2 de los 9 distritos en los comicios de 2021. Desde luego el PAN no está manco y es la principal joya de la corona, que defenderán a sangre y fuego.

Morena trabaja subterráneamente en la integración de una estrategia que le permita retener el mayor número de diputaciones federales, un reto que se antoja difícil, prácticamente imposible de retener, quizá lo logre a través de otros partidos que finalmente se alinearán a su proyecto.

2.- Un dato interesante que será referencia en los próximos comicios, es que en 2018 aun con la fuerza electoral que traía López Obrador, no logró Morena imponer supremacía en alcaldías, siendo rebasado por el PRI y el PAN, todo lo contrario ocurrió en el caso de las diputaciones federales y de los Congresos estatales.

El Lic. López Obrador siendo candidato presidencial pidió a sus seguidores votar por los candidatos a diputados, Morena logró ganar 164 de los 300 distritos y 93 plurinominales en la Cámara de Diputados y obtuvo mayoría en los las Legislaturas estatales.

Sin embargo la influencia de López Obrador en 2018 no alcanzó a las presidencias municipales, esas no las mencionó en sus discursos. Prueba de ello es que actualmente de 2,043 ayuntamientos del país, Morena presenta bajas cifras de gobiernos locales.

Curiosamente es el PRI el que mayoritariamente tiene bajo su mando 544 Cabildos, le sigue el PAN con 466, Morena en tercer lugar con 346, el PRD 181, Partido Verde Ecologista 118, Movimiento Ciudadano tiene 105, el Partido del Trabajo gobierna 34 alcaldías. Por citar las más significativas, porque incluso hay partidos con presencia estatal y tienen gobiernos municipales.

Estas circunstancias confirman de manera contundente el “efecto AMLO” en 2018 y que no estará en las boletas de los próximos comicios.

Esa influencia la defiende desde ahora el propia Presidente López Obrador a través de las mañaneras, las cuales no quiere someterlas a lo que marca la ley, y que sus antecesores respetaron, consiste en la veda electoral, el no declarar, no exponer ante los medios de comunicación durante un corto periodo previo a los comicios los actos de gobierno, y lo mismo los gobernadores en sus respectivos estados. Son excepciones los temas de salud, educación y contingencias que pudieran presentarse.

Sabemos que en México el Presidencialismo sigue vigente y es posible que logre imponer la ley del micrófono abierto en campañas, lo cual sería lamentable porque rompería un orden de gobierno, violentaría la ley electoral y esto tendría repercusiones en los estados donde se disputan gubernaturas, en el actual 2020 sólo 2, pero en 2021 serán 14.

Así están las cosas en Morena y por lo que respecta a Tamaulipas el partido del Presidente López obrador está adormilado, mientras que Acción Nacional lo vemos imparable, sumamente dinámico y aprovechando al máximo la ausencia de partido guinda en el trabajo de territorio, atenido a lo que desde Palacio Nacional aporte el primer morenista del país.

UAT-ITCA PREPARAN FERIA DEL LIBRO.- Tampico será el escenario de un Primer Encuentro Editorial organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Cultura y las Artes y tiene como principal objetivo estimular el gusto por la lectura, para el efecto firmaron un protocolo de vinculación entre ambas entes, representadas por el rector José Andrés Suárez Fernández y la Directora del Instituto, Sandra Luz García Guajardo.

Este Primer Encuentro Editorial se denominará “Con causa por la lectura” y tendrá lugar del 23 al 26 de abril en el escenario del Gimnasio Olímpico del Campus Tampico-Madero.

La UAT cada año ha venido celebrando una Feria del Libro, que en esa ocasión será enriquecida con la colaboración del ITCA. Esta suma de esfuerzos permitirá obtener mejores resultados en el propósito común de fomentar la lectura, la difusión editorial, usualmente se alternan eventos artísticos para animar principalmente la inauguración del evento.