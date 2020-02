Por: Raúl Terrazas Barraza

*Extraño, trabajadores reciben a Delegada del IMSS

Como estaba previsto, ese lunes llegó a las oficinas de la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, la nueva titular, Velia Patricia Silva Delfín, quien sustituye al doctor Fernando López Gómez llegado de Reynosa hace un año para despachar en la institución, con la recomendación de su amigo José Ramón Gómez Leal, Delegado del Gobierno Federal en la entidad.

Cuando decidieron que se iban quienes estuvieron en la Delegación durante los últimos años, se habló mucho de que, la Delegación le había quedado grande al doctor López Gómez, pero, resultó que el hombre se fajó los pantalones y no dejó que los manipuladores del sindicato del Instituto se le treparan y le sometieran a sus ansias de manipulación de plazas, pagos de compensaciones y negocios con el abasto de productos.

En parte a ello se debió que este lunes, desde antes de que, la nueva Delegada del IMSS llegara al edificio que alberga las oficinas en las que despachará, aglomeraron en la explanada trabajadores de diferentes áreas, en especial los que integran las filas del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social de la entidad que maneja Arturo Segura Smith y que no están dispuestos a dejar su lucha para dejar fuera de la jugada a la Sección X del SNTSS.

Por raro que parezca, resulta que a la nueva Delegada Regional del IMSS, la recibieron con bombo y platillo los trabajadores, quienes de demandaron dar continuidad a la postura del doctor Fernando López Gómez, para evitar que el grupo que comanda el exdiputado Pedro Luis Ramírez Perales, esposo de la exdirigente y exdiputada Beda Leticia Gerardo Hernández, en el entendido de que, buscarán acuerdos para que las actividades en el IMSS mejoren en todos los sentidos y de nueva cuenta los servicios que demandan sus derechohabientes sean de alta calidad.

Silva Delfín, ganó hace un mes la titularidad de Delegación Regional del IMSS en Tamaulipas, tras una selección por oposición que se llevó a cabo en la Dirección General del IMSS y los resultados fueron avalados por el Consejo Técnico, que, en su sesión de mediados de enero, aprobó 35 nombramiento, los cuales de forma paulatina surten efecto y ahora le tocó a ella.

La mujer se desempeñaba en un cargo similar en el Estado de Durango, donde además fue directora del Hospital General de Zona en aquella misma ciudad norteña, trabajo que desempeñó por más de cinco años.

Dicen los que saben que una de las primeras acciones que la Delegada debe de tomar, es no dar entrada a la información que llegue de personas que tuvieron que ver con el sexenio federal pasado e inicios del actual, ya que, personajes como Moisés Malpica, Gustavo Vanzinni y Alejandro Fernández deben ser evitado al ser signo de manipulación y desempeño cuestionable.

Sobran trabajadores que quieren estar muy en contacto con la Delegada, para advertirle de los riesgos a la administración y a los programas de atención a los derechohabientes existentes y evitarlos.

Su antecesor, el doctor López Gómez, fue satanizado por los miembros de la Sección X del SNTSS, ya que, no se dejó manipular como delegados anteriores y tampoco cayó en los ofrecimientos y contubernios manejados desde la cúpula sindical, no obstante a ello, el doctor que llegó de Reynosa, se mantuvo firme en sus decisiones y logró un mejor funcionamiento de las cosas, pero, no contaba con que el Director General del IMSS, Zoé Robledo, tenía preparada una horneada más de Delegados en el país, que se designaron mediante evaluaciones de oposición y a Tamaulipas correspondió el nombramiento de Velia Patricia Silva Delfín.

Por extraño que parezca, los funcionarios de la Delegación del IMSS no se dejaron ver para recibir a la nueva Delegada y en la otra cara de la moneda, los trabajadores estuvieron hasta con tambora y algarabía atentos al arribo de la nueva Jefa del IMSS.

Casi todas las Delegadas y Delegados Regionales del Seguro Social, dedicaron las semanas posteriores a su designación por el Consejo Técnico, a analizar la información de las oficinas en las que despacharían, así como, estar en reuniones de trabajo con el Director General, quien detalló las estrategias que deben de implementar para cumplir con la expectativa que el Gobierno de la República tiene del IMSS.

Con pinzas debe de manejar la nueva Delegada su relación con el recién llegado Consejero Regional, Christian Pérez Cosío, un abogado que apareció en ese órgano a recomendación de la parte patronal de la frontera y que es como una piedra en el zapato y con intereses personales en todos los sentidos.

Se supone que el exdelegado López Gómez, enfilará a la capital del país, porque le prometieron una posición en la estructura del IMSS, aunque todavía no se sabe cual.

Los otros.

El Diputado Federal Mario Ramos Tamez, es un hombre solo, porque en su cambio de camiseta no se llevó a nadie, de ahí que la Legisladora Local, Patricia Pimentel Ramírez, aclaró de inmediato que ella se queda con el partido que le dio la oportunidad de estar en la Política, el Movimiento Ciudadano, por tanto, los rumores de que se va fueron parados en seco.

Aunque una de sus metas es el trabajo al cien como Diputada, hizo ver que creará espacios para estar cerca de la ciudadanía a la cual se debe y según esto con la que tiene un gran compromiso.

Por su lado, el alcalde Xicoténcatl González Uresti tiene que hacer algo y urgente, porque la indignación de algunos grupos sociales comienza a verse en las calles y nada peor para la administración municipal que dejar las cosas correr, como si nada pasara, porque sí pasa.

Este inicio de semana en el Congreso del Estado hubo sesiones de las Comisiones de Justicia y Gobernación, en danto que para este martes a las 11 de la mañana están citados todos los Diputados para la Sesión Ordinaria, en la que se pondrán a discusión varios dictámenes de Comisiones, de la secretaria General del Poder Legislativo y llegó a decirse que habrá otros tantos de la Auditoría Superior.

Después de la sesión Ordinaria, están previstas reuniones de las Comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública que tiene a su cargo el Diputado Arturo Soto Alemán, para trabajar un punto de acuerdo relativo a la comparecencia en el pleno Legislativo de la Secretaria de Finanzas del Estado, para ver a detalle el presupuesto de egresos para este año.

La otra Comisión que tiene chamba es la de Salud, porque trabajaran un Decreto para reformar varios Artículos de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas.